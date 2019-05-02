Экспресс дня 2 мая. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

В футбольной Лиге Европы пройдут первые полуфинальные матчи, а в рамках хоккейного Евротура сыграют сборные Чехии и Финляндии.

Чехия — Финляндия

Хоккей. Евротур

В рамках хоккейного Евротура сборная Чехии на домашней арене в Брно примет команду Финляндии.

Подопечные Милоша Ржиги накануне пополнились солидным десантом из НХЛ. Среди тех, кто прибыл в расположение чешской команды, оказались такие известные игроки, как Якуб Ворачек, Ондржей Палат и Якуб Врана.

А фот финны подобным похвастаться не могут. Их сборная составлена преимущественно из хоккеистов, выступающих в Европе, в том числе из КХЛ.

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Конечно, чехам только предстоит сыграться, но, как нам кажется, при поддержке родных трибун у них будет больше шансов на успех.

Ставка: победа сборной Чехии с форой 0 за 1.75.

«Арсенал» — «Валенсия»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

Потерпев поражения в трех матчах кряду английской Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» опустился на пятое место в турнирной таблице, которое вряд ли устраивает руководство и болельщиков.

Ворваться в топ-4 за два оставшихся до завершения сезона тура «канонирам» будет сложно, поэтому придется бороться за путевку в Лигу чемпионов через Лигу Европы.

В ЛЕ команда Унаи Эмери выступает увереннее, чем в АПЛ. Особенно хорошо она сыграла в четвертьфинале с «Наполи» (2:0 и 1:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

У «Валенсии» в чем-то схожая ситуация. Через Примеру команда вряд ли пробьется в Лигу чемпионов, а вот в Лиге Европы у нее неплохие перспективы, учитывая умение настраиваться на противостояния в плей-офф.

Многие эксперты считают «Арсенал» фаворитом матча, но нам кажется, что лондонцам будет сложно победить даже с разницей в один мяч. Испанцы сейчас не так просты, как может показаться.

Ставка: победа «Валенсии» с форой +1 за 1.46.

«Айнтрахт» — «Челси»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

«Челси» имеет хорошие шансы остаться в топ-4 АПЛ по итогам сезона, но Маурицио Сарри в любом случае нужен трофей, чтобы хоть как-то оправдать свое назначение на пост главного тренера.

В нынешнем сезоне Лиги Европы «синие» не смогли выиграть только в одном матче — в гостях против «Види» (2:2) на групповом этапе.

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В то же время «Айнтрахт» на групповом этапе вообще обошелся без осечек, а в плей-офф хоть и проиграл той же «Бенфике» (2:4) в четвертьфинале, но затем взял реванш (2:0).

Результат матча в Германии предугадать довольно сложно. Считаем, что хозяева не отступят от своего атакующего стиля, поэтому игра будет результативной. Не исключаем и сенсации.

Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1.95.

Общий коэффициент — 4.98. 0