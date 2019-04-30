Экспресс дня 30 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 30 апреля, в Лондоне пройдет первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Во Франции состоится предпоследняя игра 34-го тура, а в третьем дивизионе Англии подходит к концу регулярная часть чемпионата.

«Тоттенхэм» — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Шпоры» на стадии плей-офф Лиги чемпионов сначала выбили дортмундскую «Боруссию», обыграв ее дважды (3:0 и 1:0), а затем только благодаря выездным мячам прошли «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4).

На внутренней арене лондонская команда за два тура до конца чемпионата находится на третьей строке в турнирной таблице АПЛ, опережая пятую строку на четыре очка. За минувшие четыре игры «Тоттенхэм» проиграл в трех из них при одной победе.

Амстердамский клуб на этапе 1/8 финала ЛЧ выбил действующего обладателя трофея мадридский «Реал», после домашних 1:2 он на выезде взял убедительный реванш (4:1). В четвертьфинале был повержен туринский «Ювентус» (1:1 и 2:1).

В чемпионате Голландии за два тура до конца первенства «божьи сыновья» идут первыми, опережая второй ПСВ только по дополнительным показателям. «Аякс» претендует на победы во всех турнирах этого сезона.

Прогнозируем, что амстердамцы, удачно играющие в выездных встречах, смогут забить в Лондоне.

Ставка: «Аякс» забьет за 1.37.

«Монпелье» — ПСЖ

Футбол. Франция. Лига 1. 34-й тур

«Монпелье» после 33 матчей Лиги 1 набрал 51 очко и разместился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от четвертой еврокубковой строки на восемь баллов.

За последние четыре встречи во французском первенстве «паладины» праздновали три виктории и одну игру проиграли.

Парижане, которые еще в прошлом туре официально оформили чемпионство, очень неудачно выступают в последнее время.

Они смогли выиграть в этом отрезке только в одной встрече, также было два поражения и ничья в чемпионате, а еще проигрыш по пенальти «Ренну» в финале Кубка Франции.

Думаем, что «Монпелье», который имеет призрачные шансы на попадание в еврокубки, сможет пополнить свою копилку набранными баллами в игре с немотивированным противником.

Ставка: 1Х за 1.96.

«Портсмут» — «Питерборо Юнайтед»

Футбол. Англия. Первая лига. 45-й тур

«Помпеи» даже в случаи сегодняшней победы выше третьего места в Лиге 1 не поднимутся, т.к. отстают от 1 и 2 строки на четыре балла.

Ничьей с «Сандерлендом» (1:1) в минувшем туре третьего английского дивизиона, «Портсмут» прервал свою 7-матчевую победную серию.

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«Питерборо Юнайтед» имеет 66 очков за два тура до конца первенства и отстает от зоны плей-офф на четыре очка.

«Шикарные» в матчах Лиги 1 не знают побед уже в трех поединках кряду, сыграв за этот период дважды вничью и одну игру проиграв.

«Портсмуту» для прямого выхода в Чемпионшип необходимо выиграть обе оставшиеся игры и ждать осечки конкурентов. Считаем, что в предстоящей встречи «помпеи» добудут три пункта.

Ставка: победа «Портсмута» за 1.57.

Общий коэффициент — 4.21. 0