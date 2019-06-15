Экспресс дня 15 июня. Прогнозы и ставки на футбол

На ЧМ-2019 U20 пройдет финальный поединок, в котором сыграют сборные Украины и Южной Кореи. На Кубке Америки состоится вторая игра, в первенстве Фарерских островов будут играть 13-й тур.

Украина U20 — Южная Корея U20

Футбол. Чемпионат мира. Финал

Сборная Украины на этом мундиале в шести поединках добыла пять побед при одном ничейном результате. Четыре из пяти викторий были добыты с преимуществом в один матч, и только Панаму удалось обыграть крупно — 4:1.

Выходом в финал ЧМ юные украинцы установили свое новое достижение в этой вековой категории. Ранее они выше 1/8 финала не добирались.

«Азиатские тигры» в этом розыгрыше проиграли только один раз. Еще на старте турнира они уступили сборной Португалии со счетом 0:1. В четырех встречах были добыты минимальные победы и в 1/4 финала прошли Сенегал по пенальти.

Азиатская команда ранее добиралась только до полуфинала. Правда это случилось еще в 1983 году, где она заняла четвертое место.

Т.к. на кону будет стоять трофей, то от этого поединка мы не ждем результативной игры. Предлагаем поставить на ТМ 2,5.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.42.

Венесуэла — Перу

Футбол. Кубок Америки. Групповой этап

Сборная Венесуэлы уже почти два года не играла официальных матчей, проведя за это время только товарищеские поединки, которых набралась 12-ть.

За эти игры венесуэльцы добыли четыре виктории, три ничейных результата и пять поражений. В последнем матче перед КА они разгромили сборную США со счетом 3:0.

Сборная Перу принимала участие на чемпионате мира, прошедшем год тому назад в России. На том турнире «инки» не смогли выйти из группы, проиграв два матча при одной победе.

После мундиаля перуанцы сыграли в десять контрольных встреча, три из которых выиграли, одну закончили вничью и шесть раз проиграли. Накануне они были разгромлены Колумбией (0:3).

Прогнозируем, что более опытные перуанцы смогут в предстоящем поединке пополнить свою копилку очками.

Ставка: Х2 за 1.40.

«НСИ Рунавик» — «АБ Аргир»

Футбол. Чемпионат Фарерских островов. 13-й тур

«НСИ Рунавик» после 12 матчей фарерского первенства идет на втором месте, отставая от первого «КИ Клаквсик», имеющего на одну игру больше, на четыре очка.

На данный момент у «желто-черных» 7-матчевая победная серия, в которой «пчелы» забили 27 мячей, а пропустили в свои только пять.

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«АБ Аргир» замыкает турнирную таблицу чемпионата Фарерских островов, набрав в 12-ти поединках всего лишь четыре балла.

Набрать эти пункты аргирцы смогли в домашних поединках с командами, которые расположились по соседству с ними в турнирке.

Лидер первенства не должен испытать проблем с аутсайдером. Прогнозируем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «НСИ Рунавик» с форой (-2) за 1.50.

Общий коэффициент — 2.98. 0