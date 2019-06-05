ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб НурмагомедовЛучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника Массимилиано АллегриКто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси» Уни ЭмериМал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджет
  • 12:12
    • СМИ: «Рубин» отправил Бердыева в отставку
  • 10:42
    • Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
  • 10:29
    • Умер бывший президент УЕФА
  • 09:04
    • Обвинения в изнасиловании не помешают Неймару сыграть на Кубке Америки
  • 08:37
    • Дацюк близок к переходу в «Автомобилист»
  • 08:17
    • Дюрант пропустит третий матч финала против «Торонто»
  • 08:08
    • Семак вошел в предвыборный штаб врио губернатора Петербурга
    Все новости спорта

    Зверев постарается навязать борьбу Джоковичу

    Экспресс дня 5 июня. Прогнозы и ставки на теннис

    Прогноз на Экспресс дня 5 июня
    Новак Джокович
    В среду, 5 июня, на Открытом чемпионате Франции по теннису завершатся четвертьфинальные матчи.

    Новак Джокович — Александр Зверев

    Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала

    Серб Новак Джокович проводит отличный сезон на грунте. В мае он успел выиграть престижный турнир в Мадриде и дойти до финала в Риме, а к началу июня уже добрался до четвертьфинала на «Ролан Гаррос».

    Первый номер рейтинга ATP провел в Париже четыре матча, победив в каждом из них по итогам трех сетов. Более того, серб никому не отдал больше четырех геймов в одной партии.

    Александр Зверев труднее входил в сезон, но победа на турнире в Женеве в конце мая придала ему уверенности.

    У представителя Германии на «Ролан Гаррос» был лишь один довольно легкий матч — против Микаэля Имера. Во всех остальных ему пришлось тратить много сил.

    Все прогнозы на теннис

    Очевидно, что Джокович считается фаворитом встречи, но мы бы обратили внимание на то, что по личным встречам у серба и немца равновесие — 2-2, притом их последний поединок на грунте остался за Зверевым. Нам кажется, что хотя бы за один сет Александр должен зацепиться.

    Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.00.

    Доминик Тим — Карен Хачанов

    Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала

    Австриец Доминик Тим изначально считался одним из фаворитов «Ролан Гаррос», ведь на грунте он демонстрирует свой лучший теннис.

    Но, будем честны, пока его результаты не впечатляют так же, как результаты того же Джоковича или Рафаэля Надаля.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    В четырех сыгранных матчах на парижских кортах Тим проиграл сразу три сета, хотя его соперниками были не самые сильные теннисисты. Из этого можно сделать вывод, что у Карена Хачанова есть шанс.

    Россиянин впервые добрался до четвертьфинала на «Большом шлеме», притом вполне заслуженно. Особенно порадовала его победа над Хуаном-Мартином дель Потро в четвертом круге.

    Надеемся, что Хачанов навяжет борьбу Тиму, поэтому рассчитываем увидеть затяжную встречу.

    Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.65.

    Симона Халеп — Аманда Анисимова

    Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала

    Симона Халеп — действующая чемпионка «Ролан Гаррос». Пожалуй, она имеет наилучшие шансы вновь поднять чемпионский кубок над головой, но это не значит, что она может расслабиться и играть без концентрации.

    Все прогнозы на футбол

    Молодая Аманда Анисимова доказала, что в ближайшее время ворвется в элиту женского тенниса, когда в апреле в 17-летнем возрасте выиграла грунтовый турнир в Боготе.

    Накануне Халеп не оставила ни единого шанса юной полячке Иге Свянтек. Поединок против Анисимовой, по нашему мнению, получится более упорным, поскольку американка имеет за плечами больше опыта, да и на «Ролан Гаррос» выглядит очень убедительно.

    Ставка: победа Анисимовой с форой по геймам +6,5 за 1.46.

    Общий коэффициент — 4.81. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Доминик Тим — Карен Хачанов
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Монреаль Импакт — Сиэтл Саундерс
  • Завтра в 02:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бразилия — Катар
  • Завтра в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бразилия — Катар
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Голландия — Англия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Второй шанс для Мо Салаха
    • 01:50 31/05/2019     Финал пройдет в Мадриде
  • Финал Лиги чемпионов. Полная готовность
    • 01:26 30/05/2019     Оттмар Хитцфельд
  • Короли Европы. Тренеры-герои Лиги чемпионов
    • 19:27 31/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 5 июня. Прогнозы и ставки на теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.81
    Тоже интересно
    Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес Футбол Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 векаВспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе 03/06/2019 в 22:340
  • 12:23
    • Баринов вернулся в общую группу, Газинский покинет расположение сборной
  • 10:25
    • Нидерланды — Англия: где и когда смотреть онлайн матча полуфинала Лиги наций УЕФА
  • 09:21
    • Защитник ЦСКА согласовал условия контракта с «Удинезе»
    Антонио Конте Футбол Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановитКак сложится работа тренера в «Интере»? Вчера в 04:310
  • Экспресс дня

  • Зверев постарается навязать борьбу Джоковичу
  • 4.81
    •
  • 08:53
    • Защитник «Бостона» получил перелом челюсти
  • 08:25
    • «Гранада» вернулась в Примеру
  • 00:35
    • ЧМ-2019 (U-20): Аргентина вылетела по пенальти, Франция проиграла США
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 28 мая — 3 июняГде окажется лидер «Тоттенхэма», кто выиграет борьбу за защитника «Барселоны», кто претендует на вундеркинда из «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней 03/06/2019 в 20:120
  • 22:44
    • Официально: Нурмагомедов проведет бой с Порье
  • 22:29
    • Адиев покинул «Анжи»
  • 21:06
    • Надаль и Федерер вышли в полуфинал Ролан Гаррос
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие