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    Возьмет ли «Локо» трофей третий год подряд?

    Экспресс дня 22 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 22 мая
    Юрий Семин
    В России и Хорватии сегодня, 22 мая, пройдут финальные поединки кубковых соревнований. В Украине состоится донецко-киевское «Эль-Классико».

    «Локомотив» — «Урал»

    Футбол. Кубок России. Финал

    «Железнодорожники» подходят к финалу с 3-матчевой беспроигрышной серией, где они две встречи выиграли и одну свели вничью.

    Обыграли «красно-зеленые» «Рубин» (4:0) в чемпионате и «Ростов» (2:0) в ответной полуфинальной игре Кубка. Разошлись миром накануне со своим предстоящем соперником в Екатеринбурге со счетом 2:2.

    «Шмели», в отличии от своего предстоящего противника, не могут победит в пяти встречах кряду с учетом всех турнинов.

    В этот период «Урал» две игры проиграл и три закончил вничью. Причем ничейные результаты пришлись на последние поединки, и все со счетом 2:2.

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    • Прогнозируем, что «Локомотив», который сейчас находится в лучшем состоянии, чем его оппонент, добудет трофей.

    Ставка: «Локомотив» станет победителем Кубка России за 1.33.

    «Динамо» Загреб — «Риека»

    Футбол. Кубок Хорватии. Финал

    Загребское «Динамо», уже ставшее чемпионом Хорватии по итогам этого сезона, постарается сделать золотой дубль.

    На внутренней арене динамовцы в этом году проиграли только один раз, почти месяц тому назад уступив на выезде «Осиеку» со счетом 1:2.

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    «Риека» за тур до конца хорватского первенства обеспечила себе серебряные медали. Третий «Хайдук» она опережает на четыре очка.

    За последние восемь поединков «белые» выиграли в пяти из них при одной ничьей и двух поражениях. В текущем чемпионате Хорватии «Динамо» дома обыграло «Риеку» (3:1), в другом поединке была ничья — 0:0.

    Загребцы на внутренней арене не знают себе равных. Думаем, что им по силам будет сделать золотой дубль.

    Ставка: «Динамо» станет победителем Кубка Хорватии за 1.31.

    «Шахтер» — «Динамо» Киев

    Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 30-й тур

    «Шахтер» в минувшем туре обыграл «Зарю» со счетом 1:0 и стал недосягаем для своих преследователей, выиграв украинский чемпионат в 12-й раз.

    «Горняки» имеют впечатляющую серию в этом году на внутренней арене, победив в десяти матчах при одной ничьей (как раз против киевлян — 0:0) и пропустили за этот период только один гол.

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    Киевский коллектив застолбил за собой вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от донетчан на данный момент на 11-ть пунктов.

    «Динамо» также не знало горечи поражений в чемпионате Украины в 2019 году, но у «бело-голубых» восемь викторий и три ничейных результата.

    Этот поединок не будет иметь никакого турнирного значения для оппонентов. Прогнозируем, что киевляне смогут добыть очки в Харьков против своего принципиального соперника.

    Ставка: Х2 за 2.05.

    Общий коэффициент — 3.57. 0

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    Экспресс дня 22 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.57
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