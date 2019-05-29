Экспресс дня 29 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

«Челси» — «Арсенал»
Футбол. Лига Европы. Финал
«Синие» подошли к финальному поединку ЛЕ с рекордной беспроигрышной серией в этом турнире. На данный момент она состоит из 17 матчей кряду, в которой «аристократы» 14-ть встреч выиграли и три закончили вничью.
На финише сезона команда Сарри выдала серию из семи матчей без поражений во всех официальных играх, позволившая ей подняться на третью ступеньку в турнирной таблице АПЛ, дающая путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Канониры» до решающего матча во втором по значимости евротурнире одержали победы в пяти последних поединках, забив в них 13-ть мячей, а пропустив только три.
По итогам АПЛ-2018/18 подопечные Эмери финишировали на пятой позиции в Премьер-лиге, отстав на один пункт от зоны Лиги чемпионов.
Прогнозируем, что «Арсенал», которому этот трофей будет служить пропуском в ЛЧ, добудет победу в этом турнире.
Ставка: «Арсенал» станет победителем ЛЕ за 2.10.
Янник Маден — Рафаэль Надаль
Теннис. «Ролан Гаррос». Второй круг
Маден, который находится во второй сотне рейтинга ATP, начал свой путь на этом «Ролан Гаррос» еще с квалификации. На отборочном турнире немецкий теннисист прошел троих соперников.
В первом круге Открытого чемпионата Франции немец без особых проблем разобрался с бельгийским теннисистом Киммером Коппеянсом (7:6, 7:5, 6:3).
Вторая ракетка мира подошел к турниру в Париже в хорошей форме. Накануне он стал победителем Мастерса в Риме, взяв свой первый трофей в этом сезоне.
На старте «Ролан Гаррос» испанский теннисист с легкостью разгромил Янника Ханфмана из Германии (6:2, 6:1, 6:3), отдав сопернику лишь шесть геймов.
Надаль, который находится в превосходной форме, должен одержать еще одну разгромную победу на этом турнире.
Ставка: победа Надаля с форой по геймам -11,5 за 1.75.
Оскар Отте — Роджер Федерер
Теннис. «Ролан Гаррос». Второй круг
Немецкий теннисист пробился в основную сетку Мастерса в Париже через квалификацию, где он прошел два раунда, но на третьем этапе проиграл. Несмотря на это, в основную сетку он попал, как lucky looser.
Отте, занимающий 145-ю строчку в рейтинге АТР, в первом круге РГ смог выбить туниского теннисиста Малека Жазира (6:3, 6:1, 4:6, 6:0), приехавшего на турнир с небольшой травмой.
До Открытого чемпионата Франции швейцарский теннисист доходил до четвертьфиналов на Мастерсах в Мадриде и Риме. В Италии он в 1/4 отказался играть из-за травмы.
На старте турнира в Париже Федерер легко обыграл итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах со счетом 6:2, 6:4, 6:4.
Думаем, что Федерер не испытает проблем с предстоящим противником. Предлагаем поставить на швейцарца с форой.
Ставка: победа Федерера с форой по геймам -7,5 за 1.46.
Общий коэффициент — 5.36. 0