Экспресс дня 24 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В ведущих футбольных чемпионатах Европы состоятся очередные матчи, в Англии «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют за Кубок лиги.

«Боруссия» Д — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

Дортмундская «Боруссия» практически растеряла все преимущество над «Баварией», а все из-за череды ничейных результатов.

«Желто-черные» поделили очки с «Айнтрахтом» (1:1), «Хоффенхаймом» (3:3) и «Нюрнбергом» (0:0). К этому еще и добавилось крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3) в Лиге чемпионов, которое практически не оставляет шансов на выход в четвертьфинал.

«Байер» едет в Дортмунд с победной серией, в которой «аптекари» обыграли «Вольфсбург» (3:0), «Баварию» (3:1), «Майнц» (5:1) и «Фортуну» (2:0).

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Конечно, важно упомянуть вылет «Байера» из Лиги Европы, где команда не справилась с «Краснодаром» (0:0 и 1:1). И все же нам кажется, что данный факт не сильно расстроил подопечных Петера Боша.

Считаем, что у «Байера» хорошие шансы набрать очки в Дортмунде, поэтому ставим на него с плюсовой форой.

Ставка: победа «Байера» с форой +1 за 1.59.

«Леванте» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 25-й тур

Когда в предыдущем туре «Реал» проиграл «Жироне» (1:2), все вновь заговорили о кризисе в мадридском клубе, который не позволит им завоевать чемпионский титул в текущем сезоне.

Очевидно, что отставание от «Барселоны» стало критическим, однако это не повод для расслабления, ведь «сливочным» еще предстоит обеспечить себе место в зоне Лиги чемпионов.

До поражения от «Жироны» мадридцы одержали пять побед кряду. Кроме того, они успешно сыграли с «Аяксом» (2:1) в первой встрече 1/8 финала ЛЧ.

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«Леванте» в целом неплохо выступает на своем поле, но его игровая форма все же вызывает много вопросов. Ему будет непросто добиться положительного результата.

Ставка: победа «Реала» за 1.52.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Футбол. Кубок лиги. Финал

За первый титул в сезоне поборются «Челси» и «Манчестер Сити», которые сыграют в финале Кубка английской лиги.

«Синие» подходят к этой встрече в не лучшем настроении, поскольку в Премьер-лиге они скатились уже на шестое место, потерпев три поражения в четырех последних встречах, в том числе и от подопечных Пепа Гвардиолы (0:6).

Кроме того, «Челси» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» (0:2).

А вот у «горожан» дела идут отлично. В АПЛ они уже сравнялись по набранным очкам с «Ливерпулем», а в Лиге чемпионов обыграли «Шальке» (3:2), хотя остались в меньшинстве.

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«Манчестер Сити» — явный фаворит финала Кубка лиги. Мы бы поставили на то, что он победит с разницей в два мяча или больше.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 2.00.

Общий коэффициент — 4.83. 0