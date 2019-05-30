ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон Санчо стал лучшим ассистентом БундеслигиОчаровательная восьмерка: главные открытия евросезона Финал пройдет в МадридеФинал Лиги чемпионов. Полная готовность Унаи ЭмериГод Эмери в «Арсенале». Прогресс и большие вызовы лета
  • 12:12
    • «Динамо» планирует подписать хавбека «Рубина»
  • 11:57
    • «Интер» объявил о уходе Спаллетти
  • 08:31
    • Азар и Жиру — претенденты на звание лучшего игрока финала ЛЕ
  • 23:53
    • «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
  • 23:27
    • «Реал» поборется за капитана «Аякса»
  • 23:10
    • «Динамо» может усилиться Джорджевичем
  • 22:41
    • Димитров и Чилич провели самый длинный матч на «Ролан Гаррос»-2019
    Все новости спорта

    «Уфа» и «Крылышки» начнут отстаивать свое место в РПЛ

    Экспресс дня 30 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

    Прогноз на Экспресс дня 30 мая
    Футболисты «Уфы»
    Сегодня, 30 мая, пройдут первые переходные матчи РПЛ/ФНЛ. Игры состоятся в Уфе и Нижнем Новгороде. На Открытом чемпионате Франции по теннису продолжат играть поединки второго круга.

    «Уфа» — «Томь»

    Футбол. Россия. Переходные матчи

    Уфимцы, которые завершили сезон в РПЛ на 14-месте, заканчивали чемпионат 4-матчевой безвыигрышной серией, где они трижды проиграли и один поединок свели вничью.

    Начался этот неудачный период с ничейного результата с «Крыльями Советов» (1:1) в гостях. Затем состоялись три поражения кряду от «Спартака» и «Локомотива» (по 0:1) в Москве, а также от «Оренбурга» (0:2) дома.

    Томичи финишировали на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, отстав от прямого повышения в классе на пять пунктов.

    «Томь» за последние четыре игры в первенстве первой лиги дважды выиграла при одной ничьей и одном поражении, забив в этот период три гола, а пропустила два мяча.

  • Итоги сезона РПЛ: новый чемпион, старые проблемы
  • Краткие итоги завершившегося сезона чемпионата России
  • 28/05/2019

    • Прогнозируем, что башкирская команда обыграет на своей территории «Томь», которая не ставит перед собой задачу повысится в классе.

    Ставка: победа «Уфы» за 1.30.

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

    Футбол. Россия. Переходные матчи

    Нижегородцы только в последнем туре ФНЛ смогли забронировать себе место в стыковых играх, одолев дома «Мордовию» (3:1), опередив т.с. ближайшего преследователя на один балл.

    На финише турнира первой лиги «Нижний Новгород» чередовал домашние победы с выездными поражениями. На своей арене команда Черышева выиграла в последних трех играх.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    «Самарцы» закончили чемпионат на 13-м месте в Премьер-лиге, набрав в 30 матчах 28 очков и отстали от спасительной 12-й строки на пять баллов.

    На данный момент у «Крылышек» 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой «волжане» шесть встреч проиграли и один поединок свели вничью.

    Считаем, что нижегородцы, выступающие на своем поле довольно-таки удачно, не проиграют гостям из Самары.

    Ставка: 1Х за 1.55.

    Карен Хачанов — Грегуар Баррер

    Теннис. «Ролан Гаррос». Второй круг

    Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге АТР, в 2019 году выступил на нескольких турнирах. В Индиан-Уэллсе россиянин смог дойти до четвертьфинала, а в Риме остановился на стадии 1/8 финала.

    В первом круге «Ролан Гаррос» российский теннисист легко разобрался с представителем Германии Седриком-Марселем Штебе (6:1,6:1,6:4).

    Все прогнозы на спорт

    Перед «Ролан Гаррос» Баррер, который находится на 127-й строчке в рейтинге АТР, играл на «второсортных» грунтовых турнирах, но даже в них не смог завоевать трофей.

    На открытом чемпионате Франции Грегуар получил право сыграть благодаря Wild Card от организаторов. Свой путь в Париже он начал с победы над австралийцем Мэтью Эбденом в четырех сетах (6:3, 5:7, 7:5, 6:1).

    Учитывая разницу в классе, предлагаем поставить на победу российского теннисиста с форой по геймам.

    Ставка: победа Хачанова с форой по геймам — 5,5 за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.30. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Уфа — Томь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Крылья Советов
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч CША U20 — Катар U20
  • Сегодня в 21:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нигерия U20 — Украина U20
  • Сегодня в 21:30
    •  1.49
  • Прогноз на матч Мали U20 — Франция U20
  • Завтра в 19:00
    •  1.35
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия U20 — Панама U20
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Южная Корея U20 — Аргентина U20
  • Завтра в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Южная Африка U20 — Португалия U20
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная Финляндии
  • Финляндия выиграла ЧМ-2019, Россия — третья
    • 14:00 27/05/2019     Тимоти Веа
  • Новый Яя Туре, сын легенды и обидчик «Реала». За кем следить на молодежном ЧМ-2019
    • 18:58 25/05/2019     Автор единственной шайбы — Марко Анттила, Финляндия
  • Финал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мира
    • 18:34 25/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 30 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
    Тоже интересно
    «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»«Сент-Луис» одержал первую в истории победу в финале плей-офф НХЛ 08:010
  • 08:16
    • Головин пропустит старт нового сезона во Франции
  • 11:43
    • «МЮ» согласился продать Лукаку в «Интер»
  • 11:26
    • Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию
    Маурицио Сарри Футбол Проблема Сарри. Итальянцу не удалось привить «Челси» свой стиль игры«Синие» завершат сезон финальным матчем Лиги Европы против «Арсенала» Вчера в 17:080
  • Экспресс дня

  • «Уфа» и «Крылышки» начнут отстаивать свое место в РПЛ
  • 3.30
    •
  • 10:11
    • Сарри впервые в карьере выиграл трофей
  • 09:59
    • Хаби Алонсо может стать главным тренером «Реал Сосьедад»
  • 09:46
    • Эмери: «Арсенал» старался, но сейчас «Челси» сильнее
    Олег Кононов Футбол Отложили неминуемую отставку. Кононов пока остаетсяПеред главным тренером «Спартака» поставили серьезные задачи Вчера в 14:180
  • 09:33
    • Педро стал первым игроком, который выиграл все главные международные трофеи
  • 09:16
    • Жиру: «Челси» заслуживал какой-нибудь значимой победы
  • 09:00
    • УЕФА обязал всех играть в Косово кроме Сербии и Боснии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие