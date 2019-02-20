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    Экспресс дня. «МанСити» не оставит шансов «Шальке»

    Прогнозы и ставки на футбол 20 февраля

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    «Шальке» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

    «Манчестер Сити» — один из лидеров Премьер-лиги, набравший в феврале отличную форму, благодаря которой побеждает во всех турнирах.

    Пеп Гвардиола грамотно применяет ротацию состава, за счет которой футболисты легче переносят напряженный график и не чувствуют себя уставшими.

    «Шальке» ничем подобным похвастаться не может. Да, он вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, но в этом ему сильно помогли соперники по группе, которые, честно говоря, были не самыми сильными.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Бундеслиге клуб из Гельзенкирхена выступает нестабильно, поэтому находится во второй части турнирной таблицы. Дополнительно на команду давят травмы основных игроков.

    В данной паре, как нам кажется, все очевидно. «Манчестер Сити» должен добиться уверенной победы.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1.90.

    «Атлетико» — «Ювентус»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

    А вот в паре «Атлетико»«Ювентус» выделить явного фаворита так просто не получится, особенно когда речь идет лишь о мадридском матче.

    В домашних встречах группового этапа Лиги чемпионов «матрасники» не проигрывали, поэтому постараются продлить успешную для себя серию.

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    «Ювентус», конечно, будет представлять угрозу, но, что-то нам подсказывает, что сильно рисковать он не будет, сделав ставку на домашнюю игру.

    Как известно, обе команды славятся неплохими действиями в обороне, так что мы поставим на то, что встреча не будет результативной.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.54.

    «Пари Сен-Жермен» — «Монпелье»

    Футбол. Чемпионат Франции. 17-й тур

    Сыграет сегодня и «Пари Сен-Жермен», но не в Лиге чемпионов, а в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции.

    В национальном первенстве парижане чувствуют себя комфортно, ведь оторвались от второго места на 12 очков при двух играх в запасе.

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    Очевидно, что подопечные Томаса Тухеля даже могут расслабиться, но вряд ли это сделают на глазах родных болельщиков.

    «Монпелье» считается неуступчивой командой (всего четыре поражения в Лиге 1), что, впрочем, не особо добавляет ему шансов, поскольку парижане значительно превосходят своих соперников в классе.

    Полагаем, что «Пари Сен-Жермен» одержит победу. Не исключено, что она будет минимальной, но все же.

    Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой -1 за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.33. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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