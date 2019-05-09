Экспресс дня 9 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

В четверг, 9 мая, мы узнаем финалистов футбольной Лиги Европы, а также понаблюдаем за игрой сильнейших теннисистов на турнире в Мадриде.

«Челси» — «Айнтрахт»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

«Челси» владел инициативой во Франкфурте, но смог привезти оттуда лишь ничью. И все же счет 1:1 дает «синим» определенное преимущество, ведь на «Стэмфорд Бридж» «Айнтрахту» нужно обязательно забивать.

В текущей Лиге Европы у немцев нет особых проблем с результативностью, но и «Челси», как нам кажется сможет улучшить реализацию моментов, тем более что сейчас он полностью сосредоточен на еврокубках, ведь в АПЛ уже оформил попадание в топ-4.

Календарь и таблица Лиги Европы

Итак, на «Стэмфорд Бридж» «Челси» должен избежать серьезных проблем и выиграть у «Айнтрахта» с преимуществом в один-два мяча.

Ставка: победа «Челси» с форой -1 за 1.58.

«Валенсия» — «Арсенал»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

«Арсенал» сделал серьезную заявку на выход в финал Лиги Европы, победив «Валенсию» на своем поле со счетом 3:1.

Особенно важным стал гол Пьера-Эмерика Обамеянга на 90-й минуте, который в итоге может решить весь исход противостояния.

На своем поле, безусловно, «Валенсия» планирует взять реванш, который вполне вероятен, учитывая проблемы «канониров» в обороне.

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И все же нам кажется, что подопечные Унаи Эмери тоже не покинут поле без забитого мяча. Ждем голов от обеих команд.

Ставка: обе команды забьют за 1.53.

Роджер Федерер — Гаэль Монфис

Теннис. Турнир в Мадриде. 3-й круг

Возвращение Роджера Федерера на грунтовые корты оказалось вполне успешным. Швейцарец в Мадриде уверенно разобрался с французом Ришаром Гаске — 6:2, 6:3.

Теперь четвертого номера посева ждет встреча с еще одним представителем Франции Гаэлем Монфисом, который успел помучиться с венгром Мартоном Фучовичем — 1:6, 6:4, 6:2.

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В марте-апреле Монфис пребывал в неплохой форме, играя на харде, но переход на грунт пока дается ему непросто. То же поражение от испанца Алехандро Давидовича в Эшториле стало сенсационным.

Федерер имел больше времени на отдых, поэтому проблем с физическими кондициями быть не должно. Ожидаем от швейцарца победы, которая не должна даться уж слишком тяжело.

Ставка: победа Федерера с форой по геймам -3,5 за 1.75.

Общий коэффициент — 4.23. 0