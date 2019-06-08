Экспресс дня 8 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство 2020 года.

Турция — Франция

Футбол. Квалификация Евро-2020

Обе команды набрали одинаковое количество очков в группе H, но при этом лидируют «синие» благодаря лучшей разнице мячей.

Французам удалось одержать две победы над Молдовой (4:1) и Исландией (4:0), тогда как турки справились с албанцами (2:0) и Молдовой (4:0).

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Франция 2 июня провела товарищеский матч против Боливии и победила со счетом 2:0. Турция уже забыла о недавнем кризисе и теперь имеет серию из пяти поединков без поражений, а в четырех из них была зафиксирована победа. Кроме того, был пропущен всего один гол.

Можно было бы предположить, что Францию ждет сложный выезд, однако турки впервые встретятся с топ-сборной и пройдут настоящую проверку чемпионами мира. Предлагаем поставить на победу гостей.

Ставка: победа сборной Франции за 1.66.

Россия — Сан-Марино

Футбол. Квалификация Евро-2020

Россияне после выхода в четвертьфинал ЧМ-2018 выступили в Лиге наций, где в своей группе заняли второе место, пропустив вперед лишь шведов по дополнительным показателям.

Отбор к Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова начали в марте выездом в гости к Бельгийцам — 1:3. Через три дня россияне были еще и разбиты Казахстаном — 0:4, что стало настоящей сенсацией.

В грядущей игре из-за травм не сыграют Юрий Газинский и Денис Черышев. Стоит отметить, что перед Сан-Марино сборная России «размялась» на «Чертаново» — 6:0.

Сборная Сан-Марино без шансов выступила в Лиге наций, уступив во всех матчах без забитых мячей. В квалификации Евро-2020 ситуация не изменилась. Сначала команду уничтожили киприоты (0:5), а во втором туре — Шотландия (0:2).

Учитывая 30 последних проигранных гостями матчей, ситуация вряд ли будет отличаться и в этот раз.

Ставка: победа сборной России с форой -4,5 гола за 1.55.

Хорватия — Уэльс

Футбол. Квалификация Евро-2020

Хорваты после выхода в финал на ЧМ-2018 не смогли удержать планку столь высоко и неудачно сыграли в Лиге наций, выбыв из Лиги А.

В отборе к Евро-2020 команда в конце марта уступила Венгрии (2:1), а перед этим с аналогичным счетом удалось разобраться с Азербайджаном. После двух туров «шашечные» идут предпоследними в своей группе, но соперники опережают подопечных Златко Далича лишь по дополнительным показателям.

Уэльс сохранил прописку в Лиге B, заняв второе место в своей группе Лиги наций. Перед стартом отбора на Евро-2020, гости одолели в товарищеской игре Тринидад и Тобаго — 1:0.

В квалификации британская сборная пока сыграла одну игру, сумев обыграть Словакию — 1:0.

Хорватия выиграла три последних поединка против Уэльса и попытается сделать это еще раз в родных стенах.

Ставка: победа сборной Хорватии за 1.60.

Общий коэффициент — 4.11. 0