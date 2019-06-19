Экспресс дня 19 июня. Прогнозы и ставки на футбол

ХИК — «Хонка»
Футбол. Чемпионат Финляндии. 12-й тур
Столичная команда после 12-ти матчей чемпионата Финляндии расположилась на четвертом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18-ть баллов и отстает от первой позиции всего лишь на два очка.
Победами в последних двух турах над командами из подвалов турнирки, ХИК т.о. смог прервать свою 8-матчевую безвыигрышную серию в финском первенстве.
«Хонка» с 17-ю пунктами идет строкой ниже своего предстоящего противника, но клуб из города Эспоо провел только 10 матчей в чемпионате Финляндии.
«Желто-черные» поражением от аутсайдера финского первенства КПВ-ж (0:1) в последнем туре, прервали серию без поражений, которая на тот момент состояла из четырех встреч.
Клуб из Хельсинки в последнее время начал выбираться из кризиса. Думаем, что сегодня он, как минимум, не проиграет.
Ставка: 1Х за 1.25.
«Левадия» — «Нарва Транс»
Футбол. Чемпионат Эстонии. 16-й тур
«Левадия» с 35 очками после 15 матчей чемпионата Эстонии разместилась на второй позиции, уступая первой «Флоре» пять баллов, которая имеет на игру больше.
Клуб из Таллина не знает горечи поражений уже в шести поединках кряду в эстонском первенстве, выиграв в четырех из них при двух ничьих.
«Нарва-Транс» занимает пятую позицию в турнирной таблице эстонского чемпионата, имея на своем счету после 15-ти поединков 18-ть пунктов.
Команда из города Нарва не может одержать победу в чемпионате Эстонии уже в трех матчах кряду, проиграв один раз при двух ничейных результатах.
Прогнозируем, что «Левадия», ведущая борьбу за первое место, добудет три очка в игре с середняком эстонского первенства.
Ставка: победа «Левадии» за 1.30.
ЮАР — Ангола
Футбол. Товарищеский матч
Обе сборные этим матчем закончат подготовку к предстоящему африканскому Кубку наций, где они возьмут старт уже 24 июня.
ЮАР последние свои четыре поединка закончил вничью. Последнюю из них он провел против Ганы (0:0).
Сборная Анголы одержала победы в минувших трех встречах, пропустив в этих поединках всего лишь один гол.
Последняя игра ангольцев, которая состоялась 8 июня, принесла им викторию над Гвинея-Бисау со счетом 2:0.
Оба коллектива не особо блещут результативностью. Думаем, что и в данном матче они не превысят тотал больше 2,5.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.
Общий коэффициент — 2.51. 0