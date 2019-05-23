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    Россия и США должны выдать результативную встречу

    Экспресс дня 23 мая. Прогнозы и ставки на хоккей

    Прогноз на Экспресс дня 23 мая
    Россияне выиграли все встречи на этом ЧМ
    На хоккейном чемпионате мира в Словакии сегодня, 23 мая, пройдут четвертьфинальные поединки.

    Россия — США

    Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

    Сборная России блестяще провела групповой этап, добыв победы абсолютно во всех играх. При этом, шести из семи поединков россияне выиграли с разгромным счетом.

    Среди этих встреч стоит выделить крупную победу над Швецией (7:4) в заключительном туре группового турнира. «Красная машина» продемонстрировала в этой игре феноменальный второй период и выиграла его у действующего обладателя трофея с форой в шесть шайб.

    «Звездно-полосатые» крайне неудачно провели групповой этап, заняв всего лишь четвертое место. Проиграли Словакии (1:4), потеряли очко с Финляндией (3:2 ОТ) и уступили Канаде (0:3).

    Американцы на этом турнире не знали проблем только с заведомыми аутсайдерами турнира. Не оправдывает надежд североамериканцев Джонни Гудро, у которого только одно результативное действие на этом ЧМ.

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    • Ожидаем, что в поединке двух принципиальных соперников будет много забитых шайб. Предлагаем поставить на ТБ 5,5.

    Ставка: ТБ 5,5 за 1.81.

    Канада — Швейцария

    Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

    Сборная Канады неплохо провела групповой этап, заняв в своей группе первое место. «Кленовые листья» проиграли на этом турнире только один раз, уступив на старте розыгрыша Финляндии (1:3).

    Но затем канадцы одержали шесть викторий кряду. Были повержены сборные Словакии (6:5), Германии (8:1) и США (3:0), а также все аутсайдеры группы.

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    Швейцария заняла в группе четвертое место, набрав в семи встречах 12 очков. «Крестоносцы» уверенно разобрались с Италией, Латвией, Австрией и Норвегией.

    А вот поединки с фаворитами сложились не особо хорошо. Швейцарцы проиграли шведам (3:4), дали бой Чехии (4:5 ОТ) и ничего не смогли противопоставить россиянам (0:3).

    Прогнозируем, что сборная Канады сможет сломить сопротивление Швейцарии и выйдет в полуфинал.

    Ставка: проход Канады за 1.25.

    Финляндия — Швеция

    Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

    Сборная Финляндии, не имеющая в своем составе звезд, достойно провела групповой турнир, заняв второе место, пропустив вперед только канадцев.

    Финны выиграли в пяти поединках из семи при двух поражениях. Уступили только по итогам овертайма США (2:3) и в последнем туре группы проиграли Германии (2:4).

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    «Тре Крунер» закончили групповой этап чемпионат мира на третьей позиции в своей группе, заработав в семи поединках 15 очков.

    Сборная Швеции добыла победы в пяти встречах и дважды проиграла. Уступила на старте турнира Чехии (2:2) и России (4:7) в последнем туре, пропустив во втором периоде шесть безответных шайб.

    Думаем, что шведы, постепенно набирающие обороты на этом турнире, пройдут финнов, у которых пик формы пришелся к первым дням ЧМ.

    Ставка: проход Швеции за 1.34.

    Общий коэффициент — 3.03. 0

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    Экспресс дня 23 мая. Прогнозы и ставки на хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.03
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