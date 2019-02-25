Экспресс дня 25 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионатах Германии и Испании пройдут заключительные матчи тура, а донецкий «Шахтер» возобновит поединки внутреннего первенства.

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

На данный момент у «быков» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где непосредственно в чемпионате за этот период они выиграли три встречи при одной ничьей, пропустив в этих играх только один гол.

С 41 баллом «РБ Лейпциг» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. И в случае сегодняшней виктории он потеснит с третьей строки «Боруссию» М, у которой на два балла больше.

«Деревенские» не знают горечи поражений в немецком первенстве также четыре игры кряду, победив в двух из них при двух ничьих. Но в отличии от своего предстоящего противника, они сохранили свои ворота на замке всего лишь в одной игре.

Перед 23 туром у «Хоффенхайма» 33 пункта и седьмая строка в турнирной таблице Бундеслиги. До еврокубковой зоны ему не хватает четырех баллов.

Обе команды находятся сейчас в хорошей форме, но, как мы считаем, победить должны хозяева.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.85.

«Жирона» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Сенсационно обыграв в минувшем туре Примеры «Реал» (2:1) в Мадриде, «Жирона» сумела прервать свою 13-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

Эта победа позволила каталонцам оторваться на четыре очка от опасной зоны, а в случае сегодняшнего успеха они увеличат этот отрыв.

В отличии от своего противника, сан-себастьянцы не проигрывают с учетом всех турниров уже в девяти играх кряду.

Эта удачная серия подняла «Сосьедад» на восьмую позицию в Примере, с отставанием в три очка от еврокубковой зоны.

Прогнозируем, что гости смогут продлить свою успешную серию, не проиграв в Жироне.

Ставка: Х2 за 1.59.

«Шахтер» — «Александрия»

Футбол. Чемпионат Украина. Премьер-лига. 19-й тур

Накануне «горняки» прекратили выступление в Лиге Европы, разгромно проиграв немецкому «Айнтрахту» в гостях со счетом 1:4, после домашних 2:2.

На внутренней арене донецкая команда уверенно лидирует, опережая второе «Динамо» К на семь очков.

«Алесандрия» ушла на зимний перерыв на третьей строке в УПЛ, набрав в 18 поединках 36 очков, оторвавшись от четвертой «Зари» на восемь пунктов.

Проиграв в последнем туре до перерыва «Львову» (1:2) дома, «желто-черные» прервали 8-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны.

После вылета из еврокубков, «Шахтер» постарается реабилитироваться перед своими фанами и должен одержать первую победу в официальном матче 2019 года.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.27.

Общий коэффициент — 3.73. 0