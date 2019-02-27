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    «Ливерпуль» удержит лидерство в АПЛ

    Экспресс дня 27 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 27 февраля
    Футболисты «Ливерпуля»
    В 28-м туре английской Премьер-лиги лидеры чемпионата проведут домашние поединки.
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    «Ливерпуль» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    За последние пять поединков «красные» победили только в одном из них при четырех ничьих, три из которых пришлись на АПЛ, а одна на Лигу чемпионов.

    «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиге, набрав в 27 матчах 67 очков и опережает второй «Ман Сити» только на один балл.

    «Шершни» одержали победы в своих последних трех встречах, две которые пришлись на чемпионат страны, а одна на Кубок.

    В турнирной таблице АПЛ «Уотфорд» с 40 пунктами разместился на седьмой позиции, но отставание от шестой строки составляет аж 10 баллов.

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    • На своем поле лидер английского первенства обязан обыгрывать середняка чемпионата.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.29.

    «Арсенал» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    «Канониры» благодаря двум подряд победам в Премьер-лиге поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице, опережая «МЮ» и «Челси» 1 и 3 балла соответственно.

    На своем поле «Арсенал» победил в последних семи встречах кряду, забив в них 18 мячей, а пропустив только пять.

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    «Вишни» после 27 матчей чемпионата страны расположились на 12 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 34 балла.

    Сыграв в минувшем туре АПЛ дома вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Борнмут» т.о. прервал серию из двух выездных поражений.

    Лондонцы очень здорово выступают на своей арене и обязаны побеждать команду из второй части турнирки с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.65.

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    «Горожане» идут на втором месте в турнирной таблице АПЛ, заработав в 27 матчах 65 очков, что на одно меньше, чем у лидирующего «Ливерпуля».

    Накануне «Ман Сити» выиграл Кубок лиги, одолев в финале по пенальти «Челси». И до этого команда Гвардиолы побеждала в пяти играх кряду во всех турнирах.

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    • Домашней победой над «Фулхэмом» (3:1), «молотки» прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой они три встречи проиграли и две свели вничью.

    С 36 очками «Вест Хэм» находится на 10 строке в турнирной таблице АПЛ, уверенно опережая зону вылета, но безнадежно отстав от еврокубковых позиций.

    Прогнозируем, что «Сити» не испытает проблем с «Вест Хэмом» и одержит крупную победу.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.68.

    Общий коэффициент — 3.57. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.57
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