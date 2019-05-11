Экспресс дня 11 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате Германии сегодня «Бавария» может оформить очередной чемпионский титул. В итальянском первенстве «Аталанта» рвется в Лигу чемпионов, а в украинском чемпионате «Шахтер» еще на шаг станет ближе к золотым медалям.

«РБ Лейпциг» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур

«Быки» по итогам чемпионата Германии выполнили свою главную задачу — завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. На данный момент они третьи в турнирной таблице Бундеслиги и имеют призрачный шанс подняться на вторую строку.

Гостевой ничьей с «Майнцом» (3:3) в минувшем игровом дне Бундеслиги, «РБ Лейпциг» прервал свою 8-матчевую победную серию.

Мюнхенский коллектив за два тура до конца немецкого первенства занимает первое место, с отрывом в четыре очка от «Боруссии» Д. В случае сегодняшней победы «Бавария» досрочно станет чемпионом Германии.

За последние семь матчей с учетом всех турниров подопечные Ковача победили в семи случаях при одной ничьей.

Прогнозируем, что мюнхенцы добудут победу над «быками», и в очередной раз завладеют Серебряной Салатницей.

Ставка: победа «Баварии» за 1.73.

«Аталанта» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

За три тура до конца чемпионата Италии «боги» разместились с 62 очками на четвертом лигачемпионовском месте, опережая пятый «Милан» на три балла.

У«Аталанты» на данный момент 12-матчевая беспроигрышная серия. В последних четырех играх она неизменно побеждала.

«Грифоны» после 35-ти матчей набрали 36 очков и занимают 16-ю позицию в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего лишь на четыре пункта.

«Дженоа» не может добыть викторию в чемпионате Италии уже в семи встречах кряду, проиграв за этот период в четырех из них при трех ничейных результатах.

«Аталанта», рвущаяся в Лигу чемпионов, просто обязана брать три очка в домашнем поединке с аутсайдером первенства.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.55.

«Шахтер» — «Александрия»

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 28-й тур

«Горняки» лидируют в УПЛ, набрав в 27-ми матчах 70 очков и опережают второе «Динамо» К на девять пунктов.

После зимнего перерыва донецкая команда провела десять игр в чемпионате Украины, где одержала девять побед и один матч свела вничью. При этом, «кроты» в этих встречах сохранили свои ворота на замке.

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«Александрия» разместилась на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе после 27 матчей 48 баллов, отставая от второго «Динамо» К на 13-ть пунктов и опережают четвертую «Зарю» на десять очков.

Клуб из Кировоградской области не может выиграть в чемпионате в двух играх кряду. Сначала в родных пенатах он уступил «Заре» (0:2), а в минувшем туре привез почетную ничью из Киева (1:1).

«Шахтеру» в оставшихся пяти матчах УПЛ нужно добыть две виктории для очередного чемпионского титула. Думаем, что одну из них он добудет сегодня.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.30.

Общий коэффициент — 3.48. 0