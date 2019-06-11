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    Экспресс дня 11 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 11 июня
    Футболисты сборной России
    11 июня пройдут матчи третьего тура в квалификации Евро-2020. Сборная России в этот день примет команду Кипра.

    Россия — Кипр

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сборная России после трех туров отборочного турнира Евро-2020 идет на втором месте группы I, имея в своем активе шесть баллов. От первой строки россияне отстают на три балла, а третьих шотландцев опережают только по лучшей разнице мячей.

    Стартовали в квалификации подопечные Черчесова с выездного поражения от Бельгии со счетом 1:3, а затем добыли две крупные виктории кряду. Сначала разгромили в гостях сборную Казахстана (4:0), а накануне уничтожили Сан-Марино (9:0).

    Киприоты в отборочной компании чемпионата Европы-2020 в трех турах набрали три пункта, позволяющие островитянам находится на четвертой позиции в группе.

    Обыграть удалось только Сан-Марино в первом туре отбора (5:0) дома. Во второй игре в домашней встрече Кипр уступил на своей территории Бельгии (0:2), а 8 июня проиграл Шотландии на ее поле со счетом 1:2.

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    • Прогнозируем, что россияне добудут в Нижнем Новгороде очередную победу, но на очень крупный счет уже рассчитывать не приходится. Предлагаем поставить с форой (-1,5) на хозяев.

    Ставка: победа сборной России с форой (-1,5) за 1.71.

    Казахстан — Сан-Марино

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Казахский коллектив начал эту отборочную компанию просто блестяще, разгромив на своем поле сборную Шотландии со счетом 3:0. Но затем состоялись два крупных поражения — от России (0:4) дома и Бельгии (0:3) в гостях.

    С тремя очками национальна команда Казахстана разместилась на пятом месте в своей группе, опережая только своего предстоящего противника.

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    Сборная Сан-Марино — слабейшая команда в мире по рейтингу ФИФА. На данный момент у нее 30-матчевая проигрышная серия, в которой она смогла забить всего лишь три мяча.

    В этой отборочной компании сан-маринцы уступили во всех матчах с общей разнице мячей 0:16. Главный аутсайдер не может забить уже в 11-ти встречах подряд.

    Казахи обыграют «карлика» на своем поле, и, скорее всего, смогут удержать свои ворота на замке.

    Ставка: Казахстан победит и не пропустит за 1.28.

    Андорра — Франция

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сборная Андорры в квалификации к Евро-2020 проиграла во всех трех поединках, при этом даже не смогла забить.

    «Почтальоны» поочередно были повержены Исландией (0:2) и Албанией (0:2) на своем поле, а также Молдавией (0:1) на выезде.

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    • «Трехцветные» начали этот турнир с двух разгромных побед — над Молдавией (4:1) на выезде и Исландией (4:0) на своей территории.

    А в третьем туре французы без шансов проиграли в гостях сборной Турции (0:2), не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.

    Франция после провального матча в Турции реабилитируется перед своими фанами, всухую одолев андоррцев.

    Ставка: Франция победит и не пропустит за 1.25.

    Общий коэффициент — 2.73. 0

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    Экспресс дня 11 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.73
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