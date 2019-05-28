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    Хачанов успешно стартует на «Ролан Гаррос»

    Экспресс дня 28 мая. Прогнозы и ставки на теннис

    Прогноз на Экспресс дня 28 мая
    Карен Хачанов
    Во вторник, 28 мая, на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжатся матчи первого круга.

    Фернандо Вердаско — Дэниел Эванс

    Теннис. «Ролан Гаррос». Первый круг

    Фернандо Вердаско уже 35 лет, но он продолжает находится в топ-30 мирового рейтинга и довольно успешно выступать, особенно на грунте, где он выиграл пять из своих семи титулов.

    На недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме Вердаско дошел до 1/8 и 1/4 финала соответственно, проиграв признанным лидерам — Стефаносу Циципасу и Рафаэлю Надалю.

    При этом в активе Вердаско есть победа над тем же Домиником Тимом. Кроме того, он дважды обыграл Карена Хачанова.

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    Дэниел Эванс подобными успехами похвастаться не может. Его максимум — первый круг турнира в Риме, где он проиграл юному норвежцу Касперу Рууду.

    Ждем довольно уверенной победы Вердаско, поэтому берем фору по геймам.

    Ставка: победа Вердаско с форой по геймам -5,5 за 1.65.

    Карен Хачанов — Седрик-Марсель Штебе

    Теннис. «Ролан Гаррос». Первый круг

    Как уже было сказано, Карен Хачанов на «Мастерсах» в Мадриде и Риме вылетал после встреч с Фернандо Вердаско. Из этого можно сделать вывод, что игра на грунте дается россиянину очень тяжело.

    Впрочем, стартовать на «Ролан Гаррос» он должен успешно, ведь его соперником станет Седрик-Марсель Штебе.

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    28-летний немец отобрался на «Большой шлем» лишь благодаря специальному рейтингу, не демонстрируя в последнее время никаких признаков хорошей игры.

    В этом году он не смог выиграть ни одного сета, так что нам кажется, что Хачанова ждет легкая прогулка. Лишь бы россиянин сам не расслабился.

    Ставка: победа Хачанова по сетам 3:0 за 1.42.

    Арина Соболенко — Доминика Цибулкова

    Теннис. «Ролан Гаррос». Первый круг

    Арина Соболенко в этом сезоне выступает не так успешно, как в прошлом, особенно на грунте, где ее мощь оказывается не столь эффективной, если сравнивать с хардом.

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    И все же она является фавориткой противостояния с Доминикой Цибулковой, которой медленные корты как раз подходят, исходя из стиля игры.

    Цибулкова тоже давно не радовала хорошими результатами, но в Мадриде и Риме ей не везло с жеребьевкой, где она сразу же натыкалась на Наоми Осаку, которой дважды уступила в двух сетах.

    А вот в матче против Соболенко, как нам кажется, у словачки будет шанс взять хотя бы один сет. Вероятно, их матч будет напряженным.

    Ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.74.

    Общий коэффициент — 4.07. 0

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