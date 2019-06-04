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    Экспресс дня 4 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 4 июня
    Аргентина U20
    На молодежном чемпионате мира игроков до 20-ти лет пройдут очередные поединки 1/8 финала. В испанской Сегунде состоится 41-й тур.

    Франция U20 — США U20

    Футбол. ЮЧМ-2019. 1/8 финала

    Сборная Франции на этом чемпионате мира выиграла все три поединка. На старте турнира французы обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 2:0.

    Затем с таким же результатом одолели сверстников из Панамы, а в заключительной игре группового этапа «трехцветные» переиграли Мали — 3:2.

    «Звездно-полосаты» в своем квартете финишировали на второй позиции, набрав в трех встречах шесть баллов. В первом туре они уступили Украине (1:2).

    Затем две игры на полях Польши американцы выиграли. Поочередно были повержены сборные Нигерии (2:0) и Катара (1:0).

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    • Французы, которые на этом турнире идут без потерь, особо крупно не обыгрывают своих соперников. Считаем, что в предстоящем поединке Франция, если и победит, то с небольшой разницей. Предлагаем поставить с форой на американцев.

    Ставка: победа сборной США с форой (+2) за 1.25.

    Аргентина U20 — Мали U20

    Футбол. ЮЧМ-2019. 1/8 финала

    Аргентинцы выиграли два стартовых поединка на этом турнире, обыграв ЮАР (5:2) и Португалию (2:0), обеспечив т.с. досрочный выход из группы.

    В заключительном матче группового этапа Аргентина расслабилась и уступила Южной Корее со счетом 1:2, но все равно осталась на первом месте в своем квартете.

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    Африканская команда с четырьмя очками заняла второе место в своей группе. Начали этот турнир малийцы с ничейного результата с Панамой (1:1).

    Во втором туре они в драматическом поединке вырвали победу у Саудовской Аравии (4:3), а в последней встрече группы уступили французам — 2:3.

    Прогнозируем, что аргентинцы, имеющие на этом турнире один из сильнейших составов, обыграют африканцев еще в основное время.

    Ставка: победа сборной Аргентины в основное время за 1.53.

    «Кадис» — «Эстремадура»

    Футбол. Испания. Сегунда. 41-й тур

    «Кадис» с 64 очками, который идет на шестом месте в Сегунде, дающей право на плей-офф, опережает седьмой «Депротиво» (не в зоне плей-офф) только по дополнительным показателям.

    На данный моменту андалусцев 11-матчевая беспроигрышная серия в Сегунде. В шести последних из них они играли вничью.

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    «Эстремадура» уже решила свою задачу на сезон. Клубу из Альмендралехо уже не грозит не понижение в классе, ни зона плей-офф.

    За последние восемь встреч во втором испанском дивизионе «Эстремадура» теряла очки всего лишь в двух поединках.

    Считаем, что «Кадис», ведущий борьбу за право остаться в зоне плей-офф, возьмет три очка в предстоящем поединке.

    Ставка: победа «Кадиса» за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.48. 0

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    Экспресс дня 4 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.48
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