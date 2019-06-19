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    Сможет ли чемпион Финляндии вернуть себе лидерство?

    Экспресс дня 19 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Африканские сборные заканчивают подготовку к континентальному первенству, а в чемпионатах Финляндии и Эстонии пройдут игры очередных туров.

    ХИК — «Хонка»

    Футбол. Чемпионат Финляндии. 12-й тур

    Столичная команда после 12-ти матчей чемпионата Финляндии расположилась на четвертом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18-ть баллов и отстает от первой позиции всего лишь на два очка.

    Победами в последних двух турах над командами из подвалов турнирки, ХИК т.о. смог прервать свою 8-матчевую безвыигрышную серию в финском первенстве.

    «Хонка» с 17-ю пунктами идет строкой ниже своего предстоящего противника, но клуб из города Эспоо провел только 10 матчей в чемпионате Финляндии.

    «Желто-черные» поражением от аутсайдера финского первенства КПВ-ж (0:1) в последнем туре, прервали серию без поражений, которая на тот момент состояла из четырех встреч.

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    • Клуб из Хельсинки в последнее время начал выбираться из кризиса. Думаем, что сегодня он, как минимум, не проиграет.

    Ставка: 1Х за 1.25.

    «Левадия» — «Нарва Транс»

    Футбол. Чемпионат Эстонии. 16-й тур

    «Левадия» с 35 очками после 15 матчей чемпионата Эстонии разместилась на второй позиции, уступая первой «Флоре» пять баллов, которая имеет на игру больше.

    Клуб из Таллина не знает горечи поражений уже в шести поединках кряду в эстонском первенстве, выиграв в четырех из них при двух ничьих.

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    «Нарва-Транс» занимает пятую позицию в турнирной таблице эстонского чемпионата, имея на своем счету после 15-ти поединков 18-ть пунктов.

    Команда из города Нарва не может одержать победу в чемпионате Эстонии уже в трех матчах кряду, проиграв один раз при двух ничейных результатах.

    Прогнозируем, что «Левадия», ведущая борьбу за первое место, добудет три очка в игре с середняком эстонского первенства.

    Ставка: победа «Левадии» за 1.30.

    ЮАР — Ангола

    Футбол. Товарищеский матч

    Обе сборные этим матчем закончат подготовку к предстоящему африканскому Кубку наций, где они возьмут старт уже 24 июня.

    ЮАР последние свои четыре поединка закончил вничью. Последнюю из них он провел против Ганы (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Сборная Анголы одержала победы в минувших трех встречах, пропустив в этих поединках всего лишь один гол.

    Последняя игра ангольцев, которая состоялась 8 июня, принесла им викторию над Гвинея-Бисау со счетом 2:0.

    Оба коллектива не особо блещут результативностью. Думаем, что и в данном матче они не превысят тотал больше 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

    Общий коэффициент — 2.51. 0

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    Экспресс дня 19 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.51
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