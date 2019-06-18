Экспресс дня 18 июня. Прогнозы и ставки на теннис

Во вторник, 18 июня, в Лондоне и Халле продолжатся теннисные турниры на травяном покрытии.

Хуан-Мартин дель Потро — Денис Шаповалов

Теннис. Турнир в Лондоне

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро начнет травяной сезон в Лондоне, куда приехал в статусе одного из фаворитов, ведь, как известно, на быстрых кортах он чувствует себя комфортно.

На недавнем «Ролан Гаррос» дель Потро добрался до четвертого круга, где уступил россиянину Карену Хачанову в четырех сетах. Впрочем, и этот результат можно назвать неплохим, учитывая, что у аргентинца были проблемы со здоровьем.

Денис Шаповалов в Париже успеха не добился, да и на траве в этом сезоне проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 5:7, 4:6 в первом круге турнира в Штутгарте.

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Представитель Канады в 2019 году резко сдал, поэтому, нам кажется, у него будет мало шансов во встрече с дель Потро.

Ставка: победа дель Потро с форой по геймам -2,5 за 1.88.

Григор Димитров — Феликс Оже-Альяссим

Теннис. Турнир в Лондоне

Болгарин Григор Димитров тоже далек от оптимальных кондиций, поэтому к середине сезона уже опустился на 45-е место в рейтинге ATP.

В третьем круге «Ролан Гаррос» он достойно сыграл со Стэном Вавринкой, но все равно проиграл ему на трех тай-брейках.

В Лондоне Димитрова ждет встреча с перспективным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который успел громко заявить о себе на прошлой неделе в Штутгарте, где дошел до финала, проиграв только итальянцу Маттео Берреттини (4:6, 6:7).

Сложно сказать, обыграет ли Оже-Альяссим более опытного болгарина, но хотя бы один сет взять должен.

Ставка: победа Оже-Альяссима с форой по сетам +1,5 за 1.49.

Роджер Федерер — Джон Миллман

Теннис. Турнир в Халле

Роджер Федерер возвращается на любимую травму после успешного выступления на «Ролан Гаррос», где он хоть и проиграл Рафаэлю Надалю в трех сетах, но все же добрался до полуфинала.

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Времени на раскачку у ветерана нет. Совсем скоро стартует Уимблдон, на котором нужно демонстрировать свой лучший теннис, чтобы добиться успеха.

Первым соперником Федерера в Халле станет австралиец Джон Миллман, который в прошлом году выбил швейцарца с US Open.

У третьего номера рейтинга ATP будет отличный шанс отомстить своему обидчику, тем более что Миллман неудачно сыграл в Штутгарте на прошлой неделе, уже в первом туре проиграв немцу Дастину Брауну.

Ставка: тотал геймов меньше 22,5 за 1.52.

Общий коэффициент — 4.25. 0