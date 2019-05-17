Экспресс дня 17 мая. Прогнозы и ставки на хоккей

На чемпионате мира по хоккею в Словакии состоятся матчи пятого тура группового этапа.

Словакия — Франция

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная Словакия на домашнем чемпионате мира стартовала с разгромной победы над командой США со счетом 4:1, но затем словаки проиграли в трех поединках кряду (Финляндии, Канаде и Германии).

После четырех туров у Словакии на счету всего лишь три очка и шестая позиция в своей группе. От четвертой проходной строки она отстает на пять баллов.

Французская команда проиграла все встречи на групповом этапе ЧМ. Только в стартовой игре она уступила в серии буллитов Дании (4:5), а в остальных поединках Франция была разгромлена.

С одним баллом «трехцветные» занимает седьмое место в группе. В очном поединке с Великобританией они оспорят свое право остаться в элите мирового хоккея.

Прогнозируем, что хозяева, которые имеют призрачные шансы пробиться в 1/4 финала, обыграют аутсайдера.

Ставка: победа сборной Словакии за 1.25.

Финляндия — Великобритания

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

Финны одержали победы в трех из четырех встречах мирового форума. Уступили по итогам овертайма США, а обыграли Данию, Словакию и Канаду.

Сборная Финляндии имеет на своем счету 10 пунктов и идет на второй позиции в своей группе, отставая от первой Германии на два очка.

Британцы проиграли во всех четырех встречах в текущем розыгрыше ЧМ, пропустив в этих играх в свои ворота 26 шайб, а забив только четыре.

Великобритания не имеет в своем активе набранных баллов. Команда из Туманного Альбиона является главным претендентом на понижение в классе.

Северяне не должны испытать проблем в поединке с аутсайдером. Думаем, что финны очень крупно обыграют британцев.

Ставка: победа сборной Финляндии с форой -5,5 за 1.45.

Чехия — Италия

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная Чехия победила в трех играх из четырех. Уступила команде России со счетом 0:3, обыграла Латвию, Норвегию и Швецию.

Чехи расположились на третьем месте в своей группе, имея в на своем счету девять баллов, опережая пятую Латвию на три пункта.

Италия — главный аутсайдер этого чемпионата мира. За четыре поединка мирового форума в элите южане пропустили 30 шайб, отметиться в чужих воротах они пока не смогли.

Прогнозируем, что итальянцы в и этой игре не смогут забить. Предлагаем поставить — обе не забьют.

Ставка: хотя бы одна не забьет за 1.71.

Общий коэффициент — 3.09. 0