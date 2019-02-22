Прогнозы и ставки на футбол 22 февраля

«Милан» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

«Россонери» после 24 матчей итальянского чемпионата заработали 42 очка, которые позволяют им находится на четвертой строке в турнирной таблице, но отрыв от пятого места составляет всего лишь один балл.

На данный момент у «Милана» 6-матчевая беспроигрышная серия, где он четыре игры выиграл и две свел вничью. В последнем туре Серии А команда Гаттузо на выезде одолела своего конкурента за место в топ-4 — «Аталанту» (3:1).

«Эмполи» находится на 17 позиции в Серии А, заработав в 24 матчах 21 очко и опережает зону вылета только на три пункта.

Разгромив в минувшем игровом дне «Сассуоло» (3:0), «Эмполи» т.о. прервал 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны.

«Красно-черные» не должны испытать проблем на своем поле с одним из аутсайдеров Серии А.

Ставка: победа «Милана» за 1.48.

«Эспаньол» — «Уэска»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Перед 25 туром Примеры «попугаи» с 29 очками расположились на 14 позиции в турнирной таблице. От опасной зоны их отделяет пять баллов, а от места в еврокубках — семь.

«Эспаньол» не знает горечи поражений в чемпионате Испании уже три игры кряду, где клуб из Барселоны две встречи свел вничью и одну выиграл.

«Уэска» — безнадежный аутсайдер Ла Лиги. В 24 матчах испанского первенства она заработала 18 очков и отстает от безопасной позиции на шесть пунктов.

Проиграв в минувшем туре чемпионата «Атлетику» (0:1) дома, «оскенцы» прервали свою беспроигрышную серию, которая на тот момент насчитывала три игры.

Прогнозируем, что хозяева пополнят свою копилку набранными очками.

Ставка: победа «Эспаньола» с форой 0 за 1.29.

«Вердер» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

У «музыкантов» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В Бундеслиге за этот период бременцы одержали две победы и три встречи свели вничью.

С 31 баллом «Вердер» после 22 туров чемпионата Германии идет на 10 строке в турнирной таблице, отставая на четыре пункта от еврокубковой зоны.

Календарь и таблица Серии А

«Швабы», в отличии от своего предстоящего противника, не могут победить уже в семи поединках кряду, проиграв в пяти из них при двух ничьих.

На данный момент «Штутграт» находится в зоне переходных матчей, на 16 месте. От 15 спасительной строки он отстает на три очка, а опережает прямой вылет на один балл.

Команда из Бремена неплохо выступает на своей арене. Думаем, что «музыканты» должны взять максимум очков в этой игре, но перестрахуемся и поставим на них с форой.

Ставка: победа «Вердера» с форой 0 за 1.23.

Общий коэффициент — 2.34. 0