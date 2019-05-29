Экспресс дня 29 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

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    «Челси» — «Арсенал»

    Футбол. Лига Европы. Финал

    «Синие» подошли к финальному поединку ЛЕ с рекордной беспроигрышной серией в этом турнире. На данный момент она состоит из 17 матчей кряду, в которой «аристократы» 14-ть встреч выиграли и три закончили вничью.

    На финише сезона команда Сарри выдала серию из семи матчей без поражений во всех официальных играх, позволившая ей подняться на третью ступеньку в турнирной таблице АПЛ, дающая путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    «Канониры» до решающего матча во втором по значимости евротурнире одержали победы в пяти последних поединках, забив в них 13-ть мячей, а пропустив только три.

    По итогам АПЛ-2018/18 подопечные Эмери финишировали на пятой позиции в Премьер-лиге, отстав на один пункт от зоны Лиги чемпионов.

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    • Прогнозируем, что «Арсенал», которому этот трофей будет служить пропуском в ЛЧ, добудет победу в этом турнире.

    Ставка: «Арсенал» станет победителем ЛЕ за 2.10.

    Янник Маден — Рафаэль Надаль

    Теннис. «Ролан Гаррос». Второй круг

    Маден, который находится во второй сотне рейтинга ATP, начал свой путь на этом «Ролан Гаррос» еще с квалификации. На отборочном турнире немецкий теннисист прошел троих соперников.

    В первом круге Открытого чемпионата Франции немец без особых проблем разобрался с бельгийским теннисистом Киммером Коппеянсом (7:6, 7:5, 6:3).

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    Вторая ракетка мира подошел к турниру в Париже в хорошей форме. Накануне он стал победителем Мастерса в Риме, взяв свой первый трофей в этом сезоне.

    На старте «Ролан Гаррос» испанский теннисист с легкостью разгромил Янника Ханфмана из Германии (6:2, 6:1, 6:3), отдав сопернику лишь шесть геймов.

    Надаль, который находится в превосходной форме, должен одержать еще одну разгромную победу на этом турнире.

    Ставка: победа Надаля с форой по геймам -11,5 за 1.75.

    Оскар Отте — Роджер Федерер

    Теннис. «Ролан Гаррос». Второй круг

    Немецкий теннисист пробился в основную сетку Мастерса в Париже через квалификацию, где он прошел два раунда, но на третьем этапе проиграл. Несмотря на это, в основную сетку он попал, как lucky looser.

    Отте, занимающий 145-ю строчку в рейтинге АТР, в первом круге РГ смог выбить туниского теннисиста Малека Жазира (6:3, 6:1, 4:6, 6:0), приехавшего на турнир с небольшой травмой.

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    До Открытого чемпионата Франции швейцарский теннисист доходил до четвертьфиналов на Мастерсах в Мадриде и Риме. В Италии он в 1/4 отказался играть из-за травмы.

    На старте турнира в Париже Федерер легко обыграл итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах со счетом 6:2, 6:4, 6:4.

    Думаем, что Федерер не испытает проблем с предстоящим противником. Предлагаем поставить на швейцарца с форой.

    Ставка: победа Федерера с форой по геймам -7,5 за 1.46.

    Общий коэффициент — 5.36. 0

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    Экспресс дня 29 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.36
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