Экспресс дня 21 мая. Прогнозы и ставки на хоккей

На хоккейном чемпионате мира состоятся очередные поединки в рамках группового этапа.

Финляндия — Германия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А

Финская сборная выиграла пять из шести поединков в группе, а в прошлом туре разобралась с Францией — 3:0.

Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе, финнам достаточно просто в любом формате обыграть немцев. Тогда прямым конкурентам канадцам не помогут даже две подряд победы. Стоит отметить, что в трех последних играх Финляндия пропустила всего одну шайбу и в целом команда выглядит очень уверенно, несмотря на отсутствие ярких звезд.

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Германия в прошлом туре уступила США (1:3), потерпев второе поражение подряд после разгрома от канадцев (1:8). Тем не менее, немцы уже гарантировали себе место в топ-4 и выход в плей-офф.

Единственную шайбу в матче с США забросил нападающий Фредерик Тиффельс после передачи одной из главных своих звезд Леона Драйзайтля. Тем не менее, реализация страдает, а вот защита порой действует очень надежно.

Германия вряд ли сотворит чудо в последнем поединке и помешает сопернику выиграть группу.

Ставка: победа Финляндии за 1.41.

Швеция — Россия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа В

В прошлом поединке шведы с большим трудом сумели одолеть латвийцев (5:4) и стали последними участниками плей-офф. Победную шайбу забросил Дэннис Расмуссен.

У шведов сильный состав и хорошая игра спецбригад, но в равных составах команда часто действует не очень убедительно в защите. Показатель — в трех играх с серьезными соперниками было пропущено 12 голов.

Российская сборная идет без поражений, обыграв в прошлом туре Швейцарию — 3:0. Это единственная команда, которая пока не допускала осечек на турнире.

На данный момент команда Илья Воробьева занимает единоличное первое место в своей группе, набрав 18 очков. У преследователей шведов и чехов — по 15, поэтому еще ничего не решено. Чтобы попасть на немцев, что является предпочтительным вариантом, надо не проиграть шведам в основное время. В любом случае, российская сборная сейчас сама решает свою судьбу, а это главное.

Пока сборная России показывает лучший хоккей на турнире — это факт. Весь механизм работает практически идеально, поэтому и против шведов мы ждем триумфа.

Ставка: победа России с учетом форы 0 за 1.60.

Канада — США

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А

В позапрошлой игре канадцы уничтожили Германию — 8:1, а в прошлой не испытали проблем с датчанами — 5:0. Сейчас у команды серия из пяти подряд побед на турнире.

Для победы в группе А родоначальники хоккея должны брать три очка и надеяться на победу Германии над Финляндией. У Канады много звезд и выделять кого-то смысла нет. Команда чувствует свою силу и играет очень мощно, не особо оглядываясь на свои ворота. Встреча с США — настоящая проверка амбиций.

Американцы в прошлой игре разобрались с Германией (3:1) и добыли пятую подряд победу. Стоит отметить, что третье место — объективно заслуженное место в группе для США, так как команду нельзя назвать идеальной машиной, особенно в защите — соперники регулярно создают приличное количество моментов.

Обе команды любят атаковать, а в пяти предыдущих очных встречах забивалось от пяти до восьми голов, поэтому здесь все очевидно.

Ставка: тотал матча больше 5,5 шайб за 1.55.

Общий коэффициент — 3.49. 0