ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита» «Бостон» — «Коламбус»НХЛ. Победные дубли Пастрняка и Гертла ФернандоФернандо забил лучший гол сезона и спас «Спартак»
  • 08:47
    • Сауль Альварес победил Джейкобса в объединительном бою
  • 08:35
    • Салах может сыграть с «Барселоной», Фирмино — нет
  • 08:09
    • «Хьюстон» в овертайме вырвал победу у «Голден Стэйт»
  • 23:42
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла»
  • 23:53
    • «Барселона» вторым составом проиграла «Сельте»
  • 23:35
    • «Интер» не справился с «Удинезе»
  • 21:07
    • «Зенит» — чемпион!
    Все новости спорта

    «Реал» продолжит отбывать номер

    Экспресс дня 5мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 5мая
    Тони Кроос
    «Челси» и «Айнтрахт» перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы попробуют удержаться на четвертых местах в первенствах Англии и Германии, а мадридский «Реал», давно потерявший мотивацию, сыграет с «Вильярреалом».

    «Челси» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

    Лондонский «Челси» в трех предыдущих турах Премьер-лиги не одержал ни одной победы, но все равно занимает четвертое место в турнирной таблице. Более того, если «синие» смогут обыграть «Уотфорд», то опередят «Тоттенхэм», ранее проигравший «Борнмуту».

    Таким образом, подопечные Маурицио Сарри имеют отличные шансы пробиться в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат, а не через Лигу Европы, где еще нужно дойти до финала, а затем и выиграть его.

    Все прогнозы на АПЛ

    И все же, как нам кажется, «Уотфорд» сможет потрепать нервы лондонцам, поскольку подойдет к поединку на «Стэмфорд Бридж» не таким уставшим.

    Ждем результативной игры, в которой обеим командам удастся отличиться.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    «Реал» — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

    Мадридский «Реал», потеряв шансы на чемпионский титул, окончательно опустил руки и прекратил бороться даже за вторую позицию.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В апреле «сливочные» потеряли очки в матчах с «Валенсией» (1:2), «Леганесом» (1:1), «Хетафе» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:1).

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Что-то нам подсказывает, что и во встрече против «Вильярреала» от подопечных Зинедина Зидана не стоит ждать яркой игры.

    «Желтая субмарина» пребывает в хорошей форме, так что способна зацепиться хотя бы за ничью.

    Ставка: тотал голов меньше 3,5 за 1.62.

    «Байер» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

    «Айнтрахт» находится в схожем положении с «Челси», ведь у себя в национальном первенстве занимает четвертое место, которое рискует потерять на финише сезона.

    Команда из Франкфурта провалила три предыдущих поединка в Бундеслиге, так что теперь вынуждена набирать очки в Леверкузене, где сыграет с местным «Байером».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Аптекари» пока идут восьмыми, но в случае победы догонят сегодняшнего соперника и включатся в борьбу за зону Лиги чемпионов.

    Матч имеет важное значение с турнирной точки зрения, поэтому ждем напряженной и силовой борьбы. У хозяев должно быть больше сил, поскольку в середине недели они отдыхали, но мы не думаем, что они выиграют с большим преимуществом.

    Ставка: победа «Айнтрахта» с форой +1 за 1.77.

    Общий коэффициент — 5.16. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Сегодня в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Уотфорд
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Сегодня в 16:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Сегодня в 17:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Сегодня в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Жорди Альба и Лионель Месси
  • «Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»
    • 12:12 02/05/2019     «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧ
  • Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам
    • 16:30 01/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 5мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.16
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» рискует не попасть в Лигу чемпионов Футбол «Тоттенхэм» разваливается физически и моральноРеакция прессы на матч «Борнмут» — «Тоттенхэм» 03:240
  • 21:00
    • «Локомотив» проиграл «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом
  • 18:21
    • Гол Дриусси позволил «Зениту» избежать поражения в Грозном
  • 09:04
    • Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF
    «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «Ливерпуль» одолел «Ньюкасл»Подробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 23:530
  • Экспресс дня

  • «Реал» продолжит отбывать номер
  • 5.16
    •
  • 23:08
    • «Ним» в гостях разгромил «Реймс», «Анже» обыграл «Бордо»
  • 22:55
    • «Лион» — «Лилль»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Франции
  • 22:54
    • Джорджевич: Мне уже позвонили из «Зенита», сказали спасибо за чемпионство
    Футболисты «Зенита» Футбол РПЛ. «Зенит» стал чемпионом, «Локо» уступил «Арсеналу», «Спартак» выиграл у «Урала»Подробности матчей 27-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 22:110
  • 21:27
    • Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Вердером»
  • 19:57
    • ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей», Кавани не забил пенальти
  • 19:07
    • «Атлетико» крупно проиграл «Эспаньолу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие