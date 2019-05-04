Экспресс дня 4 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате России по итогам этого тура может определится чемпион. В немецком первенстве «Бавария» на шаг ближе станет к Серебряной салатнице, а в Украине киевское «Динамо» не теряет надежды догнать «Шахтер».

«Ахмат» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Чеченский коллектив за четыре тура до конца чемпионата страны имеет в своем активе 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятого еврокубкового места на пять пунктов.

На данный момент у «волков» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли «Анжи» (1:0) на его поле, а также расписали мировые с «Краснодаром» (1:1) и московским «Динамо» (0:0) в гостях.

Питерская команда одержала победы в своих последних четырех играх в Премьер-лиге. Одолев поочередно в этот период «Анжи» (5:0), «Краснодар» (3:2), московское «Динамо» (2:0) и «Крылья Советов» (4:2).

«Зенит» уже по итогам этого тура может стать чемпионом России. Для этого «сине-бело-голубым» нужно победить в Грозном и ждать осечки «Локомотива». При определенных раскладах их может устроить даже ничья.

Питерцы, которые в последнее время набрали неплохую форму, должны взять три очка в предстоящем поединке и приблизить свою победу в РПЛ в этом сезоне.

Ставка: победа «Зенита» за 1.96.

«Бавария» — «Ганновер»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Мюнхенцы ведут заочную борьбу с дортмундской «Боруссией» за Серебряную салатницу. На данный момент они опережают «шмелей» на два очка и имеют намного лучшую разницу мячей.

На внутренней арене «Бавария» не знает горечи поражений уже в течении трех месяцев. Последний раз они покидали поле поверженными в начале февраля, проиграв «Байеру» (1:3).

«96» уже одной ногой во второй Бундеслиге. За три тура до конца чемпионата страны они замыкают турнирную таблицу, имея в своем активе всего лишь 18 баллов и отставание в шесть очков даже от зоны стыковых игр.

В минувших двух турах немецкого первенства «Ганновер» смог набрать четыре пункта и даже не пропустил в этих встречах, но до этого у команды была 9-матчевая проигрышная серия.

Прогнозируем, что «Бавария» легко разберется с аутсайдером, отправив в его ворота первый гол уже до 15-й минуты встречи.

Ставка: «Бавария» забьет до 15-й минуты за 1.97.

«Динамо» Киев — «Александрия»

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 27-й тур

Киевляне после 26-ти туров УПЛ набрали 60 очков и расположились на второй позиции в турнирной таблице, отставая от первого «Шахтера» на семь баллов.

В 2019 году «бело-голубые» теряли очки только в игре со своим конкурентом, сыграв с ним вничью тур тому назад 0:0 в Киеве. Остальные девять матчей «Динамо» выиграло.

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«Александрия» идет третьей, но отставание от своего предстоящего оппонента, составляет аж 13 баллов, а от четвертой строки они оторвались на девять пунктов.

В апреле «горожане» победили в двух играх при двух поражения, которые пришлись на домашние матчи против «Шахтера» (0:1) и «Зари» (0:2).

«Динамо», имеющие небольшие шансы на победу в чемпионате Украины, обязано обыгрывать «Александрию», которой уступили в конце прошлого года.

Ставка: победа «Динамо» за 1.35.

Общий коэффициент — 5.21 0