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    Экспресс дня 17 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 17 июня
    Сборная Туниса
    На африканском континенте сборные проводят заключительные матчи перед стартом африканского кубка наций, а в чемпионатах Норвегии и Финляндии возобновятся поединки после перерыва на игры национальных команд.

    «Стабек» — «Тромсе»

    Футбол. Чемпионат Норвегии. 11-й тур

    «Стабек» на данный момент провел только восемь игр в высшем дивизионе чемпионата Норвегии, в которых набрал семь баллов и находится в зоне вылета, на 15-м месте.

    Последнюю свою встречу в чемпионате клуб из Беккестуа провел месяц тому назад, проиграв «Викингу» (0:3) в гостях. Этой неудачей «Стабек» продлил серию поражений в норвежском первенстве до трех матчей кряду.

    «Тромсе» сыграл десять поединков в Элитесериен, но тоже заработал семь пунктов, с которыми замыкает турнирную таблицу.

    Самый северный клуб смог выиграть две последние встречи. В кубковом розыгрыше он нанес поражение команде из низшего дивизиона, а в чемпионате дома одолел «Мольде» (2:1), возглавляющий турнирку норвежского первенства.

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    • «Стабек» на своем поле в этом сезоне проиграл только раз. Прогнозируем, что в игре с соседом по турнирной таблице клуб из Беккестуа сможет разжиться очками.

    Ставка: 1Х за 1.40.

    ВПС — КуПС

    Футбол. Чемпионат Финляндии. 12-й тур

    Команда из города Вааса после десяти матчей чемпионата Финляндии разместилась с шестью очками на предпоследнем, 11-м месте, в турнирной таблице.

    ВПС на данный момент имеет 11-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров, из которых последние четыре встречи клуб проиграл. В этом чемпионате ВПС еще не побеждал.

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    КуПС провел 11-ть игр в Вейккауслиге и заработал 16-ть пунктов, позволяющее клубу из города Куопио находится на шестом месте в турнирной таблице, отставая от первой строки только на четыре балла.

    За минувшие четыре игры в финском первенстве КуПС добыл четыре очка. В своей последней игре «желто-черные» уступили в домашней встрече соседу по турнирке СЖК (0:1).

    Прогнозируем, что хозяева постараются разжиться очками в домашней игре, но перестрахуемся и поставим на них с форой.

    Ставка: победа ВПС с форой (+1) за 1.42.

    Тунис — Бурунди

    Футбол. Товарищеский матч

    Этим поединком оппоненты завершат подготовку к предстоящему африканскому Кубку наций. Сборной Туниса 24 июня на том турнире в первой встрече будет противостоять Ангола, а Бурунди 22 числа сразится с Нигерией.

    Тунисцы непосредственно перед континентальным турниром провели два поединка, где добились викторий над Ираком (2:0) и Хорватией (2:1).

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    У сборной Бурунди на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия. Но в этом периоде она только раз смогла победить, шесть других игр закончились вничью.

    11 июня Бурунди провела товарищеский поединок против команды Алжира, принесший выездную ничью со счетом 1:1.

    Учитывая характер матча, считаем, что Бурунди, если и проиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа сборной Бурунди с форой (+1,5) за 1.74.

    Общий коэффициент — 3.45. 0

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    Экспресс дня 17 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.45
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