Экспресс дня 6 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В португальском Гимарайнше во втором полуфинальном поединке Лиги наций встретятся сборные Голландии и Англии. В азиатской зоне стартует отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Голландия — Англия

Футбол. Лига наций. 1/2 финала

«Оранжевые» на групповом этапе Лиги наций смогли опередить команды Франции и Германии. В четырех встречах голландцы дважды выиграли, а также сыграли вничью и одну игру проиграли.

В квалификации к Евро-2020 сборная Голландии успела провести два домашних поединка. В первом матче она разгромила Белоруссию (4:0), а в другой встрече уступила немцам со счетом 2:3, прервав т.о. свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

«Три льва» в новом турнире показали такие же результаты, как и их предстоящий противник (+2=1-1), опередив команды Испании и Хорватии.

На отборе к чемпионату Европы-2020 англичане добыли две виктории в двух играх. Сперва они дома разгромили Чехию со счетом 5:0, а затем крупно обыграли Черногорию (5:1) в гостях. На данный момент у Англии 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она шесть встреч выиграла и одну свела вничью.

Прогнозируем, что обе команды, которые редко уходят с поля без забитого мяча, в этой игре также смогут огорчить друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.76.

Лаос — Бангладеш

Футбол. Отбор к ЧМ-2022. Азиатская зона. Первый раунд. Первый матч

Сборная Лаоса, занимающая 171-е место в рейтинге ФИФА, в этом году провела только две игры. На своем поле она обыграла и сыграла вничью с Шри-Ланкой (2:1 и 2:2).

Этими матчами лаосцы прервали свою 11-матчевую безвыигрышную серию, где в десяти случаях они уходили с поля поверженными.

Бангладешцы в текущем году сыграли только в одной встрече. В товарищеской игре они одолели Камбоджу со счетом 1:0 на ее территории.

В 2018 году Бангладеш провел восемь встреч, в которых половину проиграл, а также три матча выиграл и один поединок закончил вничью.

В минувшем году эти команды встречались между собой дважды. Одна игра завершилась победой Бангладеша, еще в одной была ничья. Думаем, что бангладешцы и сегодня не проиграют.

Ставка: Х2 за 1.40.

Бутан — Гуам

Футбол. Отбор к ЧМ-2022. Азиатская зона. Первый раунд. Первый матч

Сборная Бутана проиграла в последних своих десяти поединках, пропустив за этот период в свои ворота 56 мячей, а забить смогла всего лишь два гола.

В этом отрезке было шесть разгромных поражений, а два из них были просто с неприличным счетом — 0:14 от Омана и 0:10 от Палестины.

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У островной команды результаты немного лучше, чем у ее предстоящего противника. За аналогичный период она смогла один раз победить и однажды сыграть вничью.

А в восьми поражениях Гуам в основном уступал с разницей в один-два мяча. И только сборной Ирана гуамцы проиграли крупно — 0:6.

Считаем, что Гуам, который выглядит предпочтительней, сможет обыграть своего противника в его логове.

Ставка: победа Гуама за 1.76.

Общий коэффициент — 4.33. 0