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    Кто составит компанию «Барселоне» в финале Кубка Короля?

    Экспресс дня 28 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 28 февраля
    «Бетис» — «Валенсия»
    Сегодня, 28 февраля, пройдут кубковые противостояния. В Испании и Голландии определится вторые финалисты турнира, а в Швейцарии проходит четвертьфинальная стадия.
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    «Валенсия» — «Бетис»

    Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

    Первый матч этих команд завершился вничью со счетом 2:2. Все три домашних матча в этом розыгрыше Кубка Короля «летучие мыши» выиграли.

    Сначала «Валенсия» одолела низшелиговые «Эбро» и хихонский «Спортинг», а на предыдущей стадии в драматическом противостоянии команду Примеры — «Хетафе» (3:1 и 0:1).

    «Бетис» в текущем Кубке Короля из трех выездных матчей победил только в одном из них, одолев сантандерский «Расинг» (1:0).

    Две другие гостевые кубковые встречи закончились ничейными результатами — с «Реал Сосьедадом» (2:2) и «Эспаньолом» (1:1).

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    • Прогнозируем, что «Валенсия», имеющая преимущество в виде двух выездных голов, пробьется в финал турнира.

    Ставка: проход «Валенсии» за 1.29.

    «Виллем II» — «АЗ Алкмаар»

    Футбол. Кубок Голландии. 1/2 финала

    «Виллем II», который на данный момент идет десятым в Эрадивизии, преодолел уже четыре этапа в этом розыгрыше Кубка Голландии.

    На всех этапах клуб из Тилбурга одержал победы в основное время, но правда, все его соперники представляли низшие лиги.

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    «АЗ», идущий четвертым в чемпионате, также выбил четырех противников. Но в отличии от своего предстоящего противника, алкмаарцы прошли более серьезных соперников (трое из них представляли Эрадивизию).

    Накануне эти команды встречались в рамках чемпионата. И тогда «Виллем II» нанес поражение «АЗ Алкмаару» на своей арене со счетом 2:1.

    В кубковом противостоянии отдаем предпочтение гостям. Предлагаем поставить на проход «АЗ» в финал Кубка.

    Ставка: проход «АЗ Алкмаара» за 1.40.

    «Цюрих» — «Кринс»

    Футбол. Кубок Швейцарии. 1/4 финала

    «Цюрих», занимающий на данный момент четвертое место в швейцарской Суперлиге, выбил троих соперников в текущем розыгрыше Кубка страны.

    Недавний участник 1/16 финала Лиги Европы поочередно одолел в основное время представителей низших лиг Швейцарии.

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    «Кринс», который выступает в первом дивизионе, и занимающий там восьмое место среди 10 команд, также преодолел три этапа в этом кубковом турнире.

    Представитель первого дивизиона на своем пути встречался только с командами из низших лиг, и только на предыдущем этапе прошел клуб из своего дивизиона.

    Думаем, что команда из элиты не испытает проблем с перволиговым коллективом, и обыграет его еще в основное время.

    Ставка: победа «Цюриха» за 1.27.

    Общий коэффициент — 2.29. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.29
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