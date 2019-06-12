Экспресс дня 12 июня. Прогнозы и ставки на футбол и гандбол

12 июня состоится стыковой матч за выход в испанскую Примеру, а также матчи отборочного турнира гандбольного чемпионату Европы-2020.

«Депортиво» — «Малага»

Футбол. Чемпионат Испании. Переходные матчи

«Депортиво» планировал напрямую попасть в Примеру, однако погоня за «Гранадой» и «Осасуной» была провалена и в итоге команда заняла шестое место в турнирной таблице.

В последнем туре «бело-голубые» сумели дома обыграть «Кордобу» (2:0), продлив серию без поражений до четырех поединков.

Перед «Малагой» стояла аналогичная задача, однако достать вторую «Гранаду» не получилось — отрыв составил целых пять очков.

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В последнем туре «анчоусы» сумели разгромить «Эльче» (3:0), добыв пятую подряд победу. Это прекрасный заряд оптимизма перед стартом плей-офф.

Обе команды набрали хорошую форму, однако здесь стоит учитывать фактор домашнего поля для «Депора». В этом сезоне «бело-голубые» потерпели в родных стенах три поражения и в этот раз вряд ли допустят осечку.

Ставка: победа «Депортиво» с учетом форы 0 за 1.60.

Украина — Дания

Гандбол. Отборочный турнир ЧЕ-2020

Главной проблемой украинцев являются травмы, ведь в лазарете находятся лидеры Сергей Онуфриенко, Артем Козакевич, Дмитрий Дорощук, а также ряд других исполнителей.

В итоге тренерский штаб был вынужден вызвать игроков, у которых нет опыта выступлений на таком уровне. В группе В отбора команда находится на втором месте после четырех туров, набрав шесть очков.

Датчане — команда звезд, но этот статус не помогает им идеально проводить отборочный турнир. Уже состоялось сенсационное поражение от Черногории — 31:32, которое стало первым в квалификации ЧМ и ЧЕ с 2011 года. Теперь у датчан точно нет права на ошибку.

Украинцам не очень повезло, ведь фаворит зол и намерен решать вопрос о выходе на Евро здесь и сейчас. Лидеры датчан в строю, поэтому ждет их победы.

Ставка: победа Дании с форой -3,5 гола за 1.46.

Швейцария — Хорватия

Гандбол. Отборочный турнир ЧЕ-2020

У Швейцарии в предстоящей игре сыграют все сильнейшие, а победа гарантирует команде место на чемпионате Европы-2020.

В отборе швейцарцы проиграли именно Хорватии — 28:31 в гостях. При этом состоялись победы над Сербией и Бельгией (дважды). Команда любит атаковать и умеет это делать.

Хорваты уже вышли на чемпионат Европы, поэтому серьезной мотивации у подопечных Лино Червара нет.

Команда лидирует в своем квартете, набрав семь очков, а в ближайшей игре тренерский штаб может использовать резервистов. Можно долго говорить о достоинствах коллектива — фантастическая защита, подстраховка и так далее, но здесь многое решит мотивация.

Хорваты еще не проигрывали Швейцарии в своей истории, однако задач у фаворита уже нет, поэтому мы считаем, что у швейцарцев будет шанс.

Ставка: победа Швейцарии с учетом форы +3,5 гола за 1.39.

Общий коэффициент — 3.24. 0