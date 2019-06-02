Экспресс дня 2 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 2 июня, в России и Франции пройдут ответные поединки в стыковых матчах между командами элиты и первого дивизиона.

«Томь» — «Уфа»

Футбол. Россия. Стыковые матчи. Ответная игра

Первый поединок этих команд, который прошел 30 мая в Уфе, принес победу хозяевам поля со счетом 2:0.

Это поражение оказалось для томичей первым за последние три поединка. Еще в рамках ФНЛ они на финише сезона одну встречу выиграли и одну свели вничью.

Уфимцы этой викторией прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, а также забили свои первые мячи после трех матчей без голов.

На своем поле «Томь» выступает сильно, проиграв за весь чемпионат первой лиги только один раз. И хотя руководство «сибиряков» и не ставить задачу повышения в классе, прогнозируем, что сегодня они не проиграют при своих зрителях.

Ставка: 1Х за 1.72.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Футбол. Россия. Стыковые матчи. Ответная игра

Самарская команда в первом поединке вырвала победу у нижегородцев со счетом 3:1. До 90-й минуты игры на табло был равный результат, но все решил пенальти в ворота хозяев, после которого они пропустили еще раз.

Добыв эту викторию «Крылышки» смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где они шесть встреч проиграли и одну свели вничью.

«Нижний Новгород», финишировавший на четвертом месте в ФНЛ, продолжает в последних шести поединках чередовать победы с поражениями.

Как мы считаем, гости не смогут ликвидировать отрицательный гандикап первого поединка, но свой гол вполне могут забить, впрочем, как и хозяева.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«Дижон» — «Ланс»

Футбол. Франция. Стыковые матчи. Ответная игра

Первый поединок между этими командами, состоявшийся на поле «Ланса», завершился вничью со счетом 1:1.

«Дижон», который финишировал с 34 очками на 18-м месте в Лиге 1, отстал всего лишь на два очка от спасительной 17-й строки.

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Только в последнем туре чемпионата «совы» смогли избежать прямого вылета, т.к. они свой матч выиграли, а «Кан» свою игру проиграл.

«Ланс» занял пятое место в Лиге 2 и добился права принять участие в плей-офф за повышение в классе, где уже выбил две команды.

Сначала «кроваво-золотые» по пенальти прошли ФК «Париж», а в полуфинальной стадии одолели по итогам дополнительного времени «Труа» (2:1 ОТ).

«Дижон», который добился приемлемого результата на выезде, как мы считаем, сможет отстоять место в Лиге 1.

Ставка: проход «Дижона» за 1.65.

Общий коэффициент — 6.18. 0