Экспресс дня 26 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня пройдут матчи 28 тура английской Премьер-лиги, на три из которых мы предлагаем сделать ставку.

«Кардифф» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

«Синие птицы» на данный момент занимают 17 место в АПЛ, опережая зону вылета всего лишь на один балл.

Проиграв в минувшем туре чемпионата на своей арене «Уотфорду» (1:5), валлийцы прервали свою серию из двух побед кряду, одолев в этот период «Борнмут» (2:1) дома и «Саутгемптон» (2:1) на выезде.

«Ириски» проиграли в трех последних поединках АПЛ, поочередно уступив «Вулверхэмптону» (1:3) и «Ман Сити» (0:2) дома, а также «Уотфорду» (0:1) в гостях.

С 33 очками «Эвертон» расположился в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, на 11 строке, не претендуя на зону еврокубков и практически не опасаясь вылета.

Прогнозируем, что гости прервут свою проигрышную серию.

Ставка: Х2 за 1.29.

«Лестер» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

У «лис» 6-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии, в которой они пять встреч проиграли и одну игру свели вничью.

Эта серия отбросила «Лестер» на 12 позицию в турнирной таблице АПЛ. На счету у команды находится 32 балла.

«Чайки» с 27 пунктами расположились на 16 строке в турнирной таблице английского первенства, оторвавшись от опасной зоны всего лишь на три очка.

В чемпионате страны «Брайтон» также не побеждал в шести играх кряду (две ничьи и четыре поражения), но в этот период он смог пробиться в четвертьфинал Кубка Англии.

В предстоящем поединке предлагаем поставить на то что хозяева не проиграют в родных пенатах.

Ставка: 1Х за 1.23.

«Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

«Терьеры» — главный претендент на понижение в классе. За 11 туров до конца чемпионата у них в активе 11 баллов и отставание от безопасного места в 14 очков.

У «Хаддерсфилда» 14-матчевая безвыигрышная серия в АПЛ, где он 13 из них проиграл и одну встречу свел вничью.

Календарь и таблица АПЛ

С учетом всех турниров у «волков» 8-матчевая беспроигрышная серия. Непосредственно в чемпионате за этот период они три игры выиграли и две закончили вничью.

С 40 очками «Вулверхэмптон» расположился на восьмой строке в турнирной таблице АПЛ, но отставание от шестой позиции составляет аж 10 баллов.

«Волки» должны забить безнадежному аутсайдеру как минимум один гол. Предлагаем поставить — ИТ 2 ТБ 1,0.

Ставка: ИТ 2 ТБ 1,0 за 1.50.

Общий коэффициент — 2.38. 0