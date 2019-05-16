Экспресс дня 16 мая. Прогнозы и ставки на хоккей

На чемпионате мира по хоккею в Словакии пройдут очередные матчи группового этапа.

Швеция — Австрия

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

Судить о форме и перспективах сборной Швеции пока сложно, тем более что в своем стартовом поединке мирового первенства «тре крунур» довольно неожиданно проиграли Чехии (2:5).

Затем подопечные Рикарда Гренборга уверенно разобрались с Италией (8:0) и Норвегией (9:1), но в этом нет ничего удивительного.

Сегодня шведов ждет встреча с еще одним из аутсайдеров — сборной Австрии. Команда Роджера Бадера уже проиграла три матча, не сумев навязать борьбу ни Латвии (2:5), ни России (0:5), ни Швейцарии (0:4).

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Австрийцы на этом чемпионате мира часто удаляются, чем шведы, как нам кажется, смогут воспользоваться, выиграв с большим преимуществом.

Ставка: победа сборной Швеции с форой -4,5 за 1.56.

Финляндия — Дания

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

Так получилось, что сборная Финляндии уже сыграла с главными фаворитами своей группы, обыграв Канаду (3:1) и Словакию (4:2), а также уступив США (2:3).

В теории у финнов остались более легкие встречи, в которых желательно набрать максимум очков, чтобы занять первое место в турнирной таблице.

На очереди у Финляндии — команда Дании, которая выиграла у Франции (5:4 Б) и Великобритании (9:0), но проиграла Германии (1:2).

Допускаем, что датчане навяжут борьбу, но набрать очки им будет очень сложно, учитывая хороший ход команды Юкки Ялонена.

Ставка: победа сборной Финляндии с форой -2 за 1.73.

Чехия — Латвия

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап

Так получилось, что по итогам трех проведенных матчей Чехия и Латвия являются соседями в турнирной таблице, имея одинаковое количество набранных очков.

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Однако переоценивать возможности латвийцев мы бы все же не стали, поскольку победы над Австрией (5:2) и Италией (3:0) были ожидаемы, а вот встреча со Швейцарией как раз и показала реальный потенциал балтийцев (1:3).

Чехи точно не слабее швейцарцев, которые пока играли только против аутсайдеров. Ждем от подопечных Милоша Ржиги победы над Латвией.

Ставка: победа сборной Чехии с форой -2 за 1.78.

Общий коэффициент — 4.80. 0