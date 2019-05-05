Экспресс дня 5мая. Прогнозы и ставки на футбол

«Челси» и «Айнтрахт» перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы попробуют удержаться на четвертых местах в первенствах Англии и Германии, а мадридский «Реал», давно потерявший мотивацию, сыграет с «Вильярреалом».

«Челси» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

Лондонский «Челси» в трех предыдущих турах Премьер-лиги не одержал ни одной победы, но все равно занимает четвертое место в турнирной таблице. Более того, если «синие» смогут обыграть «Уотфорд», то опередят «Тоттенхэм», ранее проигравший «Борнмуту».

Таким образом, подопечные Маурицио Сарри имеют отличные шансы пробиться в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат, а не через Лигу Европы, где еще нужно дойти до финала, а затем и выиграть его.

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И все же, как нам кажется, «Уотфорд» сможет потрепать нервы лондонцам, поскольку подойдет к поединку на «Стэмфорд Бридж» не таким уставшим.

Ждем результативной игры, в которой обеим командам удастся отличиться.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

«Реал» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

Мадридский «Реал», потеряв шансы на чемпионский титул, окончательно опустил руки и прекратил бороться даже за вторую позицию.

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В апреле «сливочные» потеряли очки в матчах с «Валенсией» (1:2), «Леганесом» (1:1), «Хетафе» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:1).

Что-то нам подсказывает, что и во встрече против «Вильярреала» от подопечных Зинедина Зидана не стоит ждать яркой игры.

«Желтая субмарина» пребывает в хорошей форме, так что способна зацепиться хотя бы за ничью.

Ставка: тотал голов меньше 3,5 за 1.62.

«Байер» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

«Айнтрахт» находится в схожем положении с «Челси», ведь у себя в национальном первенстве занимает четвертое место, которое рискует потерять на финише сезона.

Команда из Франкфурта провалила три предыдущих поединка в Бундеслиге, так что теперь вынуждена набирать очки в Леверкузене, где сыграет с местным «Байером».

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«Аптекари» пока идут восьмыми, но в случае победы догонят сегодняшнего соперника и включатся в борьбу за зону Лиги чемпионов.

Матч имеет важное значение с турнирной точки зрения, поэтому ждем напряженной и силовой борьбы. У хозяев должно быть больше сил, поскольку в середине недели они отдыхали, но мы не думаем, что они выиграют с большим преимуществом.

Ставка: победа «Айнтрахта» с форой +1 за 1.77.

Общий коэффициент — 5.16. 0