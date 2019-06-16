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    Катар попытается преподнести сюрприз

    Экспресс дня 16 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 16 июня
    Футболисты сборной Катара
    В воскресенье, 16 июня, «Альбасете» и «Мальорка» поборются за выход в финал плей-офф Сегунды, Египет в рамках подготовки к КАН сыграет с Гвинеей, а Парагвай и Катар встретятся на Кубке Америки.

    «Альбасете» — «Мальорка»

    Футбол. Сегунда. Плей-офф

    «Мальорка» приблизилась к выходу в финал плей-офф за право сыграть в Примере в следующем сезоне после того, как на своем поле обыграла «Альбасете» со счетом 2:0.

    «Островитяне» не владели территориальным преимуществом, зато чаще били по воротам соперника, что и помогло им добыть нужный результат.

    В то же время «Альбасете» так ни разу и не попал в створ чужих ворот, хотя владел мячом 57 процентов игрового времени.

    Все прогнозы на футбол

    Хорошо известно, что «Альбасете» лучше играет дома, чем на выезде. Сложно сказать, сумеют ли хозяева отыграться, но ситуация обязывает их атаковать, поэтому ждем голов.

    Ставка: индивидуальный тотал «Альбасете» больше 1 за 1.62.

    Египет — Гвинея

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Египта завершит подготовку к домашнему Кубку африканских наций матчем против команды Гвинеи, которая, к слову, тоже выступит на континентальном первенстве.

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    Несколько дней назад «фараоны» минимально обыграли Танзанию (1:0), но при этом явно экономили силы.

    Ждем подобного сценария и в этот раз. Гвинея — далеко не самый сложный соперник, у которого нужно выигрывать. В то же время большого количества голов мы не ждем.

    Ставка: победа сборной Египта и тотал меньше 3,5 за 1.86.

    Парагвай — Катар

    Футбол. Кубок Америки

    Кубок Америки уже преподнес несколько сенсационных результатов, что заставляет нас более осторожно подойти к выбору прогноза.

    На первый взгляд кажется, что Парагвай является явным фаворитом пары, но посмотрите на результаты этой команды. В восьми последних матчах она одержала всего одну победу, да и ту над скромной Гватемалой (2:0).

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    А вот Катар сейчас далеко не так прост, как может показаться. Вспомнить хотя бы его триумф на Кубке Азии, где по ходу турнира были обыграны Южная Корея (1:0) и Япония (3:1).

    Похоже, легкой прогулки для Парагвая здесь не будет, поэтому ставим с плюсовой форой на Катар.

    Ставка: победа сборной Катара с форой +1 за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.82. 0

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    Экспресс дня 16 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.82
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