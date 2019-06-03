Экспресс дня 3 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 3 июня, на молодежном чемпионате мира по футболу (U20), который проходит в Польше, состоятся поединки 1/8 финала.

Украина U20 — Панама U20

Футбол. ЧМ-2019. 1/8 финала

Украинцы в первом туре сумели одолеть прямого конкурента — сборную США со счетом 2:1. Американцы попытались установить контроль над игрой, но в итоге пропустили голы от Сергея Булецы и защитника-бомбардира Дениса Попова.

Затем была не самая простая победа над Катаром — 1:0. Герои в команде Александра Петракова те же — Булеца отдал передачу, а Попов точно пробил головой. Досрочная путевка в плей-офф была в кармане, поэтому ничья против Нигерии (1:1) просто не помешала выиграть свою группу.

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Панамцы стали вторыми в финальной финальной группе прошлогоднего чемпионата КОНКАКАФ U20. На турнире латиноамериканцы стартовали с ничьи против Мали (1:1), а затем уступили Франции (0:2). Выйти в плей-офф удалось благодаря победе над Саудовской Аравией (2:1).

Украинцы могут преодолеть «проклятие 1/8 финала» и впервые выйти в четвертьфинал молодежного ЧМ. Панама — слабейшая сборная на этой стадии, поэтому мы ожидаем победу украинцев.

Ставка: победа сборной Украины за 1.53.

Сенегал U20 — Нигерия U20

Футбол. ЧМ-2019. 1/8 финала

Cенегальцы в первых двух турах группы добыли шесть очков, разгромив Таити (3:0), а затем одолев Колумбию — 2:0.

Картину несколько испортила нулевая ничья с Польшей, но все равно африканский коллектив себя проявил очень ярко и теперь может пройти довольно далеко. Лучшим их достижением является четвертое место в 2015 году.

Нигерийцы на старте турнира разгромили Катар (4:0). Далее подопечные Пола Айгбогуна уступили США (0:2). В заключительной игре была ничья с Украиной (1:1), которая позволила пройти дальше.

Нигерия выглядит неплохо, в команде выступает талант «Ман Сити» Том Деле-Баширу, но в целом организация и класс выше у Сенегала.

Ставка: проход сборной Сенегала за 1.70.

Уругвай U20 — Эквадор U20

Футбол. ЧМ-2019. 1/8 финала

Уругвай досрочно вышел из группы, а в итоге вовсе показал стопроцентный результат, выиграв все три матча.

Подопечные Густаво Феррейры разобрались с Норвегией (3:1), Гондурасом (2:0), а затем и с Новой Зеландией (2:0). Разница мячей — 7:1, что не может не впечатлять.

Эквадорцы в первой игре сыграли вничью с Японией (1:1), а затем поражение от фаворитов итальянцев со счетом 0:1. Тем не менее, в третьем туре удалось обыграть Мексику (1:0) и выйти в плей-офф при не очень убедительной игре.

Считаем, что нынешний Уругвай слишком хорош для эквадорцев.

Ставка: проход сборной Уругвая заа 1.57.

Общий коэффициент — 4.08. 0