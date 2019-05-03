Экспресс дня 3 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате России «Енисей» примет «Анжи», а «Рубин» сыграет с «Оренбургом», а в чемпионате Италии «Ювентус» примет «Торино».

«Енисей» — «Анжи»

РПЛ, 27-й тур

В 27-м туре РПЛ в Красноярске встретятся два аутсайдера турнира. «Енисей» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 16 очков и отставая от зоны стыковых матчей на 9 очков. У «Анжи» — пятнадцатая строчка и 20 очков.

После зимнего перерыва «Енисей» набрал в РПЛ только 6 очков, причем все — на своем поле. Единственную победу команда одержала в матче 25-го тура против «Оренбурга» (2:1). Стоит отметить, что на данный момент у «Енисея» пятиматчевая серия без поражений на своем поле.

«Анжи» в весенней части сезона набрал 5 очков. Интересно, что обыграть команде удалось тоже «Оренбург» (1:0). Случилось это еще в первой игре 2019 года. После этого у махачкалинцев последовала серия из восьми подряд матчей без побед (с шестью поражениями).

Ставка: тотал меньше 3 с коэффициентом 1,42.

«Рубин» — «Оренбург»

РПЛ, 27-й тур

«Рубин» далеко не лучшим образом выступает в весенней части сезона. К очередной игре команда подошла с серией из девяти подряд матчей без побед (восемь из них — в РПЛ). Единственная победа была добыта в первом матче года против «Ахмата» (1:0). В таблице РПЛ команда Курбана Бердыева занимает лишь одиннадцатое место, набрав 32 очка.

В последних двух матчах «Рубин» сыграл вничью со счетом 1:1 — дома с «Уфой» и в гостях со «Спартаком».

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«Оренбург» в турнирной таблице РПЛ располагается на седьмой строчке. У команды 36 очков и отставание в 4 очка от пятого еврокубкового места. В последних двух матчах оренбуржцы набрали лишь одно очко — ничья 1:1 против «Арсенала» и поражение со счетом 1:2 от «Енисея».

Ставка: победа «Рубина» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,63

«Ювентус» — «Торино»

Серия А, 35-й тур

«Ювентус» уже оформил восьмое чемпионство кряду и в оставшихся матчах сезона может играть в свое удовольствие и экспериментировать с составом. После 34 туров у «Юве» в активе 88 очков и лишь два поражения.

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В последних трех турах туринцы набрали лишь 4 очка — поражение от СПАЛа (1:2), победа над «Фиорентиной» (2:1) и ничья с «Интером» (1:1).

«Торино» в турнирной таблице Серии А располагается на шестом месте. В активе у команды 56 очков, и от зоны Лиги чемпионов ее отделяет лишь 3 балла.

В двух предыдущих турах «быки» одержали две победы — над «Дженоа» со счетом 1:0 и над «Миланом» со счетом 2:0. После этого им удалось обойти миланцев в таблице.

Ставка: ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,48

Общий коэффициент — 3,42 0