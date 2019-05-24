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    ПСЖ и «Монако» бесцельно завершают сезон

    Экспресс дня 24 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 24 мая
    Мбаппе отстает от Месси на 4 гола
    На молодежном чемпионате мира первый матч между собой проведут сборные Украины и США, а в Лиге 1 последние поединки сезона сыграют ПСЖ и «Монако».

    Украина U20 — США U20

    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа D

    Украинская сборная пробилась на турнир благодаря выходу в полуфинал прошлогоднего Евро.

    В четвертьфинале подопечные Александра Петракова одолели Турцию (1:0), однако в полуфинале были разгромлены будущими чемпионами португальцами — 0:5.

    Среди лидеров стоит отметитть вингера Цитаишвили и защитника Попова, которые уже дебютировали в основе киевского «Динамо». Кроме того, вратарем команды будет Андрей Лунин, который выступает за «Леганес», а права на него принадлежат мадридскому «Реалу».

    Петраков уже выводил молодежную сборную на чемпионат мира, где в 2015-м году команда дошла до 1/8 финала.

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    Американцы выступили на 15-ти турнирах из последних 22, начиная с 1977 года. Это лучший показатель нынешнего розыгрыша, а вот с результатами здесь хуже — в 1989-м удалось пройти дальше четвертьфинала. На двух последних розыгрышах была остановка именно в этой стадии.

    В прошлом году подопечные Таба Рамоса выиграли КОНКАКАФ, одолев в финале Мексику (2:0). Главная звезда коллектива — 19-летний Тимоти Веа, который уже дебютировал за взрослую сборную. Это сын знаменитого Джорджа Веа, выступающий за «Селтик», а права на нападающего принадлежат «Пари Сен-Жермен».

    Также есть несколько представителей немецкой Бундеслиги, но в основном игроки выступают на родине.

    Украинцев не стоит недооценивать, но против серьезным оппонентов у команды часто возникают трудности.

    Ставка: победа сборной США с учетом форы 0 за 1.64.

    «Реймс» — «Пари Сен-Жермен»

    Футбол. Лига 1. 38-й тур

    Парижане досрочно стали чемпионами Лиги 1, а вот Кубок Франции в финале был проигран «Ренну» (2:2, 5:6) в конце апреля.

    В последних двух турах команда решила реабилитироваться в глазах болельщиков, одолев «Анже» (2:1) и «Дижон» (4:0). Из 4 последних выездов в Реймс, парижане выиграли лишь единожды, дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

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    У лидера ПСЖ Килиана Мбаппе на счету 32 гола и надо забить еще пять мячей, чтобы опередить Лионеля Месси в борьбе за «Золотую бутсу» — шансов мало, но это единственная конкретная цель, если ее так можно назвать.

    «Реймс» весной выдал серию из семи поединков без побед — четыре поражения и три ничьи.

    В последнем поединке команда первала полосу неудач, одолев на выезде «Бордо». При этом мотивации у команды нет — 9-е место с 52 очками и статус середняка.

    Парижане обязательно будут забивать, однако результат может быть и весьма неожиданным.

    Ставка: победа ПСЖ или ничья и обе забьют за 1.69.

    «Ницца» — «Монако»

    Футбол. Лига 1. 38-й тур

    «Ницца» — очередная команда, которая уже ни на что не претендует, занимая восьмую строчку.

    В последних трех турах были две ничьи и одно поражение. Сначала мировые с ПСЖ и «Нантом» — оба раза 1:1, а затем разгром от «Сент-Этьена» — 0:3.

    У «Монако» концовка сезона получилась очень нервной — 16-е место и 36 очков в активе, что постоянно грозило зоной вылета или стыковых поединков.

    Тем не менее, судя по всему, спастись получится, потому что команде хватит и ничьей, чтобы остаться в элите. Да и в случае поражения прямому конкуренту «Кану» надо не просто побеждать, но и делать это с очень разгромным счетом.

    Таким образом, хозяевам вообще ничего не надо, а монегаски могут оказаться в зоне стыковых матчей лишь теоретически. Ждем, что команды проведут яркий поединок и порадуют голами, не решая никаких задач.

    Ставка: обе команды забьют за 1.74.

    Общий коэффициент — 4.82. 0

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    Экспресс дня 24 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.82
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