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    Экспресс дня 15 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 15 июня
    Украина U20
    На ЧМ-2019 U20 пройдет финальный поединок, в котором сыграют сборные Украины и Южной Кореи. На Кубке Америки состоится вторая игра, в первенстве Фарерских островов будут играть 13-й тур.

    Украина U20 — Южная Корея U20

    Футбол. Чемпионат мира. Финал

    Сборная Украины на этом мундиале в шести поединках добыла пять побед при одном ничейном результате. Четыре из пяти викторий были добыты с преимуществом в один матч, и только Панаму удалось обыграть крупно — 4:1.

    Выходом в финал ЧМ юные украинцы установили свое новое достижение в этой вековой категории. Ранее они выше 1/8 финала не добирались.

    «Азиатские тигры» в этом розыгрыше проиграли только один раз. Еще на старте турнира они уступили сборной Португалии со счетом 0:1. В четырех встречах были добыты минимальные победы и в 1/4 финала прошли Сенегал по пенальти.

    Азиатская команда ранее добиралась только до полуфинала. Правда это случилось еще в 1983 году, где она заняла четвертое место.

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    • Т.к. на кону будет стоять трофей, то от этого поединка мы не ждем результативной игры. Предлагаем поставить на ТМ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.42.

    Венесуэла — Перу

    Футбол. Кубок Америки. Групповой этап

    Сборная Венесуэлы уже почти два года не играла официальных матчей, проведя за это время только товарищеские поединки, которых набралась 12-ть.

    За эти игры венесуэльцы добыли четыре виктории, три ничейных результата и пять поражений. В последнем матче перед КА они разгромили сборную США со счетом 3:0.

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    Сборная Перу принимала участие на чемпионате мира, прошедшем год тому назад в России. На том турнире «инки» не смогли выйти из группы, проиграв два матча при одной победе.

    После мундиаля перуанцы сыграли в десять контрольных встреча, три из которых выиграли, одну закончили вничью и шесть раз проиграли. Накануне они были разгромлены Колумбией (0:3).

    Прогнозируем, что более опытные перуанцы смогут в предстоящем поединке пополнить свою копилку очками.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    «НСИ Рунавик» — «АБ Аргир»

    Футбол. Чемпионат Фарерских островов. 13-й тур

    «НСИ Рунавик» после 12 матчей фарерского первенства идет на втором месте, отставая от первого «КИ Клаквсик», имеющего на одну игру больше, на четыре очка.

    На данный момент у «желто-черных» 7-матчевая победная серия, в которой «пчелы» забили 27 мячей, а пропустили в свои только пять.

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    «АБ Аргир» замыкает турнирную таблицу чемпионата Фарерских островов, набрав в 12-ти поединках всего лишь четыре балла.

    Набрать эти пункты аргирцы смогли в домашних поединках с командами, которые расположились по соседству с ними в турнирке.

    Лидер первенства не должен испытать проблем с аутсайдером. Прогнозируем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «НСИ Рунавик» с форой (-2) за 1.50.

    Общий коэффициент — 2.98. 0

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    Экспресс дня 15 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.98
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