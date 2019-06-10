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    Украинцы станут еще ближе к выходу на Евро-2020

    Экспресс дня 10 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 10 июня
    Виктор Цыганков
    Сегодня, 10 июня, в Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство 2020 года.

    Сербия — Литва

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сербы провели два поединка и ни разу не смогли победить. Сначала была ничья с Португалией (1:1), после которой казалось, что команда вскоре закрепит успех победой.

    Однако сделать это не удалось — случился разгром во Львове от Украины со счетом 0:5. Этот результат и скинул хозяев на дно таблицы B. Этот провал стал третьим подряд матчем в серии без побед для команды. При этом дома сербский коллектив выиграл два последних противостояния, забивая как минимум по два гола.

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    У Литвы дела идут не лучшим образом, но разница мячей лучше, чем у предстоящего соперника. У команды было два поединка с Люксембургом — в первом литовцы проиграли (1:2), а затем была зафиксирована ничья — 1:1.

    Литва не может победить уже в девяти играх подряд, а в семи из них команда проиграла. У Сербии есть мотивация исправиться после львовского кошмара и мы не видим причин, по которым они не смогут это сделать.

    Ставка: победа сборной Сербии с форой -2 гола за 1.55.

    Украина — Люксембург

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Украинцы провели уже три поединка в группе В, набрав 7 очков. Первый матч — ничья с Португалией (0:0). Далее был еще один выезд и триумф против Люксембурга (2:1) благодаря автоголу на последних секундах.

    7 июня состоялся один из ключевых поединков против Сербии во Львове. Многие ждали равную борьбу или даже минимальный перевес гостей, но в итоге команда Шевченко провела один из лучших матчей за последние годы и разгромила гостей — 5:0. По дублю в активе Виктора Цыганкова Цыганкова и Евгения Коноплянки.

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    В предстоящей встрече украинцам не помогут Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораес.

    Люксембург в первом туре обыграл дома Литву — 2:1. Далее было весьма достойное фиаско против Украины в родных стенах и еще одна встреча с Литвой, в которой была зафиксирована ничьия — 1:1. Команда Люка Хольца уже доказала, что ее не стоит называть «футбольным карликом».

    Украинцы сделали выводы после ошибок в первой игре, а о недооценке речи уже не пойдет. Ожидаем, что дружина Шевченко подкрепит успех против сербов еще одной победой.

    Ставка: победа Украины с форой -1,5 гола за 1.47.

    Дания — Грузия

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Датчане в этом году пока не побеждали, начав с ничьи в товарищеской игре против Косово — 2:2.

    В отборе на Евро-2020 подопечные Оге Харейде пока провели два поединка, и оба завершились ничейными результатами — против Швейцарии (3:3) и Ирландии (1:1).

    Таким образом, пока команда набрала всего два очка и идет четвертой в группе D.

    Грузия все три поединка в этом году провела в рамках отбора на Евро-2020. Подопечные Владимира Вайсса уступили Швейцарии (0:2) и Ирландии (0:1), но 7 июня сумели дома разгромить Гибралтар — 3:0.

    Несмотря на то, что грузины сумели добыть три очка, а у Дании всего два пункта, именно датчане являются однозначными фаворитами у себя дома.

    Ставка: победа Дании с форой -1 гол за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.18. 0

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    Экспресс дня 10 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.18
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