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    Все новости спорта

    Поднимется ли «РБ Лейпциг» на третье место в Бундеслиге?

    Экспресс дня 25 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 25 февраля
    Игроки «РБ Лейпцига»
    В чемпионатах Германии и Испании пройдут заключительные матчи тура, а донецкий «Шахтер» возобновит поединки внутреннего первенства.
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    «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

    На данный момент у «быков» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где непосредственно в чемпионате за этот период они выиграли три встречи при одной ничьей, пропустив в этих играх только один гол.

    С 41 баллом «РБ Лейпциг» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. И в случае сегодняшней виктории он потеснит с третьей строки «Боруссию» М, у которой на два балла больше.

    «Деревенские» не знают горечи поражений в немецком первенстве также четыре игры кряду, победив в двух из них при двух ничьих. Но в отличии от своего предстоящего противника, они сохранили свои ворота на замке всего лишь в одной игре.

    Перед 23 туром у «Хоффенхайма» 33 пункта и седьмая строка в турнирной таблице Бундеслиги. До еврокубковой зоны ему не хватает четырех баллов.

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    • Обе команды находятся сейчас в хорошей форме, но, как мы считаем, победить должны хозяева.

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.85.

    «Жирона» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Сенсационно обыграв в минувшем туре Примеры «Реал» (2:1) в Мадриде, «Жирона» сумела прервать свою 13-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

    Эта победа позволила каталонцам оторваться на четыре очка от опасной зоны, а в случае сегодняшнего успеха они увеличат этот отрыв.

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    В отличии от своего противника, сан-себастьянцы не проигрывают с учетом всех турниров уже в девяти играх кряду.

    Эта удачная серия подняла «Сосьедад» на восьмую позицию в Примере, с отставанием в три очка от еврокубковой зоны.

    Прогнозируем, что гости смогут продлить свою успешную серию, не проиграв в Жироне.

    Ставка: Х2 за 1.59.

    «Шахтер» — «Александрия»

    Футбол. Чемпионат Украина. Премьер-лига. 19-й тур

    Накануне «горняки» прекратили выступление в Лиге Европы, разгромно проиграв немецкому «Айнтрахту» в гостях со счетом 1:4, после домашних 2:2.

    На внутренней арене донецкая команда уверенно лидирует, опережая второе «Динамо» К на семь очков.

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  • 22/02/2019

    • «Алесандрия» ушла на зимний перерыв на третьей строке в УПЛ, набрав в 18 поединках 36 очков, оторвавшись от четвертой «Зари» на восемь пунктов.

    Проиграв в последнем туре до перерыва «Львову» (1:2) дома, «желто-черные» прервали 8-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны.

    После вылета из еврокубков, «Шахтер» постарается реабилитироваться перед своими фанами и должен одержать первую победу в официальном матче 2019 года.

    Ставка: победа «Шахтера» за 1.27.

    Общий коэффициент — 3.73. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.73
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