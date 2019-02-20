Прогнозы и ставки на футбол 20 февраля

«Шальке» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

«Манчестер Сити» — один из лидеров Премьер-лиги, набравший в феврале отличную форму, благодаря которой побеждает во всех турнирах.

Пеп Гвардиола грамотно применяет ротацию состава, за счет которой футболисты легче переносят напряженный график и не чувствуют себя уставшими.

«Шальке» ничем подобным похвастаться не может. Да, он вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, но в этом ему сильно помогли соперники по группе, которые, честно говоря, были не самыми сильными.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В Бундеслиге клуб из Гельзенкирхена выступает нестабильно, поэтому находится во второй части турнирной таблицы. Дополнительно на команду давят травмы основных игроков.

В данной паре, как нам кажется, все очевидно. «Манчестер Сити» должен добиться уверенной победы.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1.90.

«Атлетико» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

А вот в паре «Атлетико» — «Ювентус» выделить явного фаворита так просто не получится, особенно когда речь идет лишь о мадридском матче.

В домашних встречах группового этапа Лиги чемпионов «матрасники» не проигрывали, поэтому постараются продлить успешную для себя серию.

«Ювентус», конечно, будет представлять угрозу, но, что-то нам подсказывает, что сильно рисковать он не будет, сделав ставку на домашнюю игру.

Как известно, обе команды славятся неплохими действиями в обороне, так что мы поставим на то, что встреча не будет результативной.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.54.

«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье»

Футбол. Чемпионат Франции. 17-й тур

Сыграет сегодня и «Пари Сен-Жермен», но не в Лиге чемпионов, а в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции.

В национальном первенстве парижане чувствуют себя комфортно, ведь оторвались от второго места на 12 очков при двух играх в запасе.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Очевидно, что подопечные Томаса Тухеля даже могут расслабиться, но вряд ли это сделают на глазах родных болельщиков.

«Монпелье» считается неуступчивой командой (всего четыре поражения в Лиге 1), что, впрочем, не особо добавляет ему шансов, поскольку парижане значительно превосходят своих соперников в классе.

Полагаем, что «Пари Сен-Жермен» одержит победу. Не исключено, что она будет минимальной, но все же.

Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой -1 за 1.48.

Общий коэффициент — 4.33. 0