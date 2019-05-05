Экспресс дня 5мая. Прогнозы и ставки на футбол

«Челси» — «Уотфорд»
Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур
Лондонский «Челси» в трех предыдущих турах Премьер-лиги не одержал ни одной победы, но все равно занимает четвертое место в турнирной таблице. Более того, если «синие» смогут обыграть «Уотфорд», то опередят «Тоттенхэм», ранее проигравший «Борнмуту».
Таким образом, подопечные Маурицио Сарри имеют отличные шансы пробиться в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат, а не через Лигу Европы, где еще нужно дойти до финала, а затем и выиграть его.
И все же, как нам кажется, «Уотфорд» сможет потрепать нервы лондонцам, поскольку подойдет к поединку на «Стэмфорд Бридж» не таким уставшим.
Ждем результативной игры, в которой обеим командам удастся отличиться.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
«Реал» — «Вильярреал»
Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур
Мадридский «Реал», потеряв шансы на чемпионский титул, окончательно опустил руки и прекратил бороться даже за вторую позицию.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В апреле «сливочные» потеряли очки в матчах с «Валенсией» (1:2), «Леганесом» (1:1), «Хетафе» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:1).
Что-то нам подсказывает, что и во встрече против «Вильярреала» от подопечных Зинедина Зидана не стоит ждать яркой игры.
«Желтая субмарина» пребывает в хорошей форме, так что способна зацепиться хотя бы за ничью.
Ставка: тотал голов меньше 3,5 за 1.62.
«Байер» — «Айнтрахт»
Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур
«Айнтрахт» находится в схожем положении с «Челси», ведь у себя в национальном первенстве занимает четвертое место, которое рискует потерять на финише сезона.
Команда из Франкфурта провалила три предыдущих поединка в Бундеслиге, так что теперь вынуждена набирать очки в Леверкузене, где сыграет с местным «Байером».
«Аптекари» пока идут восьмыми, но в случае победы догонят сегодняшнего соперника и включатся в борьбу за зону Лиги чемпионов.
Матч имеет важное значение с турнирной точки зрения, поэтому ждем напряженной и силовой борьбы. У хозяев должно быть больше сил, поскольку в середине недели они отдыхали, но мы не думаем, что они выиграют с большим преимуществом.
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой +1 за 1.77.
Общий коэффициент — 5.16. 0