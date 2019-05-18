ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреа АньеллиРеформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб Хоккеисты «Сент-Луиса»НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» Килиан Мбаппе10 лучших молодых игроков мира прямо сейчас
  • 08:15
    • «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто» в финале Востока
  • 00:13
    • ЦСКА — в финале Евролиги
  • 23:51
    • Фернандес может перейти в топ-клуб
  • 23:35
    • Финляндия вышла в лидеры группы A
  • 22:52
    • «Ювентус» ведет переговоры с Почеттино
  • 20:05
    • Черевченко прокомментировал информацию о переходе в «Црвену Звезду»
  • 19:33
    • Неймар и Коутиньо вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки
    Все новости спорта

    «Бавария» добудет очередной титул

    Экспресс дня 18 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 18 мая
    «Бавария»
    В чемпионате Германии состоится заключительный тур, а в российском и французском первенстве пройдут поединки предпоследнего игрового дня.

    «Бавария» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

    Перед заключительным туром Бундеслиги мюнхенцы идут на первой строке в турнирной таблице, опережая вторую «Боруссию» Д на два очка.

    Для завоевание Серебряной Салатницы «Баварии» будет достаточно набрать один балл, т.к. разница мячей у нее намного лучше, чем у ее конкурента (+52 против +35).

    У «Айнтрахта» в активе находится 54 очка и шестая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. От топ-4 «орлы» отстают на один пункт, а седьмую строку опережают на два балла.

    На данный момент у «Айнтрахта» 6-матчевая безвыигрышная серия, где было четыре ничейных результата и два поражения.

  • Топ-4 европейских чемпионатов: чья возьмет?
  • Какие будут последние тур или два в ведущих национальных первенствах Старого Света?
  • 14/05/2019

    • «Баварии» для победы в чемпионате нужно не проиграть. Но и «Айнтрахт», который может остаться без еврокубков, должен дать бой без пяти минут чемпиону. Прогнозируем, что обе команды смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.60.

    ЦСКА — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

    «Армейцы» за два тура до конца чемпионата России идут на пятой позиции, имея в своем активе 45 очков и отстают от третьей лигачемпионовской строки на четыре балла. Шестое место они опережают всего лишь на один пункт.

    «Красно-синие» не могут одержать викторию в Премьер-лиге уже в трех поединках кряду, проиграв за этот период в двух встречах при одном ничейном результате.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Чеченская команда с 39 баллами расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Волки» в этом сезоне уже ни на что не претендуют.

    «Зелено-белые» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они в двух играх победили и три встречи свели вничью.

    Прогнозируем, что ЦСКА, рискующий остаться без еврокубков, одержит победу в предстоящем поединке.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.44.

    «Лион» — «Кан»

    Футбол. Чемпионат Франция. Лига 1. 37-й тур

    «Ткачи» после 36-ти матчей Лиги 1 заработали 66 очков и разместились на третьей лигачемпионовской позиции, опережая четвертую строку на четыре балла.

    «Лион» за последние четыре встречи в чемпионате Франции одержал три победы и один поединок свел вничью.

    Все прогнозы на футбол

    «Кан» с 33 пунктами за два тура до конца чемпионата идет в зоне переходных матчей, на 18-м месте, опережая зону прямого вылета на два очка. 17-му «Монако» «красно-синие» уступают только по дополнительным показателям.

    У «Кана» тоже серия из четырех поединков без поражений, в которой также было три виктории и одна ничья.

    Ожидаем, что в поединке команд, которые еще не решили свои турнирные задачи, будут забитые мячи в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.92.

    Общий коэффициент — 4.42. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Латвия — Россия
  • Сегодня в 13:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Сегодня в 13:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Уфа — Оренбург
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Удинезе — СПАЛ
  • Сегодня в 16:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герта — Байер
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — РБ Лейпциг
  • Сегодня в 16:30
    •  6.00
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Аугсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Сегодня в 17:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Сегодня в 17:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Сегодня в 17:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Сегодня в 17:15
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Непредсказуемая АПЛ. Первые прогнозы на следующий сезон
    • 13:28 14/05/2019     Дмитрий Аленичев
  • «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях
    • 01:08 12/05/2019     «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЧ этого сезона
  • Силу АПЛ не стоит преувеличивать
    • 06:35 15/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 18 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.42
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор СалахДелимся лучшими цитатами звезд и тренеров Английской Премьер-лиги сезона 2018/19 16/05/2019 в 20:590
  • 08:56
    • Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча МЛС
  • 08:41
    • Капитан «Реала» против подписания Погба
  • 08:26
    • Джокович обыграл дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме
    «Тоттенхэм» стал сенсацией ЛЧ Футбол Англичане захватили Европу. Эпоха «Реала» и «Барселоны» оконченаВ этом году английские клубы полностью изменили расстановку сил в футбольной Европе 16/05/2019 в 19:290
  • Экспресс дня

  • «Бавария» добудет очередной титул
  • 4.42
    •
  • 23:22
    • Чехия отправила восемь безответных шайб в ворота Италии
  • 23:09
    • Воробьев назвал «чушью» новость о выпитых 160 бокалах пива
  • 22:40
    • «Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. «Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли-2019«Брюинз» стал победителем Восточной конференции Вчера в 08:030
  • 19:18
    • Глушаков не полетел со «Спартаком» в Самару
  • 19:08
    • Надаль разгромил Вердаско в Риме, Федерер снялся
  • 15:57
    • Икарди: «Интер» — моя семья, я хочу остаться
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие