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    Финал чемпионской битвы «Ливерпуля» и «Ман Сити»

    Экспресс дня 12 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 12 мая
    «Сити» очень близок к титулу
    В воскресенье, 12 мая, в английской Премьер-лиге состоится развязка титульной гонки, а «Барселона» попытается реабилитироваться после провала на «Энфилде» в Лиге чемпионов.

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 95 набранными очками и преимуществом над «Ливерпулем» всего в один пункт.

    Это последний тур, поэтому «горожанам» крайне нужна победа, а при любом другом раскладе у мерсисайдцев появится возможность отобрать чемпионство у «горожан».

    Правда, о последнем сценарии мало что говорит, ведь в активе у команды Пепа Гвардиолы серия из 13 побед подряд, которая стартовала еще в начале февраля. В прошлом туре был огромный риск выпустить ситуацию из-под контроля, но шикарный удар Венсана Компании принес «Сити» победу над «Лестером» (1:0). В лазаете у манчестерцев остаются Бенжамен Менди, Кевин де Брейне и Фернандиньо.

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    «Брайтон» идет 17-м в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. При этом команда уже решила главную задачу, оторвавшись от зоны вылета на пять баллов. В восьми предыдущих турах подопечные Криса Хьютона не одержали ни одной победы, набрав лишь три очка, но даже еще одно поражение не отправит «Брайтон» в Чемпионшип.

    «Горожане» давно не выигрывали с крупным счетом, но плотный график игр уже позади, а теперь есть возможность завоевать титул АПЛ против довольно удобного соперника без мотивации.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 гол за 1.27.

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    В чемпионате Англии «Ливерпуль» перед последним туром отстает от «Ман Сити» на один пункт и продолжает верить в чудо.

    А оно у мерсисайдцев уже было совсем недавно — разгром «Барселоны» (4:0) на «Энфилде», который вывел подопечных Юргена Клоппа в финал Лиги чемпионов.

    Наставник «красных» Юрген Клопп не скрывает, что верит в подобный сценарий и в АПЛ, поэтому команда сделает все, чтобы вслед за «Кардиффом» (2:0), «Саутгемптоном» (5:0) и «Ньюкаслом» (3:2) в последних турах был бит и «Вулверхэмптон».

    При этом у мерсисайдцев хватает проблем с составом — в лазарете остаются Фирмино, Наби Кейта и Адам Лаллана, а под вопросом участие Хендерсона, Салаха и Робертсона.

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    «Волки» набрали отличную форму и добыли три подряд победы после ничьи с «Брайтоном» (0:0), разобравшись с «Арсеналом» (3:1), «Уотфордом» (2:1) и «Фулхэмом» (1:0).

    Сейчас команда набрала 56 очков и идет седьмой в турнирной таблице, но выше подняться уже не получится, так как еврокубковая шестая строчка находится на расстоянии девяти очков.

    Тем не менее, «Вулверхэмптон» однозначно не намерен легко отдавать очки на «Энфилде» и у команды есть все, чтобы не проиграть. Прогнозируем, что гости, как минимум, избегут разгрома.

    Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой +2 гола за 1.53.

    «Барселона» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур

    В конце апреля каталонцы добыли три подряд победы и завоевали титул, после чего полностью переключились на Лигу чемпионов.

    Там «Барса» сумела дома разгромить «Ливерпуль» (3:0) и казалось, что путевка в финал уже в кармане, но все пошло не по плану. Сначала поражение от «Сельты» (0:2) прервало серию из 23 игр без поражений, а затем каталонцы были уничтожены на «Энфилде» — 0:4, покинув Лигу чемпионов без трофея.

    «Хетафе» весной удалось увезти ничью из Мадрида, где был сдержан «Реал» (0:0). Далее состоялось поражение от «Сосьедада» (1:2), а в последнем матче была домашняя победа над «Жироной» (2:0).

    Таким образом, команда с 58 очками занимает четвертое место, дающее путевку в Лигу чемпионов. У «Валенсии» и «Севильи» по 55 очков.

    Итак, «Барселона» завершает сезон без турнирных задач, но после провала в Англии каталонцы обязаны реабилитироваться в глазах болельщиков. «Хетафе» просто не повезло в данной ситуации, а мы ждем, что на своем поле «Барса» «оторвется» на сопернике.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.52.

    Общий коэффициент — 2.95. 0

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