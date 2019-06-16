Экспресс дня 16 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 16 июня, «Альбасете» и «Мальорка» поборются за выход в финал плей-офф Сегунды, Египет в рамках подготовки к КАН сыграет с Гвинеей, а Парагвай и Катар встретятся на Кубке Америки.

«Альбасете» — «Мальорка»

Футбол. Сегунда. Плей-офф

«Мальорка» приблизилась к выходу в финал плей-офф за право сыграть в Примере в следующем сезоне после того, как на своем поле обыграла «Альбасете» со счетом 2:0.

«Островитяне» не владели территориальным преимуществом, зато чаще били по воротам соперника, что и помогло им добыть нужный результат.

В то же время «Альбасете» так ни разу и не попал в створ чужих ворот, хотя владел мячом 57 процентов игрового времени.

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Хорошо известно, что «Альбасете» лучше играет дома, чем на выезде. Сложно сказать, сумеют ли хозяева отыграться, но ситуация обязывает их атаковать, поэтому ждем голов.

Ставка: индивидуальный тотал «Альбасете» больше 1 за 1.62.

Египет — Гвинея

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Египта завершит подготовку к домашнему Кубку африканских наций матчем против команды Гвинеи, которая, к слову, тоже выступит на континентальном первенстве.

Несколько дней назад «фараоны» минимально обыграли Танзанию (1:0), но при этом явно экономили силы.

Ждем подобного сценария и в этот раз. Гвинея — далеко не самый сложный соперник, у которого нужно выигрывать. В то же время большого количества голов мы не ждем.

Ставка: победа сборной Египта и тотал меньше 3,5 за 1.86.

Парагвай — Катар

Футбол. Кубок Америки

Кубок Америки уже преподнес несколько сенсационных результатов, что заставляет нас более осторожно подойти к выбору прогноза.

На первый взгляд кажется, что Парагвай является явным фаворитом пары, но посмотрите на результаты этой команды. В восьми последних матчах она одержала всего одну победу, да и ту над скромной Гватемалой (2:0).

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А вот Катар сейчас далеко не так прост, как может показаться. Вспомнить хотя бы его триумф на Кубке Азии, где по ходу турнира были обыграны Южная Корея (1:0) и Япония (3:1).

Похоже, легкой прогулки для Парагвая здесь не будет, поэтому ставим с плюсовой форой на Катар.

Ставка: победа сборной Катара с форой +1 за 1.60.

Общий коэффициент — 4.82. 0