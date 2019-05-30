Экспресс дня 30 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

Сегодня, 30 мая, пройдут первые переходные матчи РПЛ/ФНЛ. Игры состоятся в Уфе и Нижнем Новгороде. На Открытом чемпионате Франции по теннису продолжат играть поединки второго круга.

«Уфа» — «Томь»

Футбол. Россия. Переходные матчи

Уфимцы, которые завершили сезон в РПЛ на 14-месте, заканчивали чемпионат 4-матчевой безвыигрышной серией, где они трижды проиграли и один поединок свели вничью.

Начался этот неудачный период с ничейного результата с «Крыльями Советов» (1:1) в гостях. Затем состоялись три поражения кряду от «Спартака» и «Локомотива» (по 0:1) в Москве, а также от «Оренбурга» (0:2) дома.

Томичи финишировали на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, отстав от прямого повышения в классе на пять пунктов.

«Томь» за последние четыре игры в первенстве первой лиги дважды выиграла при одной ничьей и одном поражении, забив в этот период три гола, а пропустила два мяча.

Прогнозируем, что башкирская команда обыграет на своей территории «Томь», которая не ставит перед собой задачу повысится в классе.

Ставка: победа «Уфы» за 1.30.

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

Футбол. Россия. Переходные матчи

Нижегородцы только в последнем туре ФНЛ смогли забронировать себе место в стыковых играх, одолев дома «Мордовию» (3:1), опередив т.с. ближайшего преследователя на один балл.

На финише турнира первой лиги «Нижний Новгород» чередовал домашние победы с выездными поражениями. На своей арене команда Черышева выиграла в последних трех играх.

«Самарцы» закончили чемпионат на 13-м месте в Премьер-лиге, набрав в 30 матчах 28 очков и отстали от спасительной 12-й строки на пять баллов.

На данный момент у «Крылышек» 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой «волжане» шесть встреч проиграли и один поединок свели вничью.

Считаем, что нижегородцы, выступающие на своем поле довольно-таки удачно, не проиграют гостям из Самары.

Ставка: 1Х за 1.55.

Карен Хачанов — Грегуар Баррер

Теннис. «Ролан Гаррос». Второй круг

Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге АТР, в 2019 году выступил на нескольких турнирах. В Индиан-Уэллсе россиянин смог дойти до четвертьфинала, а в Риме остановился на стадии 1/8 финала.

В первом круге «Ролан Гаррос» российский теннисист легко разобрался с представителем Германии Седриком-Марселем Штебе (6:1,6:1,6:4).

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Перед «Ролан Гаррос» Баррер, который находится на 127-й строчке в рейтинге АТР, играл на «второсортных» грунтовых турнирах, но даже в них не смог завоевать трофей.

На открытом чемпионате Франции Грегуар получил право сыграть благодаря Wild Card от организаторов. Свой путь в Париже он начал с победы над австралийцем Мэтью Эбденом в четырех сетах (6:3, 5:7, 7:5, 6:1).

Учитывая разницу в классе, предлагаем поставить на победу российского теннисиста с форой по геймам.

Ставка: победа Хачанова с форой по геймам — 5,5 за 1.64.

Общий коэффициент — 3.30. 0