Экспресс дня 9 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 9 июня, станет известен победитель первого розыгрыша Лиги наций.

Португалия — Голландия

Футбол. Лига наций. Финал

Португальцы в полуфинальном поединке Лиги наций одолели команду Швейцарии со счетом 3:1. До 87-й минуты на табло был результат 1:1, но Криштиану Роналду в оставшееся время забил два мяча, оформив т.о. хет-трик.

Этой викторией Португалия прервала серию из четырех ничьих кряду, но продлила беспроигрышную серию до девяти поединков.

Голландцы с таким же счетом в 1/2 финала переиграли Англию, но сделали они это только по итогам дополнительного времени (1:1 — в основное).

С учетом всех турниров «оранжевые» уступили только в одной игре из последних семи, четырежды побеждали и дважды сыграли вничью, забивая в каждом матче.

Прогнозируем, что в решающем поединке Лиги наций португальцы и голландцы, которые редко уходят с поля без забитых мячей, смогут и на этот раз отличиться.

Ставка: обе забьют за 1.84.

Швейцария — Англия

Футбол. Лига наций. Матч за 3-е место

Швейцарцы, которые на равных играли с хозяевами турнира, уступили им только из-за лидерских качеств Роналду, в одиночку решивший исход матча.

Этим поражением «нати» прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, где они две игры выиграли и одну закончили вничью.

Проиграв в полуфинале Лиги наций сборной Голландии (1:3 ОТ), англичане т.с. прервали свою серию из пяти викторий кряду.

В этой победной серии представители Туманного Альбиона смогли отметится 18-ю забитыми мячами, пропустив при этом всего лишь четыре гола.

Зачастую матчи утешительного финала заканчиваются на тотал больше. Считаем, что и эта игра не станет исключением.

Ставка: обе забьют за 1.78.

Бразилия — Гондурас

Футбол. Товарищеский матч

Бразильцы, проводящие подготовку к домашнему Кубку Америки, накануне в контрольной игре одолели Катар со счетом 2:0. В этом поединке «селесао» из-за травмы потеряли Неймара, который теперь пропустит континентальный турнир.

На данный момент у пентакампионов 9-матчевая беспроигрышная серия, где они восемь игр выиграли и раз сыграли вничью, пропустив за этот период только в двух встречах по одному голу.

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Гондурасцы за аналогичный период смогли победить всего лишь в одном матче, одолев на своей территории Панаму со счетом 1:0.

Еще в четырех поединках они уходили с поля поверженными и четыре разы играли вничью. В этих девяти играх «бело-голубые» забили пять мячей, пропустили — 12.

Бразильцы, которые редко пропускают, скорее всего, и в этой встрече оставят свои ворота на замке.

Ставка: Бразилия победит и не пропустит за 1.72.

Общий коэффициент — 5.63. 0