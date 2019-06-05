Экспресс дня 5 июня. Прогнозы и ставки на теннис

В среду, 5 июня, на Открытом чемпионате Франции по теннису завершатся четвертьфинальные матчи.

Новак Джокович — Александр Зверев

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала

Серб Новак Джокович проводит отличный сезон на грунте. В мае он успел выиграть престижный турнир в Мадриде и дойти до финала в Риме, а к началу июня уже добрался до четвертьфинала на «Ролан Гаррос».

Первый номер рейтинга ATP провел в Париже четыре матча, победив в каждом из них по итогам трех сетов. Более того, серб никому не отдал больше четырех геймов в одной партии.

Александр Зверев труднее входил в сезон, но победа на турнире в Женеве в конце мая придала ему уверенности.

У представителя Германии на «Ролан Гаррос» был лишь один довольно легкий матч — против Микаэля Имера. Во всех остальных ему пришлось тратить много сил.

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Очевидно, что Джокович считается фаворитом встречи, но мы бы обратили внимание на то, что по личным встречам у серба и немца равновесие — 2-2, притом их последний поединок на грунте остался за Зверевым. Нам кажется, что хотя бы за один сет Александр должен зацепиться.

Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.00.

Доминик Тим — Карен Хачанов

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала

Австриец Доминик Тим изначально считался одним из фаворитов «Ролан Гаррос», ведь на грунте он демонстрирует свой лучший теннис.

Но, будем честны, пока его результаты не впечатляют так же, как результаты того же Джоковича или Рафаэля Надаля.

В четырех сыгранных матчах на парижских кортах Тим проиграл сразу три сета, хотя его соперниками были не самые сильные теннисисты. Из этого можно сделать вывод, что у Карена Хачанова есть шанс.

Россиянин впервые добрался до четвертьфинала на «Большом шлеме», притом вполне заслуженно. Особенно порадовала его победа над Хуаном-Мартином дель Потро в четвертом круге.

Надеемся, что Хачанов навяжет борьбу Тиму, поэтому рассчитываем увидеть затяжную встречу.

Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.65.

Симона Халеп — Аманда Анисимова

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала

Симона Халеп — действующая чемпионка «Ролан Гаррос». Пожалуй, она имеет наилучшие шансы вновь поднять чемпионский кубок над головой, но это не значит, что она может расслабиться и играть без концентрации.

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Молодая Аманда Анисимова доказала, что в ближайшее время ворвется в элиту женского тенниса, когда в апреле в 17-летнем возрасте выиграла грунтовый турнир в Боготе.

Накануне Халеп не оставила ни единого шанса юной полячке Иге Свянтек. Поединок против Анисимовой, по нашему мнению, получится более упорным, поскольку американка имеет за плечами больше опыта, да и на «Ролан Гаррос» выглядит очень убедительно.

Ставка: победа Анисимовой с форой по геймам +6,5 за 1.46.

Общий коэффициент — 4.81. 0