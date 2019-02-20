Прогнозы и ставки на футбол 20 февраля

«Шальке» — «Манчестер Сити»
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
«Манчестер Сити» — один из лидеров Премьер-лиги, набравший в феврале отличную форму, благодаря которой побеждает во всех турнирах.
Пеп Гвардиола грамотно применяет ротацию состава, за счет которой футболисты легче переносят напряженный график и не чувствуют себя уставшими.
«Шальке» ничем подобным похвастаться не может. Да, он вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, но в этом ему сильно помогли соперники по группе, которые, честно говоря, были не самыми сильными.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В Бундеслиге клуб из Гельзенкирхена выступает нестабильно, поэтому находится во второй части турнирной таблицы. Дополнительно на команду давят травмы основных игроков.
В данной паре, как нам кажется, все очевидно. «Манчестер Сити» должен добиться уверенной победы.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1.90.
«Атлетико» — «Ювентус»
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
А вот в паре «Атлетико» — «Ювентус» выделить явного фаворита так просто не получится, особенно когда речь идет лишь о мадридском матче.
В домашних встречах группового этапа Лиги чемпионов «матрасники» не проигрывали, поэтому постараются продлить успешную для себя серию.
«Ювентус», конечно, будет представлять угрозу, но, что-то нам подсказывает, что сильно рисковать он не будет, сделав ставку на домашнюю игру.
Как известно, обе команды славятся неплохими действиями в обороне, так что мы поставим на то, что встреча не будет результативной.
Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.54.
«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье»
Футбол. Чемпионат Франции. 17-й тур
Сыграет сегодня и «Пари Сен-Жермен», но не в Лиге чемпионов, а в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции.
В национальном первенстве парижане чувствуют себя комфортно, ведь оторвались от второго места на 12 очков при двух играх в запасе.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Очевидно, что подопечные Томаса Тухеля даже могут расслабиться, но вряд ли это сделают на глазах родных болельщиков.
«Монпелье» считается неуступчивой командой (всего четыре поражения в Лиге 1), что, впрочем, не особо добавляет ему шансов, поскольку парижане значительно превосходят своих соперников в классе.
Полагаем, что «Пари Сен-Жермен» одержит победу. Не исключено, что она будет минимальной, но все же.
Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой -1 за 1.48.
Общий коэффициент — 4.33. 0