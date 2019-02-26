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    Прервут ли «Эвертон» и «Лестер» серии поражений?

    Экспресс дня 26 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 26 февраля
    Гильфи Сигурдссон
    Сегодня пройдут матчи 28 тура английской Премьер-лиги, на три из которых мы предлагаем сделать ставку.
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    «Кардифф» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    «Синие птицы» на данный момент занимают 17 место в АПЛ, опережая зону вылета всего лишь на один балл.

    Проиграв в минувшем туре чемпионата на своей арене «Уотфорду» (1:5), валлийцы прервали свою серию из двух побед кряду, одолев в этот период «Борнмут» (2:1) дома и «Саутгемптон» (2:1) на выезде.

    «Ириски» проиграли в трех последних поединках АПЛ, поочередно уступив «Вулверхэмптону» (1:3) и «Ман Сити» (0:2) дома, а также «Уотфорду» (0:1) в гостях.

    С 33 очками «Эвертон» расположился в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, на 11 строке, не претендуя на зону еврокубков и практически не опасаясь вылета.

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    • Прогнозируем, что гости прервут свою проигрышную серию.

    Ставка: Х2 за 1.29.

    «Лестер» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    У «лис» 6-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии, в которой они пять встреч проиграли и одну игру свели вничью.

    Эта серия отбросила «Лестер» на 12 позицию в турнирной таблице АПЛ. На счету у команды находится 32 балла.

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    «Чайки» с 27 пунктами расположились на 16 строке в турнирной таблице английского первенства, оторвавшись от опасной зоны всего лишь на три очка.

    В чемпионате страны «Брайтон» также не побеждал в шести играх кряду (две ничьи и четыре поражения), но в этот период он смог пробиться в четвертьфинал Кубка Англии.

    В предстоящем поединке предлагаем поставить на то что хозяева не проиграют в родных пенатах.

    Ставка: 1Х за 1.23.

    «Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    «Терьеры» — главный претендент на понижение в классе. За 11 туров до конца чемпионата у них в активе 11 баллов и отставание от безопасного места в 14 очков.

    У «Хаддерсфилда» 14-матчевая безвыигрышная серия в АПЛ, где он 13 из них проиграл и одну встречу свел вничью.

    Календарь и таблица АПЛ

    С учетом всех турниров у «волков» 8-матчевая беспроигрышная серия. Непосредственно в чемпионате за этот период они три игры выиграли и две закончили вничью.

    С 40 очками «Вулверхэмптон» расположился на восьмой строке в турнирной таблице АПЛ, но отставание от шестой позиции составляет аж 10 баллов.

    «Волки» должны забить безнадежному аутсайдеру как минимум один гол. Предлагаем поставить — ИТ 2 ТБ 1,0.

    Ставка: ИТ 2 ТБ 1,0 за 1.50.

    Общий коэффициент — 2.38. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.38
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