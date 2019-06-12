Экспресс дня 12 июня. Прогнозы и ставки на футбол и гандбол

«Депортиво» — «Малага»
Футбол. Чемпионат Испании. Переходные матчи
«Депортиво» планировал напрямую попасть в Примеру, однако погоня за «Гранадой» и «Осасуной» была провалена и в итоге команда заняла шестое место в турнирной таблице.
В последнем туре «бело-голубые» сумели дома обыграть «Кордобу» (2:0), продлив серию без поражений до четырех поединков.
Перед «Малагой» стояла аналогичная задача, однако достать вторую «Гранаду» не получилось — отрыв составил целых пять очков.
В последнем туре «анчоусы» сумели разгромить «Эльче» (3:0), добыв пятую подряд победу. Это прекрасный заряд оптимизма перед стартом плей-офф.
Обе команды набрали хорошую форму, однако здесь стоит учитывать фактор домашнего поля для «Депора». В этом сезоне «бело-голубые» потерпели в родных стенах три поражения и в этот раз вряд ли допустят осечку.
Ставка: победа «Депортиво» с учетом форы 0 за 1.60.
Украина — Дания
Гандбол. Отборочный турнир ЧЕ-2020
Главной проблемой украинцев являются травмы, ведь в лазарете находятся лидеры Сергей Онуфриенко, Артем Козакевич, Дмитрий Дорощук, а также ряд других исполнителей.
В итоге тренерский штаб был вынужден вызвать игроков, у которых нет опыта выступлений на таком уровне. В группе В отбора команда находится на втором месте после четырех туров, набрав шесть очков.
Датчане — команда звезд, но этот статус не помогает им идеально проводить отборочный турнир. Уже состоялось сенсационное поражение от Черногории — 31:32, которое стало первым в квалификации ЧМ и ЧЕ с 2011 года. Теперь у датчан точно нет права на ошибку.
Украинцам не очень повезло, ведь фаворит зол и намерен решать вопрос о выходе на Евро здесь и сейчас. Лидеры датчан в строю, поэтому ждет их победы.
Ставка: победа Дании с форой -3,5 гола за 1.46.
Швейцария — Хорватия
Гандбол. Отборочный турнир ЧЕ-2020
У Швейцарии в предстоящей игре сыграют все сильнейшие, а победа гарантирует команде место на чемпионате Европы-2020.
В отборе швейцарцы проиграли именно Хорватии — 28:31 в гостях. При этом состоялись победы над Сербией и Бельгией (дважды). Команда любит атаковать и умеет это делать.
Хорваты уже вышли на чемпионат Европы, поэтому серьезной мотивации у подопечных Лино Червара нет.
Команда лидирует в своем квартете, набрав семь очков, а в ближайшей игре тренерский штаб может использовать резервистов. Можно долго говорить о достоинствах коллектива — фантастическая защита, подстраховка и так далее, но здесь многое решит мотивация.
Хорваты еще не проигрывали Швейцарии в своей истории, однако задач у фаворита уже нет, поэтому мы считаем, что у швейцарцев будет шанс.
Ставка: победа Швейцарии с учетом форы +3,5 гола за 1.39.
Общий коэффициент — 3.24. 0