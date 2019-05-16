ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнВыбор Гризманна. «Барселона» использует Месси в качестве приманки Юрий СеминСемин в третий раз за сезон обыграл Карпина Сборная РоссииСухая десятка! Россия деклассировала сборную Италии
  • 15:13
    • Мактавиш возглавил «Локомотив»
  • 14:57
    • Левандовски не планирует покидать «Баварию»
  • 14:27
    • СМИ: «Ювентус» предложил новый контракт Аллегри
  • 12:38
    • Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФА
  • 12:22
    • Бердыев расскажет о планах на будущее после матча с «Краснодаром»
  • 09:20
    • «Пари Сен-Жермен» предложил Буффону новый контракт
  • 09:09
    • «Фенербахче» вновь вернулся к кандидатуре форварда «Спартака»
    Все новости спорта

    Фавориты обойдутся без провалов на ЧМ-2019

    Экспресс дня 16 мая. Прогнозы и ставки на хоккей

    Прогноз на Экспресс дня 16 мая
    Каапо Какко
    На чемпионате мира по хоккею в Словакии пройдут очередные матчи группового этапа.

    Швеция — Австрия

    Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

    Судить о форме и перспективах сборной Швеции пока сложно, тем более что в своем стартовом поединке мирового первенства «тре крунур» довольно неожиданно проиграли Чехии (2:5).

    Затем подопечные Рикарда Гренборга уверенно разобрались с Италией (8:0) и Норвегией (9:1), но в этом нет ничего удивительного.

    Сегодня шведов ждет встреча с еще одним из аутсайдеров — сборной Австрии. Команда Роджера Бадера уже проиграла три матча, не сумев навязать борьбу ни Латвии (2:5), ни России (0:5), ни Швейцарии (0:4).

    Все прогнозы на хоккей

    Австрийцы на этом чемпионате мира часто удаляются, чем шведы, как нам кажется, смогут воспользоваться, выиграв с большим преимуществом.

    Ставка: победа сборной Швеции с форой -4,5 за 1.56.

    Финляндия — Дания

    Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

    Так получилось, что сборная Финляндии уже сыграла с главными фаворитами своей группы, обыграв Канаду (3:1) и Словакию (4:2), а также уступив США (2:3).

    В теории у финнов остались более легкие встречи, в которых желательно набрать максимум очков, чтобы занять первое место в турнирной таблице.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    На очереди у Финляндии — команда Дании, которая выиграла у Франции (5:4 Б) и Великобритании (9:0), но проиграла Германии (1:2).

    Допускаем, что датчане навяжут борьбу, но набрать очки им будет очень сложно, учитывая хороший ход команды Юкки Ялонена.

    Ставка: победа сборной Финляндии с форой -2 за 1.73.

    Чехия — Латвия

    Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

    Так получилось, что по итогам трех проведенных матчей Чехия и Латвия являются соседями в турнирной таблице, имея одинаковое количество набранных очков.

    Все прогнозы на футбол

    Однако переоценивать возможности латвийцев мы бы все же не стали, поскольку победы над Австрией (5:2) и Италией (3:0) были ожидаемы, а вот встреча со Швейцарией как раз и показала реальный потенциал балтийцев (1:3).

    Чехи точно не слабее швейцарцев, которые пока играли только против аутсайдеров. Ждем от подопечных Милоша Ржиги победы над Латвией.

    Ставка: победа сборной Чехии с форой -2 за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Сегодня в 17:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Сегодня в 21:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Сегодня в 21:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Завтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Даллас
  • Завтра в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Франция — Словакия
  • Завтра в 17:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Сан-Хосе
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Удинезе — СПАЛ
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Послезавтра в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Послезавтра в 17:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Послезавтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дуглас Коста
  • Дуглас Коста — для «Ливерпуля», новые брюки — для владельца «Кардиффа»
    • Вчера в 17:49     Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш
  • Скучная победа. «Спартак» завершил сезон на «Открытие арене»
    • 20:58 12/05/2019     Дмитрий Аленичев
  • «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях
    • 01:08 12/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 16 мая. Прогнозы и ставки на хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.80
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Сити» в беде. Почему «горожане» могут остаться без Лиги чемпионов«Манчестер Сити» рискует получить дисквалификацию от УЕФА и пропустить один розыгрыш Лиги чемпионов Вчера в 18:550
  • 08:51
    • «Барселона» продаст ряд игроков ради Гризманна и де Лигта
  • 08:37
    • «Локомотив» заключит полноценный контракт с Крыховяком
  • 08:08
    • «Милуоки» с победы начал серию против «Торонто»
    Хоккеисты «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. «Сан-Хосе» в овертайме победил «Сент-Луис», Тарасенко отметился голомРезультат матча плей-офф НХЛ 16 мая 08:260
  • Экспресс дня

  • Фавориты обойдутся без провалов на ЧМ-2019
  • 4.80
    •
  • 14:46
    • «Ньюкасл» ведет переговоры о новом контракте с Бенитесом
  • 14:14
    • Оби Микел может вернуться в АПЛ
  • 13:01
    • Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛ
    Дуглас Коста Футбол Дуглас Коста — для «Ливерпуля», новые брюки — для владельца «Кардиффа»Как клубы АПЛ могли бы потратить свои призовые деньги? Вчера в 17:490
  • 12:48
    • «Ростов» может подписать Тарасова
  • 00:12
    • «Лацио» в седьмой раз завоевал Кубок Италии
  • 23:27
    • Россия разгромила Италию на ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие