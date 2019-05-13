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    «Интер» вернет себе третью позицию в Серии А

    Экспресс дня 13 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 13 мая
    Раджа Наингголан
    В итальянской Серии А пройдут заключительные поединки 36-го тура, а во второй испанской лиге сойдутся соперники за зону плей-офф.

    «Интер» — «Кьево»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

    «Интер» после победы «Аталанты» опустился на четвертое место в турнирной таблице Серии А. Сейчас у него 63 балла и отставание от бергамцев на два очка, а у пятого «Милана» на счету 62 пункта.

    У миланской команды на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой она две встречи выиграла и четыре свела вничью. Последние три игры «Интер» заканчивал ничейными результатами.

    «Кьево» уже давно попрощался с элитой итальянского футбола. Клуб из Вероны плотно засел на дне турнирной таблицы Серии А и уже не покинет последнее место.

    За минувшие 16-ть матчей в Серии А «летающие ослы» смогли выиграть только в одном поединке. Несколько туров тому назад они сенсационно одолели «Лацио» (2:1) в Риме.

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    • «Черно-синие» не должны испытать проблем с аутсайдером. Думаем, что «Интер» обыграет своего предстоящего соперника с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1,5) за 1.47.

    «Болонья» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

    «Болонья» с 37 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего лишь на два балла.

    «Красно-синие» на своей арене неизменно побеждали в последних пяти поединках, пропустив в этих встречах только два гола.

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    «Парма» имеет на один балл больше, чем их предстоящий соперник, и идет строкой выше в турнирной таблице итальянского первенства.

    «Крестоносцы» не могут победить в Серии А уже в восьми поединках кряду, но последние пять встреч они заканчивали вничью.

    Обе команды ведут борьбу за выживание, поэтому, будут стараться разжиться заветными баллами. Прогнозируем, что «Болонья», удачно выступающая в последнее время на своей арене, как минимум, не проиграет в этой игре.

    Ставка: 1Х за 1.18.

    «Малага» — «Овьедо»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 38-й тур

    «Анчоусы» с 57 баллами идут на седьмой позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая от шестого плейоффовского места на два пункта.

    За последние пять игр в первенстве первой испанской лиги «Малага» проиграла в трех из них. Еще в одной встрече она победила и один поединок свела вничью.

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    «Овьедо» расположился строкой ниже, имея в своей копилке 57 очков. До зоны плей-офф команде недостает четырех пунктов.

    Астурийцы не проигрывают уже в шести встречах чемпионата кряду, закончив за этот период четыре матча вничью при двух победах.

    Прогнозируем, что «Малага» на своем поле не должна проиграть «Овьедо».

    Ставка: 1Х за 1.25.

    Общий коэффициент — 2.16. 0

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    Экспресс дня 13 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
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