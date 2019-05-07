Экспресс дня 7 мая. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

В ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов «Барселона» сыграет в гостях у «Ливерпуля», а на теннисном турнире в Мадриде свои дебютные поединки проведут Новак Джокович и Роджер Федерер.

«Ливерпуль» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала

Матч на «Камп Ноу» стал приговором для «Ливерпуля». Пропустив три безответных мяча, «красные» вернулись на родину с призрачными шансами на выход во второй финал кряду в Лиге чемпионов.

Проблем подопечным Юргена Клоппа добавляют и матчи Премьер-лиги, где они ведут борьбу за чемпионский титул. Так, накануне мерсисайдцы потратили много сил на противостояние с «Ньюкаслом» (3:2).

Более того, «Ливерпуль» потерял одного из своих лидеров Мохамеда Салаха, получившего сильный удар в голову. Участие египтянина во встрече с «Барселоной» остается под вопросом.

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В то же время каталонцы уже давно отпраздновали чемпионство в Примере. На минувших выходных «сине-гранатовые» сыграли ослабленным составом против «Сельты», проиграв 0:2.

По нашему мнению, «Барселона» является фаворитом и ответного полуфинала, поэтому ставим на то, что она как минимум не проиграет.

Ставка: «Барселона» не проиграет за 1.55.

Новак Джокович — Тейлор Фриц

Теннис. Турнир в Мадриде. 2-й круг

Для Новака Джоковича грунтовый сезон начался не очень успешно, по крайней мере не так, как планировал сам серб.

В Монте-Карло первый номер мирового рейтинга добрался до четвертьфинала, но неожиданно уступил россиянину Даниилу Медведеву.

При этом Джокович успел обыграть немца Филиппа Кольшрайбера и своего сегодняшнего оппонента из США Тейлора Фрица.

Можно сказать, что стиль игры Фрица идеально подходит сербу, который разгромил американца со счетом 6:3, 6:0.

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Не исключено, что в Мадриде Тейлор сыграет лучше, но не настолько, чтобы навязать серьезную борьбу более именитому сопернику.

Ставка: победа Джоковича с форой по геймам -4,5 за 1.61.

Роджер Федерер — Ришар Гаске

Теннис. Турнир в Мадриде. 2-й круг

Мы ждали этого целых три года: Роджер Федерер возвращается на грунтовые турниры! Подготовку к «Ролан Гаррос» швейцарец решил начать с турнира в Мадриде, где ему сразу же попался его старый «клиент» Ришар Гаске.

Сложно сказать, как отреагирует тело Роджера на непривычное покрытие, но нам кажется, что проблем у него возникнуть не должно.

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Во-первых, Федерер сейчас полон сил, ведь после победного «Мастерса» в Майами отдыхал и целенаправленно готовился к грунту.

Во-вторых, его соперник в 2019 году провел всего один матч — в первом круге мадридского турнира он с большим трудом одолел испанца Алехандро Давидовича Фокина (7:5, 7:6).

Ожидаем, что Роджер выйдет в третий круг, одержав уверенную победу в двух сетах.

Ставка: победа Федерера с форой по геймам -4,5 за 1.81.

Общий коэффициент — 4.51. 0