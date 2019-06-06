ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера Хабиб НурмагомедовЛучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника Массимилиано АллегриКто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»
  • 08:50
    • Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки
  • 08:09
    • Бразилия обыграла Катар, Неймар получил травму
  • 07:53
    • «Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
  • 23:39
    • Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
  • 22:53
    • «Рубин» может возглавить бывший игрок клуба
  • 22:01
    • ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии
  • 19:30
    • УЕФА разрешил «Арсеналу» проводить матчи Лиги Европы в Туле
    Все новости спорта

    Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022

    Экспресс дня 6 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 6 июня
    Футболисты сборной Голландии
    В португальском Гимарайнше во втором полуфинальном поединке Лиги наций встретятся сборные Голландии и Англии. В азиатской зоне стартует отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

    Голландия — Англия

    Футбол. Лига наций. 1/2 финала

    «Оранжевые» на групповом этапе Лиги наций смогли опередить команды Франции и Германии. В четырех встречах голландцы дважды выиграли, а также сыграли вничью и одну игру проиграли.

    В квалификации к Евро-2020 сборная Голландии успела провести два домашних поединка. В первом матче она разгромила Белоруссию (4:0), а в другой встрече уступила немцам со счетом 2:3, прервав т.о. свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

    «Три льва» в новом турнире показали такие же результаты, как и их предстоящий противник (+2=1-1), опередив команды Испании и Хорватии.

    На отборе к чемпионату Европы-2020 англичане добыли две виктории в двух играх. Сперва они дома разгромили Чехию со счетом 5:0, а затем крупно обыграли Черногорию (5:1) в гостях. На данный момент у Англии 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она шесть встреч выиграла и одну свела вничью.

  • Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 века
  • Вспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе
  • 03/06/2019

    • Прогнозируем, что обе команды, которые редко уходят с поля без забитого мяча, в этой игре также смогут огорчить друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.76.

    Лаос — Бангладеш

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022. Азиатская зона. Первый раунд. Первый матч

    Сборная Лаоса, занимающая 171-е место в рейтинге ФИФА, в этом году провела только две игры. На своем поле она обыграла и сыграла вничью с Шри-Ланкой (2:1 и 2:2).

    Этими матчами лаосцы прервали свою 11-матчевую безвыигрышную серию, где в десяти случаях они уходили с поля поверженными.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Бангладешцы в текущем году сыграли только в одной встрече. В товарищеской игре они одолели Камбоджу со счетом 1:0 на ее территории.

    В 2018 году Бангладеш провел восемь встреч, в которых половину проиграл, а также три матча выиграл и один поединок закончил вничью.

    В минувшем году эти команды встречались между собой дважды. Одна игра завершилась победой Бангладеша, еще в одной была ничья. Думаем, что бангладешцы и сегодня не проиграют.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    Бутан — Гуам

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022. Азиатская зона. Первый раунд. Первый матч

    Сборная Бутана проиграла в последних своих десяти поединках, пропустив за этот период в свои ворота 56 мячей, а забить смогла всего лишь два гола.

    В этом отрезке было шесть разгромных поражений, а два из них были просто с неприличным счетом — 0:14 от Омана и 0:10 от Палестины.

    Все прогнозы на футбол

    У островной команды результаты немного лучше, чем у ее предстоящего противника. За аналогичный период она смогла один раз победить и однажды сыграть вничью.

    А в восьми поражениях Гуам в основном уступал с разницей в один-два мяча. И только сборной Ирана гуамцы проиграли крупно — 0:6.

    Считаем, что Гуам, который выглядит предпочтительней, сможет обыграть своего противника в его логове.

    Ставка: победа Гуама за 1.76.

    Общий коэффициент — 4.33. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев
  • Сегодня в 12:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Доминик Тим — Карен Хачанов
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Йоханна Конта — Маркета Вондроушова
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Голландия — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Колумбия U20 — Украина U20
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Италия U20 — Мали U20
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Австрия — Словения
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дания — Ирландия
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Черногория — Косово
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Испания
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Украина — Сербия
  • Завтра в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Латвия — Израиль
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
    • Вчера в 14:15     Маурисио Почеттино
  • Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?
    • 15:31 01/06/2019     Массимилиано Аллегри
  • Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»
    • 23:54 04/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 6 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
    Тоже интересно
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов 04/06/2019 в 18:550
  • 08:24
    • ЦСКА проявляет интерес к форварду «Тулузы»
  • 11:04
    • «Валенсия» планирует купить защитника «МЮ»
  • 10:49
    • Кипр объявил заявку на матчи с Россией и Шотландией
    Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес Футбол Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 векаВспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе 03/06/2019 в 22:340
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 10:33
    • Пепе не сыграет в финале Лиги наций
  • 10:19
    • «МЮ» согласовал трансфер полузащитника «Спортинга»
  • 10:03
    • Роналду: Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций
    Антонио Конте Футбол Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановитКак сложится работа тренера в «Интере»? 04/06/2019 в 04:310
  • 08:34
    • Италия U20 — Мали U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет
  • 08:34
    • Перу обыграл Коста-Рику, сборная США проиграла Ямайке
  • 08:22
    • Колумбия U20 — Украина U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие