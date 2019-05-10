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    Закрепится ли «Локомотив» на второй позиции в РПЛ?

    Экспресс дня 10 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 10 мая
    Игроки «Локо»
    Сегодня, 10 мая, стартует 28-й игровой день в российской Премьер-лиге.

    «Динамо» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    «Бело-голубые» имеют в своей копилке 30 очков и находятся всего лишь на расстоянии двух баллов от зоны переходных матчей.

    За последние шесть игр в чемпионате России динамовцы четыре из них закончили ничейными результатами. Еще по разу они выиграли и проиграли.

    Ростовская команда в текущем розыгрыше Премьер-лиги практически решила свои задачи. Вылет ей не грозит, а попасть в еврокубки через чемпионат она сможет только при фантастических раскладах.

    «Желто-синие» за минувшие шесть встреч добыли только одну викторию. На данный момент у «Ростова» 4-матчевая безвыигрышная серия, где он два раза проиграл и дважды сыграл вничью.

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    • Москвичам, дабы не опустится в опасную зону, нужно будет брать очки у немотивированного соперника. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет на своей арене.

    Ставка: 1Х за 1.23.

    «Анжи» — «Арсенал» Тула

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    «Анжи», испытывающий большие финансовые трудности, имеет мало шансов сохранить прописку в элите. За три тура до конца чемпионата «орлы» даже от зоны стыковых игр отстают на шесть баллов.

    Махачкалинцы на данный момент имеют 9-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ, где они семь раз проиграли и два матча свели вничью.

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    Туляки в турнирной таблице РПЛ идут на шестой позиции, набрав в 27 матчах 42 очка и отстают от пятого еврокубкового места только на один пункт.

    В 2019 году «канониры» в поединках чемпионата России еще не проигрывали. Они одержали шесть викторий и четыре матча свели вничью. Единственный раз в новом году «пряники» уходили с поля поверженными, кода минимально проиграли «Уралу» (0:1) в первой игре 1/2 финала Кубка страны.

    Прогнозируем, что «оружейники» добудут три очка в поединке с аутсайдером первенства.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.45.

    «Локомотив» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Проиграв на выезде в минувшем туре российского первенства тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2, «железнодорожники» сделали «Зенит» чемпионом и прервали свою 12-матчевую беспроигрышную серию.

    За три тура до конца РПЛ «Локомотив» с 49 очками занимает второе место, опережая 4-е не лигачемпионовское место на четыре пункта.

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    • Казанский коллектив практически решил вопрос с сохранением прописки в элите. Он опережает зону стыковых игр на семь баллов.

    Победой над «Оренбургом» (2:0) в последнем игровом дне, «Рубин» прервал свою 9-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

    «Железнодорожники» в случае победы почти обеспечат себе участие в ЛЧ на следующий сезон. Думаем, что они ее добудут.

    Ставка: победа «Локомотива» за 1.64.

    Общий коэффициент — 2.92. 0

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    Экспресс дня 10 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.92
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