Экспресс дня 11 июня. Прогнозы и ставки на футбол

11 июня пройдут матчи третьего тура в квалификации Евро-2020. Сборная России в этот день примет команду Кипра.

Россия — Кипр

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная России после трех туров отборочного турнира Евро-2020 идет на втором месте группы I, имея в своем активе шесть баллов. От первой строки россияне отстают на три балла, а третьих шотландцев опережают только по лучшей разнице мячей.

Стартовали в квалификации подопечные Черчесова с выездного поражения от Бельгии со счетом 1:3, а затем добыли две крупные виктории кряду. Сначала разгромили в гостях сборную Казахстана (4:0), а накануне уничтожили Сан-Марино (9:0).

Киприоты в отборочной компании чемпионата Европы-2020 в трех турах набрали три пункта, позволяющие островитянам находится на четвертой позиции в группе.

Обыграть удалось только Сан-Марино в первом туре отбора (5:0) дома. Во второй игре в домашней встрече Кипр уступил на своей территории Бельгии (0:2), а 8 июня проиграл Шотландии на ее поле со счетом 1:2.

Прогнозируем, что россияне добудут в Нижнем Новгороде очередную победу, но на очень крупный счет уже рассчитывать не приходится. Предлагаем поставить с форой (-1,5) на хозяев.

Ставка: победа сборной России с форой (-1,5) за 1.71.

Казахстан — Сан-Марино

Футбол. Квалификация Евро-2020

Казахский коллектив начал эту отборочную компанию просто блестяще, разгромив на своем поле сборную Шотландии со счетом 3:0. Но затем состоялись два крупных поражения — от России (0:4) дома и Бельгии (0:3) в гостях.

С тремя очками национальна команда Казахстана разместилась на пятом месте в своей группе, опережая только своего предстоящего противника.

Сборная Сан-Марино — слабейшая команда в мире по рейтингу ФИФА. На данный момент у нее 30-матчевая проигрышная серия, в которой она смогла забить всего лишь три мяча.

В этой отборочной компании сан-маринцы уступили во всех матчах с общей разнице мячей 0:16. Главный аутсайдер не может забить уже в 11-ти встречах подряд.

Казахи обыграют «карлика» на своем поле, и, скорее всего, смогут удержать свои ворота на замке.

Ставка: Казахстан победит и не пропустит за 1.28.

Андорра — Франция

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная Андорры в квалификации к Евро-2020 проиграла во всех трех поединках, при этом даже не смогла забить.

«Почтальоны» поочередно были повержены Исландией (0:2) и Албанией (0:2) на своем поле, а также Молдавией (0:1) на выезде.

«Трехцветные» начали этот турнир с двух разгромных побед — над Молдавией (4:1) на выезде и Исландией (4:0) на своей территории.

А в третьем туре французы без шансов проиграли в гостях сборной Турции (0:2), не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.

Франция после провального матча в Турции реабилитируется перед своими фанами, всухую одолев андоррцев.

Ставка: Франция победит и не пропустит за 1.25.

Общий коэффициент — 2.73. 0