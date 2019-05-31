Экспресс дня 31 мая. Прогнозы и ставки на теннис

В пятницу, 31 мая, на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжатся матчи третьего круга.

Давид Гоффен — Рафаэль Надаль

Теннис. «Ролан Гаррос». Третий круг

Испанец Рафаэль Надаль успешно начал защиту титула на Открытом чемпионате Франции. В двух стартовых поединках второй номер посева проиграл всего 13 геймов, проведя на корте чуть больше четырех часов.

Предполагается, что Давид Гоффен сможет доставить действующему чемпиону больше проблем, но нас настораживает нестабильность бельгийского теннисиста.

Гоффен плохо сыграл на турнирах в Барселоне, Мадриде и Риме, а в Эшториле хоть и добрался до полуфинала, но проиграл греку Стефаносу Циципасу.

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Считаем, что Надаль справится с соперником в трех сетах, один из которых выиграет 6:1 или 6:2. Именно поэтому берем минусовую фору.

Ставка: победа Надаля с форой -8,5 за 1.55.

Стэн Вавринка — Григор Димитров

Теннис. «Ролан Гаррос». Третий круг

В последнее время Стэн Вавринка редко радует хорошими результатами. Исключением стал разве что турнир в Мадриде, где он дошел до полуфинала и без особых шансов уступил Рафаэлю Надалю.

И все же некоторую уверенность внушают его стартовые успехи на «Ролан Гаррос», где он проиграл всего один сет, да и тот на тай-брейке.

В то же время Григор Димитров уже провел два пятисетовых поединка, в которых потратил много сил.

Нам кажется, что выигранный сет — это тот максимум, на который может рассчитывать болгарин в игре против Вавринки. Ставим на швейцарца с форой по сетам.

Ставка: победа Вавринки с форой по сетам -1,5 за 1.71.

Стефанос Циципас — Филип Крайинович

Теннис. «Ролан Гаррос». Третий круг

Стефанос Циципас вплотную приблизился к вхождению в элиту мирового тенниса. Об этом можно говорить после его триумфа в Эшториле и после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде, где по ходу турнира он обыграл Рафаэля Надаля, уступив в борьбе за титул Новаку Джоковичу.

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Филип Крайинович тоже прогрессирует, побеждает на «Челленджерах», но все же ему предстоит много работы для того, чтобы стать грозой авторитетов.

Конечно, Циципас сильнее, поэтому мы ждем от него победы. Допускаем, что он проиграет сет, но в целом должен иметь игровое преимущество.

Ставка: победа Циципаса с форой -5,5 за 1.64.

Общий коэффициент — 4.34. 0