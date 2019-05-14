Экспресс дня 14 мая. Прогнозы и ставки на хоккей

На хоккейном чемпионате мира в Словакии пройдут очередные матчи группового этапа.

Швейцария — Австрия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

После уверенного разгрома Италии в первом поединке (9:0) на чемпионате мира, во втором Швейцария столкнулась с куда более организованной Латвией, но все же сумела победить — 3:1.

Таким образом, команда сумела добыть максимум очков в первых двух турах. Очки удавалось набирать игрокам трех пятерок из четырех, а против латвийцев в воротах был хорош Леонардо Дженони. Швейцарцев уже сейчас можно назвать одним из скрытых фаворитов турнира — организация игры, баланс и ударная мощь позволяют коллективу побороться за высокие места.

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У австрийцев дела складываются противоположным образом — ноль очков и поражения без особых шансов от Латвии (1:4) и России (0:5). Уже сейчас понятно, что остаться в топ-дивизионе команде будет крайне сложно.

Все дело в банальном классе сборной, ведь лидеры есть — это Томас Раффль, Михаэль Раффль, Константин Комарек, однако австрийцы в целом выглядят хуже конкурентов, как бы ни старались. Особенно надо подтягивать реализацию, потому что моменты создаются, но гол был пока всего один.

Считаем, что для Австрии все решится с Италией и Норвегией, а против швейцарцев команда не сотворит сенсацию.

Ставка: победа Швейцарии с форой -2 шайбы за 1.58.

Германия — Франция

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А

Немцы уже взяли шесть очков в двух матчах, где от них этого можно было ожидать.

Сначала была обыграна Великобритания (3:1), а во второй игре не без труда удалось справиться с датчанами — 2:1. Таким образом, у Германии есть шанс побороться за плей-офф, но для этого нельзя сбавлять обороты.

В игре с датчанами ярко выступил голкипер Матиас Нидербергер, отразив 37 из 38 бросков. В атаке пока все не очень гладко, а старания Драйзайтля и Кахуна не слишком часто переходят в голы, но результат все равно есть.

После поражения в первой игре от Дании в серии буллитов (4:5), Франция явно подсела психологически и во втором поединке была разбита сборной США (1:7). У команды сейчас всего одно очко и перспектива бороться за выживание в элите.

Другое дело, что речь может идти о стратегии — против американцев все равно были минимальные шансы на успех, а игра с датчанами показала, что Франция способна бороться за результат.

Тем не менее, Германия все равно является фаворитом предстоящей игры и сделает все, чтобы взять три очка.

Cтавка: победа Германии за 1.45.

Италия — Латвия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А

Итальянцы вышли в элиту — для этой команды данный факт уже можно назвать успехом.

Первые две игры на турнире показали, что эта сборная пока очень далека от топ-коллективов. В первом матче итальянцы были разбиты Швейцарией со счетом 0:9, а затем в аналогичном стиле уничтожены шведами — 0:8.

Таким образом, хоккейный «карлик» постарается до конца группового этапа набрать хотя бы очко.

У Латвии на этом чемпионате мира совершенно другие задачи. Сборная прибыла, чтобы бороться за плей-офф, а там проходить как можно дальше. Это подтвердилось в первом поединке против Австрии, где была зафиксирована победа со счетом 5:2.

Были латыши близки к очкам и против швейцарцев, но в концовке третьего периода уступили — 1:3. Тем не менее, в предстоящей игре все понятно, а атакующая мощь Латвии пройдется по скромной защите итальянцев.

Ставка: победа Латвии с форой -2,5 шайбы за 1.57.

Общий коэффициент — 3.59. 0