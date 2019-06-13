Экспресс дня 13 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 13 июня, состоятся очередные матчи на женском чемпионате мира, в испанской Сегунде команды поборются за выход в Примеру, а Египет и Танзания проверят силы перед стартом Кубка африканских наций.

Австралия — Бразилия

Футбол. Чемпионат мира. Женщины

Во Франции продолжается женский чемпионат мира, где в рамках группы C сыграют команды Австралии и Бразилии.

Австралийки изначально считались фаворитками группы, ведь демонстрировали хорошие результаты до мирового первенства. Однако в первом туре группового этапа они неожиданно проиграли Италии (1:2).

В то же время бразильянки пребывали в кризисе, но на мундиале стартовали с убедительной победы над Ямайкой (3:0).

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Нам кажется, что букмекеры недооценивают возможности южноамериканок, поэтому можно поставить на то, что они как минимум не проиграют.

Ставка: сборная Бразилии не проиграет за 1.66.

«Мальорка» — «Альбасете»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

В испанской Сегунде стартовал плей-офф за право выступить в следующем сезоне в элитном дивизионе. В одном из матчей «Мальорка» на своем поле примет «Альбасете».

По итогам регулярного сезона «островитяне» немного отстали от своего ближайшего соперника, но в целом их результаты схожи.

«Мальорка» демонстрировала хорошие результаты в домашних матчах, однако в играх с «Альбасете» не смогла себя проявить в лучшем свете (1:3 и 0:2).

Клуб из Пальмы считается фаворитом. Впрочем, мы бы не стали рисковать, делая ставку на чистую победу хозяев. Считаем, что встреча вряд ли будет результативной.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.57.

Египет — Танзания

Футбол. Товарищеский матч

Сборные Египта и Танзании проведут товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку африканских наций.

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В пользу «фараонов» говорит тот факт, что они сыграют на своем поле, да и в целом по своему уровню они превосходят соперника.

И все же в товарищеском матче возможны сюрпризы и эксперименты, так что египтяне вряд ли выиграют с крупным счетом.

Танзания сейчас находится на подъеме, ведь впервые за много лет успешно прошла отбор на континентальное первенство.

Ставка: победа сборной Танзании с форой +2 за 1.85.

Общий коэффициент — 4.82. 0