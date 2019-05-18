Экспресс дня 18 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате Германии состоится заключительный тур, а в российском и французском первенстве пройдут поединки предпоследнего игрового дня.

«Бавария» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

Перед заключительным туром Бундеслиги мюнхенцы идут на первой строке в турнирной таблице, опережая вторую «Боруссию» Д на два очка.

Для завоевание Серебряной Салатницы «Баварии» будет достаточно набрать один балл, т.к. разница мячей у нее намного лучше, чем у ее конкурента (+52 против +35).

У «Айнтрахта» в активе находится 54 очка и шестая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. От топ-4 «орлы» отстают на один пункт, а седьмую строку опережают на два балла.

На данный момент у «Айнтрахта» 6-матчевая безвыигрышная серия, где было четыре ничейных результата и два поражения.

«Баварии» для победы в чемпионате нужно не проиграть. Но и «Айнтрахт», который может остаться без еврокубков, должен дать бой без пяти минут чемпиону. Прогнозируем, что обе команды смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.60.

ЦСКА — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Армейцы» за два тура до конца чемпионата России идут на пятой позиции, имея в своем активе 45 очков и отстают от третьей лигачемпионовской строки на четыре балла. Шестое место они опережают всего лишь на один пункт.

«Красно-синие» не могут одержать викторию в Премьер-лиге уже в трех поединках кряду, проиграв за этот период в двух встречах при одном ничейном результате.

Чеченская команда с 39 баллами расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Волки» в этом сезоне уже ни на что не претендуют.

«Зелено-белые» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они в двух играх победили и три встречи свели вничью.

Прогнозируем, что ЦСКА, рискующий остаться без еврокубков, одержит победу в предстоящем поединке.

Ставка: победа ЦСКА за 1.44.

«Лион» — «Кан»

Футбол. Чемпионат Франция. Лига 1. 37-й тур

«Ткачи» после 36-ти матчей Лиги 1 заработали 66 очков и разместились на третьей лигачемпионовской позиции, опережая четвертую строку на четыре балла.

«Лион» за последние четыре встречи в чемпионате Франции одержал три победы и один поединок свел вничью.

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«Кан» с 33 пунктами за два тура до конца чемпионата идет в зоне переходных матчей, на 18-м месте, опережая зону прямого вылета на два очка. 17-му «Монако» «красно-синие» уступают только по дополнительным показателям.

У «Кана» тоже серия из четырех поединков без поражений, в которой также было три виктории и одна ничья.

Ожидаем, что в поединке команд, которые еще не решили свои турнирные задачи, будут забитые мячи в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.92.

Общий коэффициент — 4.42. 0