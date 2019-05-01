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    «Барселона» охладит пыл «Ливерпуля»

    Экспресс дня 1 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 1 мая
    Жерар Пике
    «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов, «Монако» продолжит борьбу за выживание в Лиге 1, а «Дерби Каунти» попытается приблизиться к Премьер-лиге.

    «Барселона» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала

    «Барселона» считается фаворитом противостояния с «Ливерпулем», так что просто обязана побеждать на «Камп Ноу», тем более что именно в домашних матчах она смотрится действительно мощно.

    Так, этой весной в Каталонии уже пострадали «Лион» (5:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:0), которых подопечные Эрнесто Вальверде успешно прошли в Лиге чемпионов.

    «Ливерпуль», конечно, сильнее вышеуказанных команд, но подопечных Юргена Клоппа часто подводят как раз выездные встречи. Кроме того, «красные» сейчас тратят много сил во внутреннем первенстве, где борются за чемпионство, в отличие от каталонцев, которые уже защитили свой титул.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Нам кажется, что игра пройдет с преимуществом «Барселоны», которая должна сделать себе небольшой запас перед поездкой на «Энфилд».

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.87.

    «Ренн» — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции. 34-й тур

    Для «Ренна» оставшиеся матчи сезона не имеют большого значения, поскольку команда уже обезопасила себя от вылета и вышла в еврокубки, вырвав Кубок Франции из рук «Пари Сен-Жермен».

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    А вот «Монако» продолжает бороться за сохранение прописки в элитном французском дивизионе, ведь занимает лишь 17-е место в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Обе команды в последнее время редко выигрывали, но, учитывая важность встречи для гостей и потенциальную ротацию состава у хозяев, отдадим преимущество подопечным Леонарду Жардима.

    Ставка: победа «Монако» с форой 0 за 1.60.

    «Суонси» — «Дерби Каунти»

    Футбол. Чемпионшип. 38-й тур

    Важнейший матч для «Дерби Каунти» состоится в Уэльсе, где подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграют предпоследний матч в рамках Чемпионшипа.

    «Бараны» занимают шестое место в турнирной таблице, позволяющее выйти в плей-офф, но, чтобы его сохранить, им нужно набрать четыре очка в двух оставшихся турах.

    Все прогнозы на футбол

    Проигрывать «Дерби Каунти» уж точно нельзя, а лучше и вовсе побеждать, ведь в заключительной встрече на своем поле придется играть с «Вест Бромвичем», занимающим четвертое место.

    «Суонси» в последнее время играет хорошо, но особой мотивации у него уже нет, так что думаем, что команда Лэмпарда как минимум не проиграет.

    Ставка: «Дерби Каунти» не проиграет за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.57. 0

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    Экспресс дня 1 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.57
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