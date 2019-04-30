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    Продолжит ли «Аякс» забивать в гостях?

    Экспресс дня 30 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 30 апреля
    Маттейс де Лигт
    Сегодня, 30 апреля, в Лондоне пройдет первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Во Франции состоится предпоследняя игра 34-го тура, а в третьем дивизионе Англии подходит к концу регулярная часть чемпионата.

    «Тоттенхэм» — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    «Шпоры» на стадии плей-офф Лиги чемпионов сначала выбили дортмундскую «Боруссию», обыграв ее дважды (3:0 и 1:0), а затем только благодаря выездным мячам прошли «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4).

    На внутренней арене лондонская команда за два тура до конца чемпионата находится на третьей строке в турнирной таблице АПЛ, опережая пятую строку на четыре очка. За минувшие четыре игры «Тоттенхэм» проиграл в трех из них при одной победе.

    Амстердамский клуб на этапе 1/8 финала ЛЧ выбил действующего обладателя трофея мадридский «Реал», после домашних 1:2 он на выезде взял убедительный реванш (4:1). В четвертьфинале был повержен туринский «Ювентус» (1:1 и 2:1).

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    Прогнозируем, что амстердамцы, удачно играющие в выездных встречах, смогут забить в Лондоне.

    Ставка: «Аякс» забьет за 1.37.

    «Монпелье» — ПСЖ

    Футбол. Франция. Лига 1. 34-й тур

    «Монпелье» после 33 матчей Лиги 1 набрал 51 очко и разместился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от четвертой еврокубковой строки на восемь баллов.

    За последние четыре встречи во французском первенстве «паладины» праздновали три виктории и одну игру проиграли.

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    Парижане, которые еще в прошлом туре официально оформили чемпионство, очень неудачно выступают в последнее время.

    Они смогли выиграть в этом отрезке только в одной встрече, также было два поражения и ничья в чемпионате, а еще проигрыш по пенальти «Ренну» в финале Кубка Франции.

    Думаем, что «Монпелье», который имеет призрачные шансы на попадание в еврокубки, сможет пополнить свою копилку набранными баллами в игре с немотивированным противником.

    Ставка: 1Х за 1.96.

    «Портсмут» — «Питерборо Юнайтед»

    Футбол. Англия. Первая лига. 45-й тур

    «Помпеи» даже в случаи сегодняшней победы выше третьего места в Лиге 1 не поднимутся, т.к. отстают от 1 и 2 строки на четыре балла.

    Ничьей с «Сандерлендом» (1:1) в минувшем туре третьего английского дивизиона, «Портсмут» прервал свою 7-матчевую победную серию.

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    «Питерборо Юнайтед» имеет 66 очков за два тура до конца первенства и отстает от зоны плей-офф на четыре очка.

    «Шикарные» в матчах Лиги 1 не знают побед уже в трех поединках кряду, сыграв за этот период дважды вничью и одну игру проиграв.

    «Портсмуту» для прямого выхода в Чемпионшип необходимо выиграть обе оставшиеся игры и ждать осечки конкурентов. Считаем, что в предстоящей встречи «помпеи» добудут три пункта.

    Ставка: победа «Портсмута» за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.21. 0

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    Экспресс дня 30 апреля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.21
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