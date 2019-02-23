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    «Бавария» возьмет реванш у «Герты»

    Экспресс дня 23 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 23 февраля
    Футболисты «Баварии»
    Субботний день насыщен футбольными матчами в ведущих чемпионатах, из которых мы и собрали наш экспресс.
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    «Севилья» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 25-й тур

    Каталонская «Барселона» едет на «Рамон Санчес Писхуан» не в лучшем настроении. В феврале в Примере команда набрала лишь пять очков из девяти возможных, а накануне в Лиге чемпионов не смогла обыграть «Лион» (0:0).

    В то же время «Севилья» прошла «Лацио» (1:0 и 2:0) в Лиге Европы. Впрочем, за этот месяц в национальном первенстве андалузский коллектив смог набрать всего одно очко, что не внушает оптимизма.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Вероятно, «сине-гранатовым» будет тяжело в Севилье, но даже несмотря на проблемы, они должны набирать там три очка. Ранее в Кубке Испании они проиграли «Севилье» (0:2) в гостях, но только по причине того, что выставили резервистов. В ответной игре ситуация кардинально изменилась (6:1).

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.92.

    «Фрозиноне» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии. 25-й тур

    Футболисты «Ромы» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, не входя в зону Лиги чемпионов.

    Чтобы оказаться в топ-4, «волкам» важно побеждать в каждой встрече и не отпускать в отрыв «Милан» и «Интер».

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    «Фрозиноне» — предпоследний в Серии А, опережая только кризисный «Кьево». «Канарейки» за весь сезон одержали три победы, две из которых — в этом году.

    Все прогнозы на Серию А

    Подопечные Марко Барони демонстрируют признаки оживления, но с лидерами чемпионата Италии им все еще играть сложно, поэтому им вряд ли удастся выстоять против мотивированных римлян.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.49.

    «Бавария» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

    Мюнхенская «Бавария» до сих пор занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, хотя стремительно сокращает отставание от дортмундской «Боруссии», которая находится на расстоянии всего трех очков.

    В 23-м туре подопечные Нико Ковача сыграют с берлинской «Гертой», расположившейся на десятой строчке и теоретически претендующей на попадание в еврокубки.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Примечательно, что в первом круге «Бавария» проиграла столичному клубу (0:2), так что сегодня постарается взять реванш, который очень важен с точки зрения турнирной борьбы.

    В середине недели мюнхенцы в гостях сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0), благодаря чему улучшили себе настроение. Поскольку ответный матч с мерсисайдцами состоится в середине марта, они могут не экономить силы и направить всю мощь на «Герту».

    Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.57. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.57
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