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    Не упустит ли «Аякс» преимущество перового поединка?

    Экспресс дня 8 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

    Прогноз на Экспресс дня 8 мая
    Донни ван де Бек
    В ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов «Аякс» дома примет «Тоттенхэм», а на теннисном турнире в Мадриде пройдут матчи 1/16 финала.

    «Аякс» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Лондоне, принес победу голландскому клубу со счетом 1:0.

    После этого поединка «Аякс» завоевал первый трофей после пятилетнего перерыв, обыграв в финале Кубка Голландии «Виллем II» — 4:0.

    Этой викторией «божьи сыновья» продлили свою победную серию до шести игр кряду, а беспроигрышную — до десяти.

    «Шпоры» на данный момент находятся не в лучшем состоянии. Этому свидетельствует пять поражений в последних шести встречах с учетом всех турниров.

    Из-за этой неудачной серией «Тоттенхэм» рискует выпасть из топ-4, если в последнем туре АПЛ проиграет крупно «Эвертону», а «Арсенал» победи разгромно.

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    • Прогнозируем, что голландский коллектив не растранжирит преимущество, добытое в Англии, и выйдет в финал Лиги чемпионов.

    Ставка: проход «Аякса» за 1.31.

    Феликс Алиассим Оге — Рафаэль Надаль

    Теннис. Турнир в Мадриде. 1/16 финала

    Канадский теннисист на последних турнирах проходил первые раунды соревнований. И на этом турнире он стартовал с победы над соотечественником, одолев Шаповалова со счетом 2:0.

    Оге, который в свои восемнадцать лет умудрился взобраться на тридцатую позицию мирового рейтинга, в нынешнем сезоне на грунте добыл десять побед при шести поражениях.

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    Вторая ракетка мира в 2019-м году не сумел выиграть ни единого титула. И домашний турнир — прекрасная возможность добыть первый трофей в сезоне.

    В 2018-м году Надаль проиграл лишь один грунтовый матч при двадцати шести победах, а в этом сезоне у него два поражения при шести победах.

    Надаль не должен испытать проблем с молодым противникам. Предлагаем поставить на испанца с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: победа Надаля с форой по геймам -4,5 за 1.62.

    Карен Хачанов — Фернандо Вердаско

    Теннис. Турнир в Мадриде. 1/16 финала

    Хачанов в 2019 году пока выступает неудачно. Из предыдущих турниров можно выделить только «Индиан Уэллс», где россиянин дошел до четвертьфинала, уступив там Рафаэлю Надалю (6:7 6:7).

    На грунте в этом сезоне российский теннисист на всех трех турнирах проигрывал уже в стартовых встречах. В Мадриде в первом круге Карен добыл тяжелую викторию над испанцем Антони Мунар Кларом (6:4 6:7 6:3).

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    Вердаско также не впечатляет своими результатами в 2019 году. Только на турнире в Софии он дошел до четвертьфинала, а на остальных соревнованиях он выступал гораздо хуже.

    На грунте в этом году он два раза проигрывал уже в стартовых встречах, а в Барселоне один раунд прошел. На этом турнире испанец на первом этапе одолел молдаванина Раду Алботома (6:2 3:6 6:1).

    Прогнозируем, что встреча равных соперников может затянуться.

    Ставка: тотал больше 22,5 гейма за коэффициент за 1.83.

    Общий коэффициент — 3.88. 0

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    Экспресс дня 8 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.88
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