Экспресс дня 20 мая. Прогнозы и ставки на хоккей и футбол

В российской Премьер-лиге в рамках 29-го тура «Рубин» будет принимать «Анжи», а на хоккейном чемпионате мира состоятся очередные поединки в рамках группового этапа.

«Рубин» — «Анжи»

Футбол. Чемпионат России. 29-й тур

«Рубин» в последних турах сезона уже не преследует серьезных турнирных задач. Команда Курбана Бердыева вылетела из еврокубков и является середняком чемпионата, набрав 35 очков и заниая десятое место в турнирной таблице РПЛ.

В прошлом туре казанцы были разбиты «Локомотивом» (0:4), а перед этим была серия из трех поединков без поражений — единственная в этом сезоне. 1:1 против «Уфы», 1:1 против «Спартака» и победа 2:0 над «Оренбургом».

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«Анжи» уже вылетел из РПЛ — выше пятнадцатого места подняться не получится. На счету у команды Магомеда Адиева 20 очков. Махачкалинцы — худший коллектив лиги по забитым голам (13) и лучше только «Енисея» по пропущенным — 48 против 49.

Матч этих команд в первом круге завершился вничью со счетом 1:1. Ожидаем, что «Рубин» на своем поле победит, но большого количества голов ждать не стоит.

Ставка: тотал матча меньше 3,5 гола за 1.45.

Канада — Дания

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А

Канадцы в пятом поединке на турнире уничтожили Германию со счетом 8:1, добыв уже четвертую победу подряд. Команда идет к плей-фф, а датчане — лишь тренировка перед решающим сражением в США за звание лидера группы.

Против Германии в воротах стоял Мэтт Мюррей, а хет-трик оформил Марк Стоун, три ассиста в активе Дилана Строме. В четырех победах канадцы ни разу не забрасывали меньше пяти шайб за матч.

Датчане в прошлом туре были уничтожены США — ожидаемое фиаско со счетом 7:1. Это третье поражение в пяти поединках и второе подряд. Вылет датчанам не грозит, но и о плей-офф стоит забыть.

Стоит отметить провальное выступление резеревного вратаря Симона Нильсена в игре с американцами. По ходу встречи его сменил Патрик Гэлбрайт, но основным остается Себастьян Дахм, который не попал в заявку.

Датчане могут экспериментировать с составом и дать поиграть молодежи, поэтому вполне может состояться еще один разгром.

Ставка: победа Канады с форой -3 шайбы за 1.42.

Швеция — Латвия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа В

В позапрошлом туре шведы уничтожили Австрию (9:1), добыв третью победу в четырех играх. В прошлой игре удалось добыть важнейшую победу над Швейцарией (4:3), но она была не из легких.

Почти весь ростер Швеции состоит из игроков НХЛ, а лучшим бомбардиром команды на турнире является нападающий «Торонто» Вилльям Нюландер.

В трех последних матчах Швеция забросила 26 шайб, пропустив лишь дважды. Сейчас это один из главных претендентов на выход в финал ЧМ.

Латвийцы в пятом поединке на турнире уступили России (1:3) и потеряли шансы на выход в плей-офф. При этом вылета команде тоже бояться не стоит — остается играть в свое удовольствие.

Латвия не может похвастаться звездным составом, но в целом коллектив опытный. Тем не менее, выстоять против предстоящего соперника латвийцы вряд ли смогут.

Ставка: победа Швеции с форой -2 шайбы за 1.30.

Общий коэффициент — 2.67. 0